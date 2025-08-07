Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Nicole Kidman lánya berobbant a divatvilágba: így pózolt első címlapján a 17 éves Sunday Rose

Horváth Angéla
2025.08.07.
Új csillag született a divatvilág egén: Nicole Kidman lánya, a 17 éves Sunday Rose először szerepel divatmagazin címlapján. A Nylon augusztusi számában nemcsak a legújabb trendeket mutatja be, hanem őszintén beszél arról is, milyen szabályokat állítottak fel híres szülei, mielőtt engedélyezték volna, hogy kilépjen a nyilvánosság elé.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose már tavaly októberben megmutatta magát a divatvilágnak, amikor 16 évesen debütált a Miu Miu 2025-ös tavaszi/nyári bemutatóján Párizsban. Azóta újabb lehetőségeket kapott: idén márciusban ismét végigsétált a Miu Miu kifutóján, majd szerepelt az Omega óragyártó kampányában is.

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose a Nylon magazin címlapján
Nicole Kidman lánya, Sunday Rose a Nylon magazin címlapján
Forrás: Instagram / Nylon

Nicole Kidman lánya kifutóra született

A Nylon magazinnak adott interjúban elárulta: karrierje csak szülei szigorú szabályai mellett indulhatott el.

„Két fő szabály volt: az egyik, hogy 16 éves korom előtt nem vállalhattam semmilyen divatmunkát. A másik pedig, hogy az iskola mindig az első. Ezt eleinte nehezen viseltem, de most már hálás vagyok érte.”

Nicole Kidman – aki Oscar-díjas színésznőként komoly elismerésnek örvend – korábban maga is mesélt arról, hogyan szabott határokat Sunday modellkarrierje kapcsán.

A Vogue Australiának nyilatkozva elmondta, hogy csak akkor engedte el lányát a divatbemutatókra, amikor betöltötte a 16-ot. „Nem akarom sem visszatartani, sem elkényeztetni” – fogalmazott.

A Nylon fotósorozatában Sunday különböző neves divatházak darabjait viseli. Különleges kisugárzása és elegánciája egyértelművé teszi: nemcsak híres szülei miatt figyeltek fel rá.

És hogy honnan merít inspirációt Sunday Rose Kidman Urban? Természetesen édesanyja gardróbjából.

„Őszintén? Mindent az anyukám szekrényéből veszek el. Szoktam is mondani neki, hogy ez a kedvenc boltom!”

Sunday Rose Nicole Kidman és Keith Urban legidősebb közös gyermeke. Van egy húga, a 14 éves Faith Margaret, valamint két féltestvére, Isabella (32) és Connor (30) – őket Nicole még Tom Cruise-zal kötött házassága idején fogadta örökbe.

