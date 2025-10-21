Banális oka van annak, hogy Brooklyn Beckhamnek esze ágában sincs kibékülni a családjával

Bennfentesek szerint Brooklyn Beckhamet és feleségét, Nicola Peltzet nem foglalkoztatja, hogy kibéküljön a Beckham családdal, akikkel a feszültség már hosszú ideje fennáll.

2023-ban még nyoma sem volt a viszálynak: Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Párizsna is a családdal tartott

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham békés, drámamentes életet él

A kommentelők folyamtosan kérlelik Brooklynt, közeledjen a családjához, hiszen anyja, apja és a testvérei is nagyon szeretik őt. Brooklyn Beckham azonban tartja a távolságot, és minél hosszabb idő telik el, annál nehezebb lesz rendbehozni a kapcsolatukat, ő azonban nem foglalkozik ezzel. „Brooklyn jelenleg arra törekszik, hogy békés, drámamentes életet éljen feleségével. Együtt építették fel a saját világukat, és nagyon elégedettek vele. Hagyják, hogy a dolgok leülepedjenek és maguktól változzanak, ahelyett, hogy görcsösen a megoldásra törekednének” − nyilatozta egy bennfentes az Us Weeklynek.

„Csak csináljuk a dolgunkat”

Brooklyn Beckham szeptemberben a Daily Mailnek adott interjújában reagált a családi viszállyal foglalkozó hírekre és azt mondta, nem aggódik mások, pláne idegenek véleménye miatt. „Akárki, akármit állít rólam, nem érdekel, jól vagyok, mert van egy támogató feleségem” – fogalmazott, majd hozzátette: „A legegyszerűbben élünk, dolgozunk és boldogok vagyunk.”

Brooklyn és Nicola együtt építették fel a saját világukat, és nagyon elégedettek vele

Forrás: Getty Images