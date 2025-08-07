Nicole Kidman lánya berobbant a divatvilágba: így pózolt első címlapján a 17 éves Sunday Rose

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose már tavaly októberben megmutatta magát a divatvilágnak, amikor 16 évesen debütált a Miu Miu 2025-ös tavaszi/nyári bemutatóján Párizsban. Azóta újabb lehetőségeket kapott: idén márciusban ismét végigsétált a Miu Miu kifutóján, majd szerepelt az Omega óragyártó kampányában is.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose a Nylon magazin címlapján

Forrás: Instagram / Nylon

Nicole Kidman lánya kifutóra született

A Nylon magazinnak adott interjúban elárulta: karrierje csak szülei szigorú szabályai mellett indulhatott el.

„Két fő szabály volt: az egyik, hogy 16 éves korom előtt nem vállalhattam semmilyen divatmunkát. A másik pedig, hogy az iskola mindig az első. Ezt eleinte nehezen viseltem, de most már hálás vagyok érte.”

Nicole Kidman – aki Oscar-díjas színésznőként komoly elismerésnek örvend – korábban maga is mesélt arról, hogyan szabott határokat Sunday modellkarrierje kapcsán.

A Vogue Australiának nyilatkozva elmondta, hogy csak akkor engedte el lányát a divatbemutatókra, amikor betöltötte a 16-ot. „Nem akarom sem visszatartani, sem elkényeztetni” – fogalmazott.

A Nylon fotósorozatában Sunday különböző neves divatházak darabjait viseli. Különleges kisugárzása és elegánciája egyértelművé teszi: nemcsak híres szülei miatt figyeltek fel rá.

És hogy honnan merít inspirációt Sunday Rose Kidman Urban? Természetesen édesanyja gardróbjából.

„Őszintén? Mindent az anyukám szekrényéből veszek el. Szoktam is mondani neki, hogy ez a kedvenc boltom!”

Sunday Rose Nicole Kidman és Keith Urban legidősebb közös gyermeke. Van egy húga, a 14 éves Faith Margaret, valamint két féltestvére, Isabella (32) és Connor (30) – őket Nicole még Tom Cruise-zal kötött házassága idején fogadta örökbe.