Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Az 58 éves színésznő – aki a napokban vált el 19 év házasság után Keith Urbantól – új frizurával és elegáns, letisztult outfitben vonult be a párizsi divathétre a Chanel nagyköveteként. Nicole Kidman egy túlméretezett fehér, gombos inget és bőszárú nadrágot viselt, sminkje visszafogott, természetes hatású volt. A legnagyobb feltűnést a színésznő frizurája keltette: tőle szokatlan módon tépett frufruval jelent meg.
Nicole Kidman már másodszor jelent meg a nyilvánosság előtt a válása óta. A Babygirl sztárja a hétvégén Dallasban is részt vett az amfAR jótékonysági aukcióján. Úgy tűnik, a színésznő nincs összetörve, amiért nem tudta megmenteni a házasságát Keith Urban countryénekessel, a feladataira és a lányaira koncentrál. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint Kidman már továbblépett: „Szomorú, de erős maradt. Most a gyerekeire és a munkájára figyel.”
A 57 éves Keith Urban jegygyűrű nélkül jelent meg a nyilvánosság előtt pár napja, ezzel pedig ő is megerősítette a válás hírét. Olyan platykál is szárnyra kaptak, hogy az énekes becsajozott, sokkal fiatalabb zenésztársára cserélte Nicole Kidmant.
