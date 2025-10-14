Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
86 éves Ralph Lauren − A divatmogul, akinek Annie Hall és Rachel Green is sokat köszönhet

Shutterstock - FashionStock.com
Divatdiktátor Annie Hall Ralph Lauren Jóbarátok Diane Keaton
Jónás Ágnes
2025.10.14.
Ma ünnepli 86. születésnapját a klasszikus amerikai elegancia és a preppy stílus koronázatlan királya. Ralph Lauren megtanította a világnak, hogyan lehet egyszerre elegánsan és lazán öltözni, de ikonikus stílussal ruházta fel Annie Hallt és a Jóbarátok Rachel Greenjét is.

Ralph Lauren mindig is hitt abban, hogy nem kell hangosnak lenni ahhoz, hogy meghallják. Ő maga mindig csendes, de kifinomult eleganciával élt, és ez jellemezte egész munkásságát, kollekcióit is.

Ralph Lauren
Ralph Lauren
Forrás: Penske Media

Ralph Lifshitzből Ralph Lauren, avagy Bronxból a divatvilág trónjára

Ralph Lifshitzként született 1939. október 14-én, Bronxban, lengyel zsidó bevándorlók gyermekeként. Kicsiként ámulattal nézte azon kortársait, akik makulátlan egyenruhát viseltek és a környék elitiskoláiba jártak. Igaz, csak távolról csodálhatta a gazdagok világát, a lovaspólósokat és a countryclubokat, de már akkoriban elhatározta, hogy egyszer ő is közéjük fog tartozni, s hogy  a semmiből szeretne valami egyedit és megjegyezhetőt alkotni. 

Vezetéknevét felnőttként változtatta Laurenre, de nem azért, mert szégyellte a származását, hanem mert a saját útját akarta járni és a saját identitását kívánta megteremteni.

Amikor a ’60-as években nyakkendőket kezdett árulni, még senki sem gondolta volna, hogy néhány évtizeddel később a nevéhez fűződik majd egy teljes divatbirodalom

Ralph Lauren
Ralph Lauren-üzlet Rómában 
Forrás: Shutterstock

Merészebb mintájú színes nyakkendői hamar felkeltették a vagyonos üzletemberek figyelmét – gyakorlatilag a Wall Street beszállítója lett, és innen indult karrierje.

Ralph Lauren logója: a lovaspólós figura, amiről az egész világ tudja, kihez tartozik

1971-ben hozta létre saját vállalkozását és alkotta meg márkáját a high fashion elegancia jegyében, melynek szimbóluma a hímzett lovaspólós figura lett. A Lauren által megalkotott preppy stílus az egyetemi elit és a New England-i gazdag családok konzervatív, mégis lezser stílusából inspirálódott, de a tömegek számára is elérhetővé vált.

ralph Lauren
Ralph Lauren 2025-ös őszi kollekciója a jól bevált rojtokkal, western stílusban 
Forrás: Getty Images

Lauren imádta a puha kasmírt, a gyapjút, a selymet és a kellemes pamutot. Előszeretettel alkotott tweed zakókat, kasmír pulóvereket, egyenes szabású chino- és halásznadrágot. Kollekcióiban megjelentek a bőrcsizmák, a western stílust idéző rojtok, farmerdzsekik és az indián motívumok is. 

 

Minden kampányt, annak minden díszletét maga hagyta jóvá. Olyannyira perfekcionista volt, hogy, ha úgy érezte, a kirakat nem adja vissza kellően hitelesen az amerikai álmot, személyesen rendezte át azt.

Annie Hall és Rachel Green halhatatlanná vált Ralph Lauren által

Ralph Lauren lassanként Hollywoodig jutott: a fehér ing, amelyet Diane Keaton az Annie Hall című filmben viselt, az ő keze munkáját dicséri. 

Ralph Lauren
Diane Keaton az Annie Hall c. filmben Woody Allennel, a híres Ralph Lauren tervezte fehér ingben 
Forrás: Bettmann

A kilencvenes évek kultikus sorozatára, a Jóbarátokra is hatással volt: az egyik epizódban még cameót is vállalt, hiszen a sztori szerint a Jennifer Aniston által játszott Rachel Green a Ralph Lauren cégnél kap állást. A sorozat és a márka közötti együttműködés olyannyira népszerű lett, hogy 2019-ben, a sorozat 25. évfordulójára a divatház különleges kollekciót dobott piacra, melyet Rachel Greennek ajánlott. Ez lett a Wear to Work kollekció, mely elegáns nadrágkosztümökkel, szoknyákkal és garbókkal emelte Rachel Green stílusnak fényét.

Ralph Lauren
Jennifer Aniston rachel Greenként Ralph Lauren-szettben 
Forrás:  Getty Images

A divatguru soha nem szeretett különösebben szerepelni és botrányokkal sem hívta fel magára soha a média figyelmét. Csendben és elhivatottan alkotott, egészen visszavonulásáig. Mindig hangsúlyozta, mennyire fontos számára a család, és gyakran beszélt arról, hogy a legjobb ötletei nem irodákban vagy megbeszéléseken születnek, hanem a családi ranch-en, természetközeli környezetben, Coloradóban.

Ruhák és kiegészítők, melyeket Lagerfeldnek köszönhet a világ – A megosztó divatzseni ma lenne 92 éves

Karl Lagerfeld zseni volt a szakmájában, ebben senki sem kételkedett.

Palvin Barbi, Emily Ratajkowski, Lili Collins − Ők voltak a New York-i divathét legstílusosabb sztárjai

A napokban rengeteg hírességet láthattunk a kifutó első sorában, és most összegyűjtöttük a legstílusosabb vendégeket.

A nő, aki sosem félt önmaga lenni – Diane Keaton ikonikus élete képekben

Egy karizmatikus ember, egy páratlan színésznő és egy igazi stílusikon! Emlékezzünk együtt Diane Keaton stílusára és életére a róla készült ikonikus fotókkal.

 

 

 

 

