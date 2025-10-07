Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Világsztár Nicole Kidman Párizsi Divathét
Horváth Angéla
2025.10.07.
Nicole Kidman hétfőn igazi stílusikonként vonult be a párizsi divathétre. A színésznő a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel vett részt a Chanel 2026 tavaszi kollekciójának bemutatóján.

Az 58 éves színésznő – aki a napokban vált el 19 év házasság után Keith Urbantól – új frizurával és elegáns, letisztult outfitben vonult be a párizsi divathétre a Chanel nagyköveteként. Nicole Kidman egy túlméretezett fehér, gombos inget és bőszárú nadrágot viselt, sminkje visszafogott, természetes hatású volt. A legnagyobb feltűnést a színésznő frizurája keltette: tőle szokatlan módon tépett frufruval jelent meg.

Nicole Kidman a lányaival Párizsban
Nicole Kidman a lányaival Párizsban
Forrás: Getty Images

Nicole Kidmant nem törte meg a válás

Nicole Kidman már másodszor jelent meg a nyilvánosság előtt a válása óta. A Babygirl sztárja a hétvégén Dallasban is részt vett az amfAR jótékonysági aukcióján. Úgy tűnik, a színésznő nincs összetörve, amiért nem tudta megmenteni a házasságát Keith Urban countryénekessel, a feladataira és a lányaira koncentrál. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint Kidman már továbblépett: „Szomorú, de erős maradt. Most a gyerekeire és a munkájára figyel.”

A 57 éves Keith Urban jegygyűrű nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt pár napja, ezzel pedig ő is megerősítette a válás hírét. Olyan platykál is szárnyra kaptak, hogy az énekes becsajozott, sokkal fiatalabb zenésztársára cserélte Nicole Kidmant. 

Micsoda meglepetés! Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck, egy csók is elcsattant – FOTÓ

Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt: a volt házaspár együtt pózolt a Kiss of the Spider Woman (A Pókasszony csókja) New York-i premierjén. Ben Affleck azért volt ott, mert ő a musical egyik executive producere.

Megkezdődött a kamu Madeleine McCann tárgyalása: zaklatásért kell felelnie

Egy 24 éves lengyel állampolgárságú nő éveken át követte és zaklatta a lányukat elveszítő szülőket. A kamu Madeleine McCann-nek most a bíróságon kell felelnie a tetteiért.

Keira Knightley elárulta: visszatér a 2000-es évek ikonikus filmje a Csavard be, mint Beckham

23 év után folytatást kap a méltán híres sportfilm, ami elindította világhódító útjára Keira Knightley karrierjét.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu