Megvan A Bridgerton család 4. évadának pontos dátuma: íme a hivatalos előzetes

A Netflix október 13-án bejelentette, mikor láthatják a rajongók kedvenc sorozatuk folytatását. A Bridgerton család 4. évada Benedict szerelmi történetére épül.

A Netflix hivatalosan bejelentette A Bridgerton család 4. évadának premierdátumát, amely két részletben, 2026 januárjában és februárjában kerül a képernyőre. Az új előzetesben Benedict Bridgerton (Luke Thompson) és a titokzatos Sophie (Yerin Ha) látványos kémiája került a középpontba.

A Bridgerton család 4. évadában Benedict Bridgerton szerelmi története kerül a középpontba
Forrás: Getty Images

A Bridgerton család 4. januárban érkezik 

A Bridgerton család 4. évada a népszerű sorozat egyik legjobban várt fejezete, hiszen ezúttal Benedict Bridgerton szerelmi története kerül a középpontba. A Netflix október 13-án hozta nyilvánosságra a premierdátumokat, és egy új előzetessel is megörvendeztette a rajongókat. A széria a megszokott formát követi: az első rész január 29-én, a második pedig február 26-án érkezik a platformra.

Benedict Bridgerton új korszakba lép

A közelgő évadban Benedict Bridgerton (Luke Thompson) története bontakozik ki, aki egy álarcosbálon találkozik a rejtélyes Sophie Baekkel (Yerin Ha). A jelenet kulcsszerepet kap az előzetesben, hiszen ez a pillanat indítja el a két karakter közötti szenvedélyes kapcsolatot. A bál házigazdája Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), aki ismét a család társadalmi életének motorja. A történet szerint Sophie álruhában érkezik a bálra, ahol Benedict egy „elbűvölő ezüstruhás hölgyként” látja. A képsorokon azonnal érződik a karakterek közötti vonzalom, amit a rajongók már most a sorozat egyik legerősebb párosaként emlegetnek.

„Nagyon jól működünk együtt”

Sophie megformálója, Yerin Ha a People magazinnak korábban elmondta, hogy kiváló kapcsolat alakult ki közte és Luke Thompson között a forgatások során. „Nagyon jól működünk együtt” – fogalmazott, és hozzátette, hogy a közös munka kezdetén gyorsan összebarátkoztak, ami nagyban hozzájárult a hiteles kémiához a képernyőn.

 

 

