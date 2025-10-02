Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nicole Kidman először mutatkozott nyivánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantől

hollywood válás Nicole Kidman Keith Urban
Horváth Angéla
2025.10.02.
Bár férje döntése állítólag teljesen váratlanul érte, Nicole Kidman próbálja tartani magát. Az 58 éves színésznőt először látták nyilvánosan, mióta kiderült, hogy válik Keith Urbantól.

Nicole Kidman szerdán Nashville közelében indult túrázni nővérével, Antoniával, aki ezekben a napokban a legfőbb támasza. Sportruhában, baseball sapkában és napszemüvegben sétált 4 millió dolláros villája közelében. Szemtanúk szerint a testvérek nagyon jókedvűek voltak, nevetve, élénken gesztikulálva beszélgettek.

Nicole Kidman és Keith Urban utolsó közös fotója
Nicole Kidman és Keith Urban utolsó közös fotója
Forrás: Getty Images

Hétfőn derült ki, hogy az 57 éves countryénekes elköltözött a családi házból, mert boldogtalannak érezte magát, kevesellte az intimitást a házasságukban. Nicole Kidmant sokkolta férje döntése, de nem tétovázott sokáig, másnap beadta a válókeresetet Davidson megyében, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Nashville-ben azóta terjednek a pletykák. Azt beszélik, hogy Keith Urban már továbblépett, és egy fiatalabb, szintén a zeneiparban dolgozó nővel van kapcsolatban. 

Nicole Kidman és Keith Urban házassága nem indult jól

Nicole Kidman 2005-ben ismerkedett meg Urbannel, akivel 2006 júniusában már össze is házasodtak. Nem indult azonban jól a közös életük: az énekes négy hónappal az esküvő után drog- és alkoholfüggősége miatt rehabilitációra vonult. Még ugyanabban az évben egy modell azt állította, hogy korábban viszonya volt Keith Urbannel – ám ő ezt tagadta. Nicole Kidman mindezek ellenére kitartott mellette, és két lányuk született: Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14).

„Ha kiderül, hogy Keith tényleg másvalakiért hagyta el, az Nic számára óriási megaláztatás lenne” – mondta egy bennfentes. „Mindent megtett, hogy fiatalos és vonzó maradjon – nemcsak a karrierje, hanem Keith miatt is. Gyakran kérdezte tőle, hogy még mindig tetszik-e neki.”

Nicole Kidman az utóbbi években ismét az egyik legkeresettebb színésznő lett: merészebb szerepei (Babygirl, A Family Affair, The Perfect Couple) újra önbizalmat adtak neki. Állítása szerint tökéletes alakját és szépségét nem plasztikai műtéteknek, hanem a tudatos bőrápolásnak, a vitaminoknak és rendszeres edzésnek köszönheti.

Nicole Kidman számára bozalmasan kínos lehet az is, hogy Keith Urban négy napja egy koncerten másképpen énekelte a neki írt szerelmes dalt: felesége helyett fiatal gitárosa, Maggie Baugh nevét énekelte bele. Baugh az Instagramon is megosztotta a felvételt a kérdéssel: „Ezt most komolyan mondta?” A rajongók azonnal találgatni kezdtek, sokan őt hibáztatták a házasság széthullásáért, bár nincs bizonyíték arra, hogy köze lenne a szakításhoz.

 

Egy közeli barát szerint Keith Urban nem zuhant össze, nem esett vissza a függőségbe, és most kizárólag a gyerekeiért él. „Keith nem az a típus, aki nyilvánosan siránkozna a házassága bukása miatt. Inkább a lányaira koncentrál, és azt ígéri, hogy a jó úton marad a kedvükért” – fogalmazott az ismerős.

