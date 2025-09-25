Megszületett Rihanna harmadik gyermeke: a baba különleges nevet kapott

Rihanna és A\$AP Rocky harmadszor is szülők lettek.

A sztárpár kislánya szeptember 13-án jött világra.

Rihannának már van két kisfia van: a hároméves Rza és a majdnem kétéves Riot.

Rihanna a Met-gálán jelentette be, hogy ismét babát vár

Rihanna harmadik gyeremeke különleges nevet kapott

Rihanna szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének. A kislány édesapja a rapper A\$AP Rocky, akivel az énekesnő már 2020 óta alkot egy párt. Az énekesnő a közösségi oldalán tudatta a nagy hírt, rögtön egy fotót is mutatott a kislányról.

Megszületett Rihanna harmadik gyermeke

Forrás. Instagram

A kisbaba a Rocki Irish Mayers nevet kapta, feltehetően édesapja művészneve után.

A pár idén májusban, a Met-gála vörös szőnyegén jelentette be hivatalosan, hogy ismét gyermeket várnak. Egy közeli ismerősük szerint Rihanna és Rocky mindig is nagy családról álmodtak. „Azt szerették volna, ha a gyerekeik korban közel vannak egymáshoz, hogy együtt nőjenek fel, és szoros testvéri kötelék alakuljon ki közöttük” – mondta a forrás. Ez teljesül is, a pár első gyermeke, Rza 2022-ben, a második, Riot 2023-ban született meg.