Nicole Kidman exférje pár nappal a válásuk után már egy másik nővel randizgat

Keith Urban és Nicole Kidman válása sokkolta a rajongókat. A sztárpár 19 évnyi házasság, és két közös gyermek után döntött a szakítás mellett.

Nicole Kidman válása: a pletykák szerint egy harmadik félnek is köze lehetett a szakításhoz

Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman válása hátterében egy megcsalás állhatott?

A válás után nem sokkal kiderült, hogy Kidman megpróbálta megmenteni a házasságát, ám a dalszövegíró-énekes nem volt partner ebben. Sőt, a nyár nagy részében Keith Urban távol volt az otthonától és a családjától, és inkább turnézgatott, miközben Kidman nevelte a két közös gyermeküket. Most pedig újabb pletyka robbant be a köztudatba: a sztárpár több ismerőse is arról beszélt, hogy Nicole Kidman exférje egy fiatalabb nővel került közeli kapcsolatba a házasságuk vége felé.

Minden jel arra utal, hogy Keith Urban megismerkedett egy fiatal nővel a házassága alatt, és most Nashville-ben randizgat ezzel a hölggyel. Keith Urban új barátnőjéről Nicole Kidman is tudomást szerzett, és rendkívül megdöbbentette ez az információ

- árulta el egy forrás a PageSixnek. A házaspárt jól ismerő bennfentes szerint Nashville-ben nyílt titok, hogy a countryénekesnek új barátnője van, azonban az még kérdéses, hogy mikor ismerkedett meg egymással a két fél.