Kimondta a boldogító igen, a Vámpírnaplók sztárja – Ilyen volt az álomesküvő

A Vámpírnaplók rajongói most hivatalosan is elengedhetik a reményt, hogy az egyik sármos szereplőjük valaha is újra szingli lesz. Mert bizony esküvő volt, gyűrű, csók és miegymás – és nem, most nem Ian Somerhalderről vagy Paul Wesley-ről beszélünk. De akkor ki az a titokzatos vámpír, aki kimondta az igent?

A Vámpírnaplók sztárja egy gyönyörű modellt vett el.

Forrás: NORTHFOTO

Megnősült a Vámpírnaplók sztárja

A titok nem más, mint Michael Trevino, aki a sorozatban a forrófejű, de szerethető Tyler Lockwoodot alakította. A színész a People magazin exkluzív beszámolója szerint a hétvégén feleségül vette szerelmét, a holland származású modellt és ex-Victoria’s Secret angyalt, Bregje Heinent.

A ceremóniát egy festői helyszínen, a kaliforniai Lake Como - igen, az amerikai verzió, nem az olasz - partján tartották, olyan hangulatban, amit még a Mystic Falls-i boszorkányok is megirigyelnének. A meghívottak között csak közeli barátok és családtagok voltak, így a páros sikeresen elkerülte a hollywoodi felhajtást.

És hogy milyen volt az esküvő? A menyasszony egyszerűen ragyogott: klasszikus, letisztult ruhát viselt, amely tökéletesen passzolt a természetközeli helyszínhez. Michael pedig… nos, mondjuk úgy, hogy Tyler Lockwoodként ritkán láttuk ennyire boldognak.

A pár 2020 környékén kezdett randizni, de kapcsolatukat sokáig távol tartották a reflektorfénytől – ami nem kis teljesítmény, ha az egyik fél egy világhírű modell, a másik pedig egy CW-sorozat kultikus szereplője. Most viszont végre hivatalos: a vérfarkas végül révbe ért.

Michael Trevino a Vámpírnaplók után a Roswell, New Mexico című sorozatban tűnt fel, de a rajongók számára örökre Tyler marad – aki most már nemcsak a sorozatban, hanem az életben is megtalálta az igazit.

És bár a sorozat fináléja óta sok víz lefolyt a Mystic Riveren, az ilyen hírek mindig visszahoznak valamit abból a vámpíros tinidrámából, amit egy generáció együtt nézett végig