Először jelent meg nyilvánosan szülése óta Rihanna: így fest most a háromgyerekes világsztár

Rihanna péntek este jelent meg először nyilvánosan, mióta világra hozta harmadik gyermekét. Az énekesnő A\$AP Rocky születésnapi ünnepségén vett részt Hollywoodban.

Rihanna és A\$AP Rocky a rapper szülinapját ünnepelték

Forrás: GC Images

Rihanna elegáns és jókedvű volt

Rihannát fekete bőr bomberdzsekiben kapták lencsevégre, amelyhez tollas szegélyű fekete nadrágot, hozzá illő magassarkút és napszemüveget viselt. A\$AP Rocky barna ballonkabátot, azzal színben harmonizáló nadrágot és nyakkendőt választott. A párról egy étterem előtt készültek képek, majd akkor is lefotózták őket, amikor egy kabrió Rolls-Royce-ba szálltak be. Rihanna a hátsó ülésről mosolyogva integetett a fotósoknak.

Rihanna a hátsó ülésről mosolyogva integetett a fotósoknak

Forrás: GC Images

A sztárpárnak három gyereke van

Rihanna 2025. szeptember 24-én a Met-gálán jelentette be első lányuk, egyben harmadik gyermekük érkezését. A baba 2025. szeptember 13-án született meg és a különleges Rocki Irish Mayers nevet kapta. A boldog édesanya az Instagramon mutatta meg a kislányt, akinek az édesapja a rapper, A\$AP Rocky. A zenész és az énekesnő már 2020 óta egy pár.

2025. szeptember 13-án született meg Rihana kislánya

Forrás: Forrás: Instagram/badgalriri

Rihannának és a rappernek már van két kisfia van: a hároméves Rza és a majdnem kétéves Riot.