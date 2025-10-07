Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

„Hagyjatok békén!" Robin Williams lánya összetört a zaklatások súlyától

zaklatás mesterséges intelligenca robin williams
Komáromi Bence
2025.10.07.
Az Oscar-díjas színész 2014 augusztusában váratlanul veszítette életét. Robin Williams lánya a mai napig cipeli a fájdalmat és a gyászt, amit az apja elvesztése okozott neki, ezenfelül pedig meg kell küzdenie azzal is, hogy az apja rajongói folyamatosan zaklatják őt.

2014 augusztus 11-én a világ egy sokkal szomorúbb hely lett: elveszítettük az örök nevettetőt, az Oscar-díjas Robin Williamset. A színészlegenda filmjei örökre velünk maradnak, és csilingelő, utánozhatatlan orgánuma számos rajzfilmben is visszaköszön nekünk. Nem véletlen, hogy a rajongók a mai napig könyörögnek a Williams család tagjainak, hogy egyezzenek bele, hogy a mesterséges intelligencia segítségével újraalkothassák a sztár hangját. Robin Williams lánya azonban ellenzi ezt, ezzel pedig a rajongók célkeresztjébe került.

14 év telt el a sztár halála óta, de Robin Williams lánya a mai napig az apja miatt kap zaklató üzeneteket
Forrás: Getty Images North America

Robin Williams lánya folyamatos támadás alatt áll

A Mirror szúrta ki, hogy Zelda Williams nemrég az Instagram-oldalán kelt ki magából, és elárulta, hogy Robin Williams halála után 14 évvel is naponta üzenetek tucatjait kapja, amikben az elhunyt édesapjáról készült AI-generált videók és képek láthatóak. Az elhunyt színész rajongói folyamatosan zaklatják Zeldát, és sokszor kritizálják őt, hogy miért nem egyezik bele, hogy az apja „szelleme" visszatérhessen a filmvászonra a mesterséges intelligencia segítségével.

Könyörgöm, ne küldjetek több MI-vel gyártott videót az apámról! Hidd el, nem akarom látni, nem akarom érteni, és nem akarom tudni. Ha csak trollkodni próbálsz, akkor hidd el, láttam már sokkal rosszabbat is, de tűrtőztetem magam és megpróbálok továbblépni. De kérlek legyen benned egy csepp tisztesség és hagyd ezt abba. Az apám nem akarna, hogy ezt csináld velem és nem akarná azt sem, hogy így emlékezzenek rá!

 - zárta sorait a fiatal rendező.

