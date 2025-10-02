Nicole Kidman először mutatkozott nyivánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantől

Nicole Kidman szerdán Nashville közelében indult túrázni nővérével, Antoniával, aki ezekben a napokban a legfőbb támasza. Sportruhában, baseball sapkában és napszemüvegben sétált 4 millió dolláros villája közelében. Szemtanúk szerint a testvérek nagyon jókedvűek voltak, nevetve, élénken gesztikulálva beszélgettek.

Nicole Kidman és Keith Urban utolsó közös fotója

Hétfőn derült ki, hogy az 57 éves countryénekes elköltözött a családi házból, mert boldogtalannak érezte magát, kevesellte az intimitást a házasságukban. Nicole Kidmant sokkolta férje döntése, de nem tétovázott sokáig, másnap beadta a válókeresetet Davidson megyében, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Nashville-ben azóta terjednek a pletykák. Azt beszélik, hogy Keith Urban már továbblépett, és egy fiatalabb, szintén a zeneiparban dolgozó nővel van kapcsolatban.

Nicole Kidman és Keith Urban házassága nem indult jól

Nicole Kidman 2005-ben ismerkedett meg Urbannel, akivel 2006 júniusában már össze is házasodtak. Nem indult azonban jól a közös életük: az énekes négy hónappal az esküvő után drog- és alkoholfüggősége miatt rehabilitációra vonult. Még ugyanabban az évben egy modell azt állította, hogy korábban viszonya volt Keith Urbannel – ám ő ezt tagadta. Nicole Kidman mindezek ellenére kitartott mellette, és két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14).

„Ha kiderül, hogy Keith tényleg másvalakiért hagyta el, az Nic számára óriási megaláztatás lenne” – mondta egy bennfentes. „Mindent megtett, hogy fiatalos és vonzó maradjon – nemcsak a karrierje, hanem Keith miatt is. Gyakran kérdezte tőle, hogy még mindig tetszik-e neki.”

Nicole Kidman az utóbbi években ismét az egyik legkeresettebb színésznő lett: merészebb szerepei (Babygirl, A Family Affair, The Perfect Couple) újra önbizalmat adtak neki. Állítása szerint tökéletes alakját és szépségét nem plasztikai műtéteknek, hanem a tudatos bőrápolásnak, a vitaminoknak és rendszeres edzésnek köszönheti.

Nicole Kidman számára bozalmasan kínos lehet az is, hogy Keith Urban négy napja egy koncerten másképpen énekelte a neki írt szerelmes dalt: felesége helyett fiatal gitárosa, Maggie Baugh nevét énekelte bele. Baugh az Instagramon is megosztotta a felvételt a kérdéssel: „Ezt most komolyan mondta?” A rajongók azonnal találgatni kezdtek, sokan őt hibáztatták a házasság széthullásáért, bár nincs bizonyíték arra, hogy köze lenne a szakításhoz.