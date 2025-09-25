Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megszületett Rihanna harmadik gyermeke: a baba különleges nevet kapott

Világsztár asap rocky rihanna
Horváth Angéla
2025.09.25.
A világsztár énekesnő a 2025-ös Met-gálán hozta nyilvánosságra, hogy ismét babát vár. Most megszületett Rihanna kislánya, és a büszke szülők a nevét is elárulták.
  • Rihanna és A\$AP Rocky harmadszor is szülők lettek.
  • A sztárpár kislánya szeptember 13-án jött világra.
  • Rihannának már van két kisfia van: a hároméves Rza és a majdnem kétéves Riot.
Rihanna 2025. augusztus 5-én Los Angelesben
Rihanna a Met-gálán jelentette be, hogy ismét babát vár

Rihanna harmadik gyeremeke különleges nevet kapott

Rihanna szeptember 13-án adott életet harmadik gyermekének. A kislány édesapja a rapper A\$AP Rocky, akivel az énekesnő már 2020 óta alkot egy párt. Az énekesnő a közösségi oldalán tudatta a nagy hírt, rögtön egy fotót is mutatott a kislányról.

Megszületett Rihanna harmadik gyermeke
Megszületett Rihanna harmadik gyermeke
Forrás. Instagram

A kisbaba a Rocki Irish Mayers nevet kapta, feltehetően édesapja művészneve után.

A pár idén májusban, a Met-gála vörös szőnyegén jelentette be hivatalosan, hogy ismét gyermeket várnak. Egy közeli ismerősük szerint Rihanna és Rocky mindig is nagy családról álmodtak. „Azt szerették volna, ha a gyerekeik korban közel vannak egymáshoz, hogy együtt nőjenek fel, és szoros testvéri kötelék alakuljon ki közöttük” – mondta a forrás. Ez teljesül is, a pár első gyermeke, Rza 2022-ben, a második, Riot 2023-ban született meg. 

