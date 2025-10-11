Keith Urban állítólagos szerelme küzd az érzelmeivel: videó

A fél világ találgatja, vajon Keith Urban és turnézenekarának tagja, Maggie Baugh összejöttek-e. Akik arra voksolnak, igen, azért gondolják így, mert Baugh az Instagramra feltett egy videót, amin az hallható, hogy Urban átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Mások szerint ez teljes képtelenség, ugyanis a lány már évekkel ezelőtt kijelentette, soha, de soha nem járna olyannal, akivel együtt zenél, sőt Maggie apja is cáfolta a pletykákat.
Keith Urban gitárosa, Maggie Baugh az Instagramra töltötte fel új dalának, a The Devil Winnek egy részletét, amiben arról énekel, hogy küzd az érzelmeivel, és nem tudja, miként gyógyíthatná meg a lelkét. A dalban azt is megfogalmazza, bármennyire is elcsábulna, nem hagyja, hogy az ördög győzedelmeskedjen. A követői persze erre azonnal felkapták a fejüket, mondván, biztosan Nicole Kidman válófélben lévő férjéhez szólnak a sorai. Ez azonban egyáltalán nem biztos, ugyanis egy olyan szóbeszéd is terjed, hogy Maggie nem szingli, legalábbis nemrég még egy Cameron Coley nevű sráccal járt.
Ahogy az lenni szokott, előkerült Maggie-nek egy korábbi nyilatkozata is, amiben azt taglalja, hogy a zenésztársait barátként és testvérként szereti, de soha nem jönne össze velük. Ennek praktikus oka is van: ha vége a szerelemnek, mi lesz a közös fellépésekkel?
