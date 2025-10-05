Kitálalt egy bennfentes: Nicole Kidman nem akarta látni, a házasságának vége - Mindenki tudta a környezetében, hogy bajban van

Mindenki azt hitte, soha véget nem érő szerelem az övék, de nem így lett. Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után válnak. Az 58 éves Oscar-díjas színésznő Tennessee-ben maradt lányaikkal, a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel, amíg az 57 éves countryénekes nashville-i otthonába költözött, és folytatja High and Alive világkörüli turnéját. A párhoz közelálló források szerint az, hogy a két híresség kapcsolatának vége, nem hirtelen döntés következménye, sőt, a figyelmeztető jelek már hónapokkal a szakítás előtt egyértelműen láthatók voltak.
Lapinformációk szerint Nicole Kidmant meglepte férje döntése, noha a környezetükben állítólag már mindenki látta, hogy a házasságuk válságban van. Egy, a családhoz közel álló forrás úgy fogalmazott: „Nicole nem akarta látni az igazságot, de a jelek ott voltak. A fogyása, az, hogy sok rendezvényen egyedül jelent meg, mind arra mutattak, hogy bajban van. A barátainak kellett volna figyelmeztetniük, de nem tették meg.”
A párt legutóbb júniusban, a nashville-i FIFA-klubvilágbajnokságon látták együtt, ám akkor már nagyon távolságtartóak voltak egymással.
Hónapokkal később Kidman egy évfordulós bejegyzést tett közzé fekete-fehér fotóval, amelyre Urban csupán egy szív emojival reagált. „Nicole-nak minden szeretete ott volt abba a posztban, Keith reakciója ahhoz képest szinte megalázó volt. Ez egyértelműen jelezte, hogy valójában hogyan is állnak a dolgok közöttük, de legalábbis megmutatta Urban érzéseit” – nyilatkozta egy bennfentes. Időközben kiderült, hogy ekkor már külön is éltek, de Nicole még megpróbálta megmenteni széthullóban lévő házasságát.
A színésznő fogyása is szembetűnő volt, de a legtöbben úgy gondolták, édesanyja halála és a túlhajszolt életvitele, sőt, talán a drasztikus diétái miatt veszített a súlyából. A januári Golden Globe-gálán Balenciaga ruhájában láthatóan jóval vékonyabbnak tűnt, mint korábban. Egy táplálkozási szakértő akkoriban kifejtette, szerinte Kidman a magasságához képest nagyon sovány. Egy, a színésznő időbeosztását ismerő forrás hozzátette: „Nicole fáradhatatlanul hajszolta magát. A folyamatos forgatás, az állandó utazás és a családjáról való gondoskodás terhe már túl sok neki.”
A New York-i Modern Művészetek Múzeumában az Amazon Prime-on debütáló Expats bemutatója után a trendoldalak szuperlativuszokban beszéltek a színésznőről és az egekig magasztalták a nyitott hátú fekete Jason Bolden-kreációt, amit viselt. A rajongói azonban hangot adtak annak, hogy Kidman rémisztően sovány és elindult a találgatás, hogy vajon miért fogyott le ennyire.
Már az A tökéletes pár című Netflix-dráma promóciós körútja során szóba került Kidman és Urban házassága. „Nem tökéletes semmi – bármi, amit tökéletesnek mutatnak be, hazugság... felejtsük el” − nyilatkozta. Amikor megkérdezték, hogy házasságát tökéletesnek tartja-e, így válaszolt: „Semmi ilyenről nincs szó, legalábbis én nem látom annak.”
