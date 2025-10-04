Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat

Felgyorsultak az események: Nicole Kidman és Keith Urban már az ingatlanbirodalmukon osztoznak

A színésznő és a zenész válásának híre kis túlzással szinte mindenkit meglepett. Nicole Kidman és Keith Urban állítólag már a nyáron különköltöztek, már csak a válás hivatalos kimondása és a vagyonmegosztás van hátra.

A színésznő 19 évig tartó házassága Keith Urbannel véget ért, és bár a gyermekelhelyezés kérdésében már megállapodtak, a vagyonmegosztás még hátra van. Nicole Kidman ugyanis karrierje alatt tekintélyes vagyont halmozott fel, kérdés, mi marad az övé, és mit visz a zenész.

Keith Urban és Nicole Kidman már a vagyonfelosztásnál tartanak
Keith Urban és Nicole Kidman már a vagyonfelosztásnál tartanak
Forrás: Penske Media

Nicole Kidman becsült vagyona 250 millió dollár

Kidman a Forbes szerint 2024-ben a világ legjobban fizetett színésznője volt: egyetlen év alatt 31 millió dollárt keresett. Ezzel vagyona 2025-re elérte a 250 millió dollárt. A színésznő nemcsak a filmekben, hanem a televíziós sorozatokban is tarolt: A tökéletes pár, a Lioness és az Expats című produkciókban epizódonként több mint egymillió dollárt kapott. Már 2005-ben is elképesztő összegeket fizettek neki: a Földre szállt boszorkány című filmért például 12 millió dolláros gázsit tehetett zsebre − írja brit lapok nyomán a Bors.  

A színésznő jövedelmét reklámszerződésekkel is növelte: többek között a Chanel No. 5 arca volt, ami szintén több millió dollárt hozott számára. 2009-ben megalapította saját produkciós cégét, a Blossom Filmst, amelynek köszönhetően producerként is részesül a bevételekből, és saját projekteket indíthatott.

Ingatlanbirodalmat építettek

Kidman és Urban, akiről azt beszélik, máris továbblépett, házasságuk alatt kiterjedt ingatlanportfóliót építettek. Több országban is rendelkeznek luxuslakásokkal és villákkal: Sydneyben, Nashville-ben, Beverly Hillsben és New Yorkban is vásároltak több millió dolláros ingatlanokat. Sydneyben több kisebb lakást egyetlen, hatalmas penthouse-szá alakítottak, Manhattanben egy exkluzív duplexük van, az Egyesült Államokban pedig több ház is a nevükön szerepel.

A felosztás nem lesz egyszerű

A válási iratok szerint sem Kidman, aki egyébként szerette volna megmenteni a házasságát, sem Urban nem igényel tartásdíjat, ugyanis mindketten havi 100 ezer dollárt meghaladó bevétellel rendelkeznek. Bár a felek jelezték, hogy békésen kívánják rendezni a vagyoni kérdéseket, az ingatlanok és befektetések felosztása biztosan nem megy majd egyik napról a másikra.

