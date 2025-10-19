A vászon legszexibb rosszfiúi: 7 karakter, akikért rajongunk − GALÉRIA

Ők azok a rosszfiúk, akiknek minden pillantása tiltott gyümölcs, mégsem tudunk ellenállni nekik. Nézzük, ki szerintünk a top 7 legdögösebb rosszcsont a a mozik világából!

A Menendez testvérek igazi, valós rosszfiúk, de azért mégis megdobogtatták a szívünket.

Forrás: IMDb

Top 7 kedvenc rosszfiú a filmvászonról

A filmvilágban van egy örökérvényű igazság: a rosszfiúk mindig szexibbek. Ez nem vita tárgya, hanem tény – legalábbis a mi szubjektív, teljesen elfogult véleményünk szerint. Persze a pszichológusoknak is van erre magyarázatuk... Viszont a tiltott, veszélyes dolgok mindig izgalmasabbak, és hát valljuk be, egy csibészes mosoly vagy egy füstös tekintet könnyebben megdobogtatja a szívünket, mint a szabálykövető szomszéd srácé.

De a dologban van némi csavar is

A vásznon túl ezek a figurák néha túl vonzóak is. És ez veszélyes terep hölgyeim, mert a valóságban a pszichopaták nem épp az ideális pasijelöltek, amiről bővebben kitértünk a „Miért jönnek össze a nők gyilkosokkal?” cikkünkben. Szóval maradjunk inkább a képernyőn, ahol biztonságos, és ahol a rosszfiúság csak egy karakter.

Őszintén, kinek nem gyengéi a „tiltott gyümölcs” típusú srácok? Ian Somerhalder szemei miatt konkrétan minden Vámpírnaplók-epizódot többször újranéztünk. Aztán jött Thomas Shelby, és innentől nem volt visszaút: a sapkás gengszterek hivatalosan is beköltöztek a fantáziánkba.

A gengszterfilmek forró vadsága, a vámpírok tiltott erotikája vagy a tinirosszfiúk drámája mind azt bizonyítják, hogy:

Rossznak lenni jó, legalábbis a filmekben.

És mivel minden lista személyes, szubjektív és garantáltan hiányos, íme a mi top 7 kedvenc rosszfiúink a vászonról, akiktől egyszerre megfagy és lángol a szívünk.