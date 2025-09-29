Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csajok! Ezt a nevet, jobb ha feljegyzitek: Nicolas Alexander Chavez − VIDEÓ

FilmMagic, Inc - Jeff Kravitz
modell szexi színész
Hajdú Viktória
2025.09.29.
A tavalyi év legsármosabb színésze végre visszatért! Csakhogy most nem a filmvászonra, hanem a modellvilágba. Bemutatjuk az új kedvencünket: Nicolas Alexander Chavezt.

Hölgyeim, jobb, ha leültök! Emlékeztek még a Szörnyetegek: Lyle és Erik Menendez sztorira? Az egyik testvért játszó színész modell karrierbe kezdett, a legnagyobb örömünkre. Készülj, mutatjuk a félmeztelen videókat Nicolas Alexander Chavezről! 

Nicolas Alexander Chavez modellnek állt.
Nicolas Alexander Chavez modellnek állt. 
Forrás: Getty Images Europe

Nicolas Alexander Chavez modellnek állt

A divatvilág új kedvence, Nicolas Alexander Chavez, mindenkit levesz a lábáról a Jacquemus legújabb kampányában. Már a képek is elegendőek ahhoz, hogy szó szerint megálljon az idő. A színész testalkata, tekintete és magabiztos kisugárzása egyszerre hipnotizál és elvarázsol. De beszéljenek inkább a videók.

@jacquemus 🫦 Blessing your fyp with the BTS of our latest Jacquemus + Nike Campaign with Nicholas Alexander Chavez #NicholasChavez #NicholasAlexanderChavez #Jacquemus #MenendezBrothers #MonstersNetflix ♬ original sound - Jacquemus

Ahogy mozog, ahogy áll, ahogy létezik a képeken azonnal magával ragad. Egyszerre erős és érzéki, modern és időtlen, és teljesen nyilvánvaló, hogy Nicolas Alexander Chavez a divat világában új mércét állít fel.

@jacquemus 🛌 Next question … #NicholasAlexanderChavez for our Jacquemus + Nike Moon Shoe Campaign #NicholasChavez #LyleMenendez #MenendezBrothers #MonstersNetflix ♬ original sound - aestheticgym

 

Jön a Szörnyetegek 3. évada - Minden, ami tudnod kell Bőrpofa ihletőjéről, Ed Geinről

vmAz igaz történetek krimis horror verziója tovább zakatol. Ráadásul az egyik legmegosztóbb sorozatgyilkos, Ed Gein életét fogja feldolgozni.

Lyle Menendez 21 éves diáklánnyal "jár" - Második feleségét, Rebeccát is megcsalta

Lyle Menendez és Rebecca Sneed már egy ideje külön vannak. Azt állítják, a rácsok ülő mögött férfi és az ügyvédnő házassága nem azért ment tönkre, mert az idősebb Menendez testvér félrelépett.

Hatalmas fordulat a Menendez-ügyben: nem az történt Erik Menendez meghallgatásán, amire mindenki számított

A Menendez testvérek 1989-ben sokkolták Amerikát, amikor megölték szüleiket, José és Kitty Menendezt Beverly Hills-i villájukban. A két fiú azzal védekezett, hogy apjuk évekig szexuálisan zaklatta őket, ám az ügyészek szerint a brutális gyilkosságok hátterében a többmillió dolláros örökség állt.

 

