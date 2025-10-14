86 éves Ralph Lauren − A divatmogul, akinek Annie Hall és Rachel Green is sokat köszönhet

Ralph Lauren mindig is hitt abban, hogy nem kell hangosnak lenni ahhoz, hogy meghallják. Ő maga mindig csendes, de kifinomult eleganciával élt, és ez jellemezte egész munkásságát, kollekcióit is.

Ralph Lauren

Forrás: Penske Media

Ralph Lifshitzből Ralph Lauren, avagy Bronxból a divatvilág trónjára

Ralph Lifshitzként született 1939. október 14-én, Bronxban, lengyel zsidó bevándorlók gyermekeként. Kicsiként ámulattal nézte azon kortársait, akik makulátlan egyenruhát viseltek és a környék elitiskoláiba jártak. Igaz, csak távolról csodálhatta a gazdagok világát, a lovaspólósokat és a countryclubokat, de már akkoriban elhatározta, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni, s hogy a semmiből szeretne valami egyedit és megjegyezhetőt alkotni.

Vezetéknevét felnőttként változtatta Laurenre, de nem azért, mert szégyellte a származását, hanem mert a saját útját akarta járni és a saját identitását kívánta megteremteni.

Amikor a ’60-as években nyakkendőket kezdett árulni, még senki sem gondolta volna, hogy néhány évtizeddel később a nevéhez fűződik majd egy teljes divatbirodalom.

Ralph Lauren-üzlet Rómában

Forrás: Shutterstock

Merészebb mintájú színes nyakkendői hamar felkeltették a vagyonos üzletemberek figyelmét – gyakorlatilag a Wall Street beszállítója lett, és innen indult karrierje.

Ralph Lauren logója: a lovaspólós figura, amiről az egész világ tudja, kihez tartozik

1971-ben hozta létre saját vállalkozását és alkotta meg márkáját a high fashion elegancia jegyében, melynek szimbóluma a hímzett lovaspólós figura lett. A Lauren által megalkotott preppy stílus az egyetemi elit és a New England-i gazdag családok konzervatív, mégis lezser stílusából inspirálódott, de a tömegek számára is elérhetővé vált.

Ralph Lauren 2025-ös őszi kollekciója a jól bevált rojtokkal, western stílusban

Forrás: Getty Images

Lauren imádta a puha kasmírt, a gyapjút, a selymet és a kellemes pamutot. Előszeretettel alkotott tweed zakókat, kasmír pulóvereket, egyenes szabású chino- és halásznadrágot. Kollekcióiban megjelentek a bőrcsizmák, a western stílust idéző rojtok, farmerdzsekik és az indián motívumok is.

Minden kampányt, annak minden díszletét maga hagyta jóvá. Olyannyira perfekcionista volt, hogy, ha úgy érezte, a kirakat nem adja vissza kellően hitelesen az amerikai álmot, személyesen rendezte át azt.

Annie Hall és Rachel Green halhatatlanná vált Ralph Lauren által

Ralph Lauren lassanként Hollywoodig jutott: a fehér ing, amelyet Diane Keaton az Annie Hall című filmben viselt, az ő keze munkáját dicséri.