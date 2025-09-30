Kiderült, miért mehetett tönkre Nicole Kidman és Keith Urban házassága

Belső források a Page Sixnek elmondták: Nicole Kidman minden tőle telhetőt megtett, hogy megmentse 19 éve tartó házasságát a country énekessel, nem akart válni. A TMZ értesülései szerint a pár már a nyár eleje óta külön él, Keith Urban állítólag elköltözött a családi házból, és új házat vásárolt. A gyerekekről – a 17 éves Sunday Rose-ról és a 14 éves Faith Margaretről – az 58 éves színésznő gondoskodik.

Nicole Kidman megpróbálta megmenteni a házasságát, de nem járt sikerrel

Forrás: Getty Images

„Nicole tartja össze a családot, amióta Keith elment” – fogalmazott egy bennfentes. Egy másik forrás úgy nyilatkozott: „Néha a kapcsolatoknak egyszerűen lejár az ideje.”

Nicole Kidman és Keith Urban utoljára június 20-án, Nashville-ben jelent meg egy sporteseményen. Bár jól érezték magukat, de gyengéd gesztusokat már nem mutattak egymás iránt. Mindössze öt nappal később Nicole Kidman még posztolt az évfordulójuk alkalmából. „Boldog évfordulót, bébi ❤️” – írta a közös fotóhoz.

Keith Urban május óta egyetlen közös fotót sem tett közzé.

Nicole Kidman és Keith Urban válása: egy kínos interjú volt az utolsó csepp

Júliusban Keith Urban megszakított egy Zoom-interjút, miután arról kérdezték, mit szól felesége forró szexjeleneteihez Zac Efronnal a Netflix Családi affér című filmjében. A kérdés után a vonal megszakadt, a műsor producere pedig közölte: „Keith befejezte a hívást.” Ez lehett az utolsó csepp a pohárban, innentől változott meg minden.

Szeptemberben Nicole Kidman már egyedül jelent meg a Clé de Peau Beauté rendezvényén, ahol hivatalosan is a márka nagykövetévé nevezték ki. Az eseményen elegáns fekete Vivienne Westwood ruhát és 47 ezer dollár értékű ékszereket viselt.

Nemrég Kidman egy interjúban a rugalmasság fontosságát hangsúlyozta: „A karrierem során rengetegszer mondtak nemet, de mindig nyitottnak kellett maradnom, és soha nem hagytam, hogy a kritika megállítson.” Keith Urbant már ekkor sem említette. Ehelyett arról beszélt, hogy az olvasás és az erdei fürdőzés tudja kikapcsolni, lányaival pedig hot jóga órákra jár.

Keith Urban május óta turnézik, felesége egyik koncertjén sem jelent meg.