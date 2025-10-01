Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda

Nicole Kidman exférje pár nappal a válásuk után már egy másik nővel randizgat

Komáromi Bence
2025.10.01.
Egyre több olyan pletyka terjed Hollywoodban, mely szerint az okozta a sztárpár szakítását, hogy a dalszövegíró-énekes összemelegedett egy fiatalabb nővel. Lássuk milyen megdöbbentő új információk derültek ki Nicole Kidman válásáról.

Keith Urban és Nicole Kidman válása sokkolta a rajongókat. A sztárpár 19 évnyi házasság, és két közös gyermek után döntött a szakítás mellett.

Nicole Kidman válása: a pletykák szerint egy harmadik félnek is köze lehetett a szakításhoz
Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman válása hátterében egy megcsalás állhatott?

A válás után nem sokkal kiderült, hogy Kidman megpróbálta megmenteni a házasságát, ám a dalszövegíró-énekes nem volt partner ebben. Sőt, a nyár nagy részében Keith Urban távol volt az otthonától és a családjától, és inkább turnézgatott, miközben Kidman nevelte a két közös gyermeküket. Most pedig újabb pletyka robbant be a köztudatba: a sztárpár több ismerőse is arról beszélt, hogy Nicole Kidman exférje egy fiatalabb nővel került közeli kapcsolatba a házasságuk vége felé.

Minden jel arra utal, hogy Keith Urban megismerkedett egy fiatal nővel a házassága alatt, és most Nashville-ben randizgat ezzel a hölggyel. Keith Urban új barátnőjéről Nicole Kidman is tudomást szerzett, és rendkívül megdöbbentette ez az információ

 - árulta el egy forrás a PageSixnek. A házaspárt jól ismerő bennfentes szerint Nashville-ben nyílt titok, hogy a countryénekesnek új barátnője van, azonban az még kérdéses, hogy mikor ismerkedett meg egymással a két fél.

Drámai fordulat: Részletek derültek ki Nicole Kidman és Kieth Urban válásáról

Szeptember 30-án, 19 évnyi házasság után adta be a válókeresetet a hollywoodi sztár, bár források szerint nem ez volt a terve. Nicole Kidman és Keith Urban teljesen másképp állt a kapcsolathoz, utóbbi állítólag már tovább is lépett.

Keith Urban és Nicole Kidman válása nem az egyetlen, ami megrázta az embereket: íme, a legmegdöbbentőbb szakítások

Az Oscar-díjas színésznő és a világhírű dalszövegíró-énekes 20 év után döntött a szakítás mellett, válásuk mindenkit meglepett, de nem ez volt az első szakítás, ami megdöbbentette az embereket.

19 év után válik Nicole Kidman: mindent megtett a házasságáért, de nem tudta megmenteni

Nicole Kidman és férje, Keith Urban 19 év házasság után különváltak – erősítette meg több forrás is a Page Sixnek és a TMZ-nek.

 

