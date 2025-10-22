Itt a bizonyíték: újra összejött Romeo Beckham és Kim Turnbull – Fotó

Korábban írtunk arról, hogy Romeo Beckham és Kim Turnbull hét hónap után szakítottak. Akkor azt pletykálták, hogy a gerlepár szétválásában Nicola Peltz keze is benne van, most azonban úgy tűnik, szent a béke a 23 éves focista és a modell között.

Újra egy párt alkot Romeo Beckham és Kim Turnbull

Romeo Beckham egy liftes szelfit posztolt kettejükről

A párt először 2024 októberében hozták össze, majd a következő hónapban Instagramon is hivatalossá tették a kapcsolatukat. David Beckham 50. születésnapja után szakítottak, idén szeptemberben viszont már felröppent a pletyka, hogy kibélkülhettek egymással, miután együtt látták őket a szingapúri Forma-1-es nagydíjon, néhány nappal később pedig Romeo lájkolta Kim bikinis fotóját.

Most, hogy a Beckhamék körüli konfliktus csillapodni látszik, és David Beckhamék elfogadták, hogy Brooklyn Beckham nem kíván részt venni a családi viszályban, Romeo és Kim és kibékültek. Erről árulkodik legalábbis az a frissen posztolt Instagram-sztori, amin együtt láthatóak - szúrta ki a Daily Mail.