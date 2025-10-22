Így van most a Lyme-kórral küzdő Justin Timberlake

Justin Timberlake nyáron osztotta meg rajongóival, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, és emiatt hosszabb időre visszavonul a színpadtól. Az énekes az utóbbi hónapokban súlyos fájdalmakkal, kimerültséggel és idegrendszeri panaszokkal küzdött. A 44 éves popsztár egészségi állapotáról most újabb hírek érkeztek: úgy tudni, Timberlake jelenleg is pihenéssel tölti ideje nagy részét.

Justin Timberlake a nyáron tudta meg, hogy furcsa tünetei hátterében a Lyme-kór áll.

Forrás: WireImage

Justin Timberlake családja körében gyógyul

Justin Timberlake nyári turnéja során is komoly fájdalmakkal és krónikus fáradtsággal küzdött. Egy, a családhoz közeli forrás szerint az énekes a turné befejezése óta a gyógyulásra és családjára koncentrál, és feleségével, Jessica Biel színésznővel és két fiukkal, a tízéves Silasszal és az ötéves Phinneasszal tölti idejét – írja a Radaronline.

„Miután megkapta a diagnózist, eldöntötte, hogy mostantól az egészségére összpontosít. Különböző kezeléseket próbál ki, és nagyon komolyan veszi a felépülést”– mondta a bennfentes.

Justin Timberlake betegsége miatt az utóbbi hónapokban visszafogottabb életet él, legnagyobb támogatója pedig kétségkívül Jessica Biel, akivel nemrég ünnepelte 13. házassági évfordulóját. A popsztár korábban Instagram-oldalán is vallott a Lyme-kórral járó nehézségekről, és így fogalmazott:

„Ha valaha átélted ezt, vagy ismersz valakit, aki küzdött vele, akkor tudod, mennyire kimerítő mentálisan és fizikailag is. (...) Amikor megtudtam, hogy Lyme-kórom van, teljesen ledöbbentem. De legalább megértettem, miért éreztem olyan erős idegfájdalmat a színpadon, és miért voltam állandóan fáradt.”