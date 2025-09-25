Rihanna kislánya a nemrég elhunyt nagyapja tiszteletére kapta a nevét

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szeptember elején megszületett a világsztár harmadik gyermeke. Rihanna kislánya különleges nevet kapott a szüleitől.

Felrobbantotta az internetet a hír, hogy megszületett a világsztár harmadik gyermeke. Rihanna kislánya szeptember 13-án látta meg a napvilágot, és a büszke anyuka egy Instagram-fotóval jelentette be a nagyvilágnak, hogy harmadszorra egy gyönyörű kislánynak adott életet. Az énekesnő és partnere ASAP Rocky mindenféleképpen lánygyermeket szerettek volna, ugyanis már van két közös fiúgyermekük. Úgy látszik, hogy az imáik célbeértek. 

Rihanna kislánya a Rocki Irish Mayers nevet kapta a szüleitől
Rihanna kislánya a Rocki Irish Mayers nevet kapta a szüleitől
Forrás: Forrás: Instagram/badgalriri

Rihanna kislánya különleges nevet kapott

Rihanna és ASAP Rocky harmadik gyermeke a Rocki Irish Mayers nevet kapta, ami egyrészt tisztelgés a nemrég elhunyt Ronald Fenty iránt, másrészt utalás az apuka művésznevére is. Az Umbrella énekesnője ragaszkodott hozzá, hogy valamilyen módon részese lehessen a nagypapa az unokája életében, annak ellenére, hogy sajnálatos módon már nem találkozhattak egymással. Rihanna apja ugyanis hatalmas szerepet játszott a lánya karrierjében, és bár sok konfliktus volt köztük az évtizedek során, a férfi utolsó hónapjaiban rendezni tudták a nézeteltéréseiket, és nagyon jó kapcsolatot ápoltak. 

Az Irish - amely tükörfordításban azt jelenti, hogy ír származású - utalás arra, hogy Rihanna és Ronald ír gyökerekkel is rendelkezik a barbadosi származásuk mellett, és erre mindig is nagyon büszkék voltak.

