Kitálalt egy bennfentes: Nicole Kidman nem akarta látni, a házasságának vége - Mindenki tudta a környezetében, hogy bajban van

válás Nicole Kidman Keith Urban
Bár több verzió is közszájon forog, hogy miért válnak, a jólértesültek szerint a szakítás régóta érett. Nicole Kidman nem vette észre, hogy mekkora a gond, pedig lehet, hogy Keith már jó ideje nem viszonozta a felesége érzéseit.

Mindenki azt hitte, soha véget nem érő szerelem az övék, de nem így lett. Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után válnak. Az 58 éves Oscar-díjas színésznő Tennessee-ben maradt lányaikkal, a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel, amíg az 57 éves countryénekes nashville-i otthonába költözött, és folytatja High and Alive világkörüli turnéját. A párhoz közelálló források szerint az, hogy a két híresség kapcsolatának vége, nem hirtelen döntés következménye, sőt, a figyelmeztető jelek már hónapokkal a szakítás előtt egyértelműen láthatók voltak. 

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után válnak
Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után válnak 
Forrás: CBS

Nicole Kidman régóta bajban volt

Lapinformációk szerint Nicole Kidmant meglepte férje döntése, noha a környezetükben állítólag már mindenki látta, hogy a házasságuk válságban van.   Egy, a családhoz közel álló forrás úgy fogalmazott: „Nicole nem akarta látni az igazságot, de a jelek ott voltak. A fogyása, az, hogy sok rendezvényen egyedül jelent meg, mind arra mutattak, hogy bajban van. A barátainak kellett volna figyelmeztetniük, de nem tették meg.” 

A párt legutóbb júniusban, a nashville-i FIFA-klubvilágbajnokságon látták együtt, ám akkor már nagyon távolságtartóak voltak egymással. 

Nicole Kidman és Keith Urban között már itt hatalmas volt a feszültség
Nicole Kidman és Keith Urban között már itt hatalmas volt a feszültség
Forrás: Getty Images North America

Semmiért egészen? Nicole szeretete már nem talált viszonzásra

Hónapokkal később Kidman egy évfordulós bejegyzést tett közzé fekete-fehér fotóval, amelyre Urban csupán egy szív emojival reagált. „Nicole-nak minden szeretete ott volt abba a posztban, Keith reakciója ahhoz képest szinte megalázó volt. Ez egyértelműen jelezte, hogy valójában hogyan is állnak a dolgok közöttük, de legalábbis megmutatta Urban érzéseit” – nyilatkozta egy bennfentes. Időközben kiderült, hogy ekkor már külön is éltek, de Nicole még megpróbálta megmenteni széthullóban lévő házasságát. 

 

A legnagyobb red flag talán a fogyása volt

A színésznő fogyása is szembetűnő volt, de a legtöbben úgy gondolták, édesanyja halála és a túlhajszolt életvitele, sőt, talán a drasztikus diétái miatt veszített a súlyából.  A januári Golden Globe-gálán Balenciaga ruhájában láthatóan jóval vékonyabbnak tűnt, mint korábban. Egy táplálkozási szakértő akkoriban kifejtette, szerinte Kidman a magasságához képest nagyon sovány. Egy, a színésznő időbeosztását ismerő forrás hozzátette: „Nicole fáradhatatlanul hajszolta magát. A folyamatos forgatás, az állandó utazás és a családjáról való gondoskodás terhe már túl sok neki.”

Nicole a Golden Globe-on is vékonyabbnak tűnt már, mint korábban
Nicole a Golden Globe-on is vékonyabbnak tűnt már, mint korábban
Forrás: Getty Images North America

Követőit megdöbbentette, milyen sovány

A New York-i Modern Művészetek Múzeumában az Amazon Prime-on debütáló Expats bemutatója után a trendoldalak szuperlativuszokban beszéltek a színésznőről és az egekig magasztalták a nyitott hátú fekete Jason Bolden-kreációt, amit viselt. A rajongói azonban hangot adtak annak, hogy Kidman rémisztően sovány és elindult a találgatás, hogy vajon miért fogyott le ennyire. 

Nicole Kidman csont és bőr volt az Expats bemutatóján
Nicole Kidman csont és bőr volt az Expats bemutatóján
Forrás: GC Images

Ők sem voltak tökéletes pár

Már az  A tökéletes pár című Netflix-dráma promóciós körútja során szóba került Kidman és Urban házassága. „Nem tökéletes semmi – bármi, amit tökéletesnek mutatnak be, hazugság... felejtsük el” − nyilatkozta. Amikor megkérdezték, hogy házasságát tökéletesnek tartja-e, így válaszolt: „Semmi ilyenről nincs szó, legalábbis én nem látom annak.”

Bonyolódik a történet - Kiderült, a Keith Urbannel hírbe hozott Maggie nem is szingli

Az beszélik, a zenész már olyannyira túllépett a házasságán, hogy koncertzenekara gitárosával, a fiatal Maggie Baugh-gal randizik. Ám a pletykák felröppenésével egy időben az is kiderült, a lánynak van barátja, így lehet, Keith Urban hoppon marad, vagy eleve soha semmi közük nem volt egymáshoz.

Nicole Kidman először mutatkozott nyilvánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantől

Bár férje döntése állítólag teljesen váratlanul érte, Nicole Kidman próbálja tartani magát. Az 58 éves színésznőt először látták nyilvánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantól.

Drámai fordulat: Részletek derültek ki Nicole Kidman és Kieth Urban válásáról

Szeptember 30-án, 19 évnyi házasság után adta be a válókeresetet a hollywoodi sztár, bár források szerint nem ez volt a terve. Nicole Kidman és Keith Urban teljesen másképp állt a kapcsolathoz, utóbbi állítólag már tovább is lépett.

 

