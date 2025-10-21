Soha nem látott interjú: Katalin és Vilmos miatt nem adták le Virginia Giuffre terhelő vallomását András hercegről

A Jeffrey Epstein-féle emberkereskedelmi ügy egyik legismertebb áldozata, Virginia Giuffre az október 21-én megjelenő Nobody’s Girl (Senki lánya) című memoárjában részleteket közölt arról, hogyan akadályozta meg a brit királyi család, hogy az ABC News adásba tegye az András herceg elleni vallomást is felölelő interjúját. Giuffre szerint a televíziós társaság a Buckingham-palota nyomása alá került.

Virginia Giuffre tinédzserként lett emberkereskedelem áldozata

Forrás: Getty Images

Virginia Giuffre interjúja soha nem ment le a tévében

Virginia Giuffre könyvében arról ír, hogy 2019-ben készített interjút vele Amy Robach, az ABC News műsorvezetője, azonban a beszélgetést végül nem sugározták. A nő szerint a csatorna vezetése a Buckingham-palotával folytatott tárgyalások után döntött így. „Hetekig kínlódtunk anélkül, hogy magyarázatot kaptunk volna a késedelemre. Végül a csatornától valaki azt mondta a jogi csapatomnak, hogy mivel elmondtam Robachnak, hogy emberkereskedelem áldozata lettem és az ügyben nyakig benne van András herceg is, a csatornának fel kellett vennie a kapcsolatot a Buckingham-palotával és Epstein ügyvédjével (...) De valamiért az ABC soha nem sugározta az interjút” – idézi a könyvet az OK! Amy Robach-nak később nyilvánosságra került egy videója, amiben arról beszél, hogy Epstein ügyvédei és a brit királyi család nyomást gyakoroltak a csatornára, hogy ne adja le az interjút. Szerinte az, hogy az ABC megegyezett velük, annak volt köszönhető, hogy félt, hogy a jövőben elveszítik a hozzáférést Vilmos herceghez és Katalinhoz.

Virginia Giuffre memoárja, a Nobody's Girl október 21-én jelent meg

Forrás: Northfoto