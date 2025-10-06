Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Először jelent meg nyilvánosan szülése óta Rihanna: így fest most a háromgyerekes világsztár

édesanya asap rocky kisbaba Rihanna
A\$AP Rocky születésnapja alkalmából mozdult ki az énekesnő. Rihanna annyira boldog, hogy még a fotósok sem zavarták meg az ünnepi hangulatot.

Rihanna péntek este jelent meg először nyilvánosan, mióta világra hozta harmadik gyermekét. Az énekesnő A\$AP Rocky születésnapi ünnepségén vett részt Hollywoodban.

Rihanna és A\$AP Rocky a rapper szülinapját ünnepelték
Rihanna és A\$AP Rocky a rapper szülinapját ünnepelték
Forrás: GC Images

Rihanna elegáns és jókedvű volt

Rihannát fekete bőr bomberdzsekiben kapták lencsevégre, amelyhez tollas szegélyű fekete nadrágot, hozzá illő magassarkút és napszemüveget viselt. A\$AP Rocky barna ballonkabátot, azzal színben harmonizáló nadrágot és nyakkendőt választott. A párról egy étterem előtt készültek képek, majd akkor is lefotózták őket, amikor egy kabrió Rolls-Royce-ba szálltak be. Rihanna a hátsó ülésről mosolyogva integetett a fotósoknak.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 03: Rihanna and ASAP Rocky are seen on October 03, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images)
Rihanna a hátsó ülésről mosolyogva integetett a fotósoknak
Forrás: GC Images

A sztárpárnak három gyereke van 

Rihanna 2025. szeptember 24-én a Met-gálán jelentette be első lányuk, egyben harmadik gyermekük érkezését. A baba 2025. szeptember 13-án született meg és a különleges Rocki Irish Mayers nevet kapta. A boldog édesanya az Instagramon mutatta meg a kislányt, akinek az édesapja a rapper, A\$AP Rocky. A zenész és az énekesnő már 2020 óta egy pár. 

Rihanna kislánya Rocki Irish Mayer
2025. szeptember 13-án született meg Rihana kislánya
Forrás: Forrás: Instagram/badgalriri

 Rihannának és a rappernek már van két kisfia van: a hároméves Rza és a majdnem kétéves Riot.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 04: ASAP Rocky and Rihanna are seen on October 04, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images)
Egy étterem előtt is lefotózták őket
Forrás: GC Images

Rihanna kislánya a nemrég elhunyt nagyapja tiszteletére kapta a nevét

Szeptember elején megszületett a világsztár harmadik gyermeke. Rihanna kislánya különleges nevet kapott a szüleitől.

