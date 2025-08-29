Szerelem egy sorozatgyilkossal? – Ezért jönnek össze egyes nők pszichopatákkal

A pszichopaták gyakran sármosak és ravaszak, ám nem csak rajtuk múlik, hogy a nők a lábaik előtt hevernek. Hybristophilia. Ez a neve annak a bizarr vonzalomnak, amikor valaki kifejezetten pszichopatákhoz és gyilkosokhoz vonzódik. Dr. Sohom Das, brit igazságügyi pszichiáter szerint a háttérben traumák, torz biztonságérzet és a hamis megmentőszerep illúziója áll. Sőt: a sémakémia miatt sokszor nem tudatos döntésről, hanem mélyen bevésődött lelki programról van szó. És bár elsőre elképzelhetetlennek tűnik, Ted Bundy vagy Charles Manson is így talált magának feleséget, miközben a rácsok mögött ültek.

A gyilkosok és a pszichopaták sármosak, de nem csak emiatt zúgnak beléjük a nők.

Forrás: Moment RF

A veszély, ami gyilkosok és pszichopaták mellett otthon melegét jelenti

Dr. Das szerint a legtöbb nő, aki börtönben ülő pszichopatákba habarodik bele, már gyerekként vagy korábbi kapcsolataikban megtapasztalták az erőszakot, a manipulációt vagy a bántalmazást. Számukra groteszk módon a káosz, a fenyegetés és a veszélyérzet jelenti a biztonságos közeget, hiszen ebben nőttek fel. Ez az, amit a pszichológia sémakémiának nevez. Ez az a jelenség, amikor újra és újra ugyanazt a lelki mintát keressük, amit gyerekként megismertünk – még akkor is, ha az pusztító. A bántalmazottból így lesz olyasvalaki, aki ösztönösen vonzódik azokhoz, akik ugyanúgy bánnak vele, mint egykor az elhanyagoló, vagy épp abuzív szülő.

A börtön: a „biztonságos” kapcsolat

Paradox módon egy rácsok mögött ülő gyilkossal folytatott viszony az ilyen nők számára stabilabbnak és kiszámíthatóbbnak hat, mint egy átlagos párkapcsolat. Egy pszichopata férfi a külvilágban bármikor eltűnhet és félreléphet. A börtönben viszont a nő dönt: ő határozza meg, mikor ír levelet és mikor látogatja meg.

Nők a megmentő szerepében

A másik gyakori mozgatórugó a klasszikus megmentő-komplexus. Nem arról van szó, hogy valaki szeretné „jobb emberré nevelni” a rosszfiút, hanem arról, hogy a világ legveszélyesebb embereiben próbálják megtalálni azt a lehetőséget, hogy valakiért végre nélkülözhetetlenné váljanak. Sokan a gyerekkori szeretethiányukat, elhanyagoltságukat próbálják ezzel pótolni. Mi lehet ennél nagyobb kihívás, mint rehabilitálni egy hidegvérű sorozatgyilkost?