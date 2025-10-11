Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Keith Urban állítólagos szerelme küzd az érzelmeivel: videó

A két zenészról szóló szóbeszéd kiváló példa arra, ha egy apróságot felkap a média, máris hatalmas ügy kerekedik belőle. Ez pedig most nem más, mint Keith Urban és Maggie Baugh állítólagos románca.

A fél világ találgatja, vajon Keith Urban és turnézenekarának tagja, Maggie Baugh összejöttek-e. Akik arra voksolnak, igen, azért gondolják így, mert Baugh az Instagramra feltett egy videót, amin az hallható, hogy Urban átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Mások szerint ez teljes képtelenség, ugyanis a lány már évekkel ezelőtt kijelentette, soha, de soha nem járna olyannal, akivel együtt zenél, sőt Maggie apja is cáfolta a pletykákat. 

Maggie Baugh Keith Urbanről énekel?
Maggie Baugh posztja tovább erősíti a pletykákat

Keith Urban gitárosa, Maggie Baugh az Instagramra töltötte fel új dalának, a The Devil Winnek egy részletét, amiben arról énekel, hogy küzd az érzelmeivel, és nem tudja, miként gyógyíthatná meg a lelkét. A dalban azt is megfogalmazza, bármennyire is elcsábulna, nem hagyja, hogy az ördög győzedelmeskedjen. A követői persze erre azonnal felkapták a fejüket, mondván, biztosan Nicole Kidman válófélben lévő férjéhez szólnak a sorai. Ez azonban egyáltalán nem biztos, ugyanis egy olyan szóbeszéd is terjed, hogy Maggie nem szingli, legalábbis nemrég még egy Cameron Coley nevű sráccal járt. 

Az énekesnőnek elvei vannak

Ahogy az lenni szokott, előkerült Maggie-nek egy korábbi nyilatkozata is, amiben azt taglalja, hogy a zenésztársait barátként és testvérként szereti, de soha nem jönne össze velük. Ennek praktikus oka is van: ha vége a szerelemnek, mi lesz a közös fellépésekkel? 

