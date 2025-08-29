Szerelem egy sorozatgyilkossal? – Ezért jönnek össze egyes nők pszichopatákkal

A pszichopaták gyakran sármosak és ravaszak, ám nem csak rajtuk múlik, hogy a nők a lábaik előtt hevernek. Hybristophilia. Ez a neve annak a bizarr vonzalomnak, amikor valaki kifejezetten pszichopatákhoz és gyilkosokhoz vonzódik. Dr. Sohom Das, brit igazságügyi pszichiáter szerint a háttérben traumák, torz biztonságérzet és a hamis megmentőszerep illúziója áll. Sőt: a sémakémia miatt sokszor nem tudatos döntésről, hanem mélyen bevésődött lelki programról van szó. És bár elsőre elképzelhetetlennek tűnik, Ted Bundy vagy Charles Manson is így talált magának feleséget, miközben a rácsok mögött ültek.
Dr. Das szerint a legtöbb nő, aki börtönben ülő pszichopatákba habarodik bele, már gyerekként vagy korábbi kapcsolataikban megtapasztalták az erőszakot, a manipulációt vagy a bántalmazást. Számukra groteszk módon a káosz, a fenyegetés és a veszélyérzet jelenti a biztonságos közeget, hiszen ebben nőttek fel. Ez az, amit a pszichológia sémakémiának nevez. Ez az a jelenség, amikor újra és újra ugyanazt a lelki mintát keressük, amit gyerekként megismertünk – még akkor is, ha az pusztító. A bántalmazottból így lesz olyasvalaki, aki ösztönösen vonzódik azokhoz, akik ugyanúgy bánnak vele, mint egykor az elhanyagoló, vagy épp abuzív szülő.
Paradox módon egy rácsok mögött ülő gyilkossal folytatott viszony az ilyen nők számára stabilabbnak és kiszámíthatóbbnak hat, mint egy átlagos párkapcsolat. Egy pszichopata férfi a külvilágban bármikor eltűnhet és félreléphet. A börtönben viszont a nő dönt: ő határozza meg, mikor ír levelet és mikor látogatja meg.
A másik gyakori mozgatórugó a klasszikus megmentő-komplexus. Nem arról van szó, hogy valaki szeretné „jobb emberré nevelni” a rosszfiút, hanem arról, hogy a világ legveszélyesebb embereiben próbálják megtalálni azt a lehetőséget, hogy valakiért végre nélkülözhetetlenné váljanak. Sokan a gyerekkori szeretethiányukat, elhanyagoltságukat próbálják ezzel pótolni. Mi lehet ennél nagyobb kihívás, mint rehabilitálni egy hidegvérű sorozatgyilkost?
Ted Bundy a hetvenes évek rettegett sorozatgyilkosa volt, de a börtönben valami egészen bizarr szerepet is kapott: szexszimbólummá vált. A tárgyalásain fiatal nők ültek a padsorokban, levelek és rajongói csomagok érkeztek hozzá, mintha valami rocksztár lett volna. Carole Ann Boone, egy korábbi kolléganője, nemcsak levelezett vele, hanem férjhez is ment hozzá, amíg Bundy a rácsok mögött volt. Olyan mélyen hitt Bundy ártatlanságában, hogy még gyermeket is szült neki, miután találtak kiskaput az intim találkozásokra.
Charles Manson más úton jutott el ugyanoda. A szektavezér, aki 1969-ben kilenc ember, köztük a nyolc hónapos terhes Sharon Tate lemészárlását rendelte el és életfogytiglanra ítéltek, élete végéig hős maradt a rajongói szemében. Afton Elaine Burton, egy 26 éves nő rajongói oldalt csinált róla és fülig szerelmes lett a szektavezérbe, végül hozzáment Mansonhoz, aki akkor már 80 éves volt. A kapcsolatuk inkább emlékeztetett egy bizarr szerepjátékra, mint valódi házasságra – Burton egyszerűen a saját fantáziájának lett rabja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.