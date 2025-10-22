Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

Itt a bizonyíték: újra összejött Romeo Beckham és Kim Turnbull – Fotó

Rideg Léna
2025.10.22.
Most már bizonyos, hogy újra egy párt alkot David Beckham középső fia, Romeo Beckham és a gyönyörű modell, Kim Turnbull.

Korábban írtunk arról, hogy Romeo Beckham és Kim Turnbull hét hónap után szakítottak. Akkor azt pletykálták, hogy a gerlepár szétválásában Nicola Peltz keze is benne van, most azonban úgy tűnik, szent a béke a 23 éves focista és a modell között.

Újra egy párt alkot Romeo Beckham és Kim Turnbull
Újra egy párt alkot Romeo Beckham és Kim Turnbull
Forrás: GC Images

Romeo Beckham egy liftes szelfit posztolt kettejükről

A párt először 2024 októberében hozták össze, majd a következő hónapban Instagramon is hivatalossá tették a kapcsolatukat. David Beckham 50. születésnapja után szakítottak, idén szeptemberben viszont már felröppent a pletyka, hogy kibélkülhettek egymással, miután együtt látták őket a szingapúri Forma-1-es nagydíjon, néhány nappal később pedig Romeo lájkolta Kim bikinis fotóját.

Most, hogy a Beckhamék körüli konfliktus csillapodni látszik, és David Beckhamék elfogadták, hogy Brooklyn Beckham nem kíván részt venni a családi viszályban, Romeo és Kim és kibékültek. Erről árulkodik legalábbis az a frissen posztolt Instagram-sztori, amin együtt láthatóak - szúrta ki a Daily Mail.

Újra egy párt alkot Romeo Beckham és Kim Turnbull.
Újra egy párt alkot Romeo Beckham és Kim Turnbull.
Forrás:  Instagram

