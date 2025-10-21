Soha nem látott interjú: Katalin és Vilmos miatt nem adták le Virginia Giuffre terhelő vallomását András hercegről

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az Epstein-ügy egyik áldozata posztumusz megjelent memoárjában azt állítja, hogy a 2019-es televíziós interjúját a Buckingham-palota befolyása miatt nem sugározták. Virginia Giuffre úgy véli, az ABC attól tartott, ha a brit királyi család bármelyik tagját rossz színben tünteti fel, akkor a rendkívül népszerű és nézettségnövelő Vilmos herceghez és Katalin hercegnéhez sem lesz hozzáférése.

A Jeffrey Epstein-féle emberkereskedelmi ügy egyik legismertebb áldozata, Virginia Giuffre az október 21-én megjelenő  Nobody’s Girl (Senki lánya) című memoárjában részleteket közölt arról, hogyan akadályozta meg a brit királyi család, hogy az ABC News adásba tegye az András herceg elleni vallomást is felölelő interjúját. Giuffre szerint a televíziós társaság a Buckingham-palota nyomása alá került.

Virginia Giuffre tinédzserként lett emberkereskedelem áldozata
Forrás: Getty Images

Virginia Giuffre interjúja soha nem ment le a tévében 

Virginia Giuffre könyvében arról ír, hogy 2019-ben készített interjút vele Amy Robach, az ABC News műsorvezetője, azonban a beszélgetést végül nem sugározták. A nő szerint a csatorna vezetése a Buckingham-palotával folytatott tárgyalások után döntött így. „Hetekig kínlódtunk anélkül, hogy magyarázatot kaptunk volna a késedelemre. Végül a csatornától valaki azt mondta a jogi csapatomnak, hogy mivel elmondtam Robachnak, hogy emberkereskedelem áldozata lettem és az ügyben nyakig benne van András herceg is, a csatornának fel kellett vennie a kapcsolatot a Buckingham-palotával és Epstein ügyvédjével (...) De valamiért az ABC soha nem sugározta az interjút” – idézi a könyvet az OK! Amy Robach-nak később nyilvánosságra került egy videója, amiben arról beszél, hogy Epstein ügyvédei és a brit királyi család nyomást gyakoroltak a csatornára, hogy ne adja le az interjút. Szerinte az, hogy az ABC megegyezett velük, annak volt köszönhető, hogy félt, hogy a jövőben elveszítik a hozzáférést Vilmos herceghez és Katalinhoz. 

A copy of Nobody's Girl by Virginia Roberts Giuffre, which will be published on Tuesday. Prince Andrew relinquished his dukedom and other honours on Friday, after excerpts from the posthumous autobiography of Ms Giuffre were released. Picture date: Monday October 20, 2025.
Virginia Giuffre memoárja, a Nobody's Girl október 21-én jelent meg
Forrás: Northfoto

Giuffre éveken át azt állította, hogy Jeffrey Epstein emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással kényszerítette arra, hogy András herceggel három alkalommal is szexuális kapcsolatot létesítsen. A herceg mindvégig tagadta a vádakat, kijelentve, hogy soha nem találkozott a nővel. 2022-ben peren kívül mégis többmillió dolláros egyezséget kötött Giuffre-rel. Virginia Giuffre 2025 áprilisában hunyt el, halála előtt nem sokkal fejezte be memoárját, amelyben részletesen leírta testi és lelki gyötrelmeit, valamint azt, hogy brit királyi családhoz fűződő eseményeket miként kezelte a sajtó. 

András herceg múlt pénteken bejelentette, az Epstein-botrány új fejleményei miatt lemond a minden rangjáról, többé nem használja York hercege címet sem. A döntést testvére III. Károly király is támogatta. Ezt követően András herceg lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők látványosan visszavonultak a nyilvánosságtól.

Vilmos herceg sokkal határozottabban akat fellépni botrányba keveredett nagybátyjával, András herceggel szemben, mint amit eddig apjától, III. Károly királytól láthattunk – erről számolt be a brit sajtó a napokban. A walesi herceg azt tervezi, trónra lépés után András nem csupán a közéletből, hanem a királyi család minden eseményéből is ki lesz zárva, beleértve a koronázást is.

A volt yorki hercegné továbbra is támogatja kegyvesztett volt férjét, András herceget, akitől megvonták királyi címeit és kitüntetéseit. András visszavonulásáról a döntés már napokkal azelőtt született, hogy Virginia Giuffre posztumusz memoárja megjelenne, amely újabb részleteket tár fel az Epstein-ügy hátteréről. A botrány Sarah Fergusont sem kerülte el, pláne, hogy ő maga is kapcsolatban volt a bűnözővel és annak hálózatával.

 

