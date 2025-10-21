Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd

Banális oka van annak, hogy Brooklyn Beckhamnek esze ágában sincs kibékülni a családjával

Nicola Peltz Brooklyn Beckham viszály
A békekötés helyett a csendet választják. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz együtt építik az életüket és nagyon jól érzik magukat benne.

Bennfentesek szerint Brooklyn Beckhamet és feleségét, Nicola Peltzet nem foglalkoztatja, hogy kibéküljön a Beckham családdal, akikkel a feszültség már hosszú ideje fennáll. 

2023-ban még nyoma sem volt a viszálynak: Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Párizsna is a családdal tartott
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham békés, drámamentes életet él

A kommentelők folyamtosan kérlelik Brooklynt, közeledjen a családjához, hiszen anyja, apja és a testvérei is nagyon szeretik őt. Brooklyn Beckham azonban tartja a távolságot, és minél hosszabb idő telik el, annál nehezebb lesz rendbehozni a kapcsolatukat, ő azonban nem foglalkozik ezzel. „Brooklyn jelenleg arra törekszik, hogy békés, drámamentes életet éljen feleségével. Együtt építették fel a saját világukat, és nagyon elégedettek vele. Hagyják, hogy a dolgok leülepedjenek és maguktól változzanak, ahelyett, hogy görcsösen a megoldásra törekednének” − nyilatozta egy bennfentes az Us Weeklynek.

„Csak csináljuk a dolgunkat” 

Brooklyn Beckham szeptemberben a Daily Mailnek adott interjújában reagált a családi viszállyal foglalkozó hírekre és azt mondta, nem aggódik mások, pláne idegenek véleménye miatt. „Akárki, akármit állít rólam, nem érdekel, jól vagyok, mert van egy támogató feleségem” – fogalmazott, majd hozzátette: „A legegyszerűbben élünk, dolgozunk és boldogok vagyunk.”

Brooklyn és Nicola együtt építették fel a saját világukat, és nagyon elégedettek vele
Forrás: Getty Images

A feszültség ellenére Victoria Beckham nemrégiben nyilvánosan is szóba hozta legidősebb fiát. A háromrészes Netflix-sorozata londoni premierjén tartott beszédében, külön köszönetet mondott Brooklynnak. A szériában Brooklyn és felesége, Nicola Peltz rövid cameóban tűnnek fel.

Victoria Beckham: „Évek óta nyomorultul nézek ki... Én belül mosolygok"

Kapcsolatuk kezdetéről és arról a bizonyos, szinte már védjegyévé vált szigorú arckifejezéséről is beszél a divattervező a dokumentumfilmjében. Victoria Beckham elárulta, mi az oka annak, hogy szomorúnak és barátságtalannak tartják az emberek.

Kitört a háború: David Beckham kivágatta Victoria legőszintébb pillanatait a Netflix-dokuból

Élete legkitárulkozóbb projektje lett volna, de a végeredmény lehet, hogy csalódás lesz. Victoria Beckham dokuja mától látható, ám jólértesültek szerint egy erősen cenzúrázott verzióban.

Cruz Beckham 9 évvel idősebb barátnője keményen visszaszólt az őt kritizálóknak: nyilvánosan védte meg szerelmüket

A 29 éves Jackie Apostel visszavágott azoknak a kommentelőknek, akik furcsának találják, hogy együtt van a 20 éves Cruz Beckhammel. A fiatal pár először 2024 júniusában, a Glastonbury Fesztiválon mutatkozott együtt, most pedig Párizsban, a divathéten jelentek meg kéz a kézben.

 

