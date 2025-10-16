Harc, szerelem, whisky, Outlander: A sorozat, ami megtanít szeretni – Vér a véremből kritika

Új időszámítás kezdődött augusztus elején az Outlander univerzumában, amikor megjelent az eredeti, Outlander – Az idegen előzménysorozata, a Vér a véremből. A történet az eredeti főszereplők, Claire és Jamie szüleinek történetét meséli el. Mivel az eredeti sorozatból túl sok minden nem derül ki a szülőkről, így mindenképp izgalmasnak ígérkezett a történet, de arra még mi sem számítottunk, hogy ennyire. Az alkotók ez alkalommal is odatették magukat, mind látványban, mind színészi játékban lenyűgöző az Outlander: Vér a véremből. Megnézve az első évadot egyetlen kérdésünk maradt csupán: mit tudnak az Outlander alkotói, amit más producerek nem? Hiszen ez a történelmi romantikus dráma is csak egy a sok közül. Valamiért mégis nézők millióinak szíve dobban egyszerre a Fraser név hallatán.

Az Outlander: Vér a véremből legalább olyan jó lett, mint az eredeti, Az idegen sorozat.

Szenvedély, harc és varázslat: ez az Outlander titka

Az Outlander: Vér a véremből sorozatot két részletben tette közzé az HBO Max, ezzel is fokozva az izgalmakat. Míg az első négy részben megismerhettük Jamie és Claire szüleit, illetve szerelmük történetét, addig a későbbi részekben már kaptunk a szokásos harcból, kiszolgáltatottságból és szenvedélyből is, ami az Outlander védjegye.

Ahogy azt az eredeti sorozatnál megszokhattuk, nincs olyan tabutéma, amivel ne merne foglalkozni a sorozat. Legyen szó erőszakról, bántalmazásról, női kiszolgáltatottságról vagy a régi idők kegyetlenségeiről, az Outlander mindent megmutat, és talán éppen ezzel nyerte meg magának a világot.

Harcból és lázadásból bővel kijut az Outlander előzménysorozatában is.

Ezen a fronton nem okoz csalódást az előzménysorozat sem: végignézzük, hogy Claire édesanyja, Julia megadja magát a földesúrnak, hogy születendő gyermeke életét védje; betekintést nyerünk a korabeli fenyítési eszközökbe, és annak is szemtanúi vagyunk, hogyan vizsgálták meg az 1700-as években egy nő ártatlanságát. Ellen MacKenzie-t, Jamie édesanyját ugyanis ennek a rendkívül kínos és megalázó vizsgálatnak vetik alá a sorozatban, hogy kiderüljön, szűz-e még.

Az alkotók olyan zseniálisan és érzékenyen mutatják be a vizsgálatot, hogy szinte úgy érezzük, mintha minden nő nőgyógyászati vizsgálatának előképe lenne. Ahogy Ellen fekszik az asztalon, férfiak állnak felette és döntenek sorsáról, abban formát ölt a női sors egyik alapélménye: a kiszolgáltatottságunk a férfiaknak.

De nem csak a brutális és naturalista jelenetekben őszinte a sorozat. Ahogy megszoktuk, a túlfűtött erotikát sem veti meg, amiből a Vér a véremből sorozatban is bőven akad, szerencsére.