Ez volt Nicole Kidman utolsó kétségbeesett lépése, hogy mentse a házasságát

válás Nicole Kidman Keith Urban
Horváth Angéla
2025.10.03.
Nicole Kidman tett egy kétségbeesett kísérletet arra, hogy helyrehozza házasságát Keith Urbannel, ám a jelek szerint ez már későn történt. A 58 éves Oscar-díjas színésznő átszervezte volna ugyan a munkáit Nashville-be, amikor érezte, hogy baj van, reménykedett benne, hogy helyrehozhatja a dolgokat, de források szerint férje döntése már végleges volt.

Nicole Kidman nemrég a nashville-i filmfesztiválon jelent meg Reese Witherspoon mellett, ahol arról beszéltek, hogy több produkciót szeretnének Tennessee-be vinni. „Szeretem a nashville-i embereket, mert két évtizeddel ezelőtt befogadtak, és lehetővé tették, hogy a családom itt élhessen egy csodás életet” – mondta a közönség előtt.

Nicole Kidman próbált megmenteni a házasságát
Nicole Kidman próbált megmenteni a házasságát
Forrás: Getty Images North America

A kulisszák mögött azonban ez csak egy utolsó próbálkozás volt, hogy mentse, ami még menthető. „Nicole jelezni akarta ezzel, hogy komolyan veszi a házasságát, de Keith-nek ez már nem számított. Addigra eldöntötte magát” árulta el egy bennfentes.

Ezért ment tönkre Nicole Kidman és Keith Urban házassága

A pár kapcsolata nem egyik napról a másikra ment tönkre. Az első jelek idén nyáron mutatkoztak. Nicole Kidman például csak magának kérvényezett állandó tartózkodási engedélyt Portugáliában, mialatt Európában forgatott. Akkor ezt sokan praktikus lépésnek tartották, ma azonban már többen úgy vélik, hogy azt jelezte, Nicole új irányba indult. A kapcsolatot nemcsak a földrajzi távolság tette tönkre, az életszemléletük is más volt. „Nicole Hollywoodhoz és a divatvilághoz vonzódik, míg Keith a country zene konzervatívabb közege felé. A politikai nézeteik is gyakran ütköztek” – mondta egy, a párhoz közel álló forrás.

Nicole Kidmannek és Keith Urbannek két lánya született: a 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret. Források szerint a gyerekek eltérően reagáltak a történtekre. Sunday inkább a társasági életben keres menedéket New Yorkban, míg Faith-et jobban megviseli a bizonytalanság.

