Csajok! Ezt a nevet, jobb ha feljegyzitek: Nicolas Alexander Chavez − VIDEÓ

Hölgyeim, jobb, ha leültök! Emlékeztek még a Szörnyetegek: Lyle és Erik Menendez sztorira? Az egyik testvért játszó színész modell karrierbe kezdett, a legnagyobb örömünkre. Készülj, mutatjuk a félmeztelen videókat Nicolas Alexander Chavezről!
A divatvilág új kedvence, Nicolas Alexander Chavez, mindenkit levesz a lábáról a Jacquemus legújabb kampányában. Már a képek is elegendőek ahhoz, hogy szó szerint megálljon az idő. A színész testalkata, tekintete és magabiztos kisugárzása egyszerre hipnotizál és elvarázsol. De beszéljenek inkább a videók.
Ahogy mozog, ahogy áll, ahogy létezik a képeken azonnal magával ragad. Egyszerre erős és érzéki, modern és időtlen, és teljesen nyilvánvaló, hogy Nicolas Alexander Chavez a divat világában új mércét állít fel.
