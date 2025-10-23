Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Deadpool

49 éves a világ legszexibb szuperhőse – 10 dolog, amit nem tudtál Ryan Reynoldsról

Ryan Reynolds és felesége, a gyönyörű Blake Lively.
Getty Images North America - Cindy Ord
Deadpool film érdekesség színész Hollywood évforduló Blake Lively születésnap Ryan Reynolds
Kővári F. Luca
2025.10.23.
Hiába bukott meg drámaórán, mégis az egyik legsikeresebb színésszé vált! 49 éves lett az egyik legszexibb filmsztár, Ryan Reynolds, így tíz érdekességet hoztunk róla, amiket még biztosan nem tudtál.

Ryan Reynolds a szexi, jó humorú álompasi ma 49 éves. Szeretnéd kicsit jobban megismerni a hollywoodi világsztárt, hogy ne csak a sármja, hanem a személyisége is elcsábítson? Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit még biztosan nem tudtál róla!

Ryan Reynolds születésnapja alkalmából 10 érdekességet árulunk el róla.
Ryan Reynolds születésnapja alkalmából 10 érdekességet árulunk el róla. 
Forrás: Getty Images North America

Ryan Reynolds 49. születésnapját ünnepeljük

1976. október 23-án látta meg a napvilágot a világ egyik legviccesebb és legsármosabb filmcsillaga: Ryan Reynolds. A kanadai színészt olyan filmekből ismerheted, mint a Zöld lámpás, Sokkal több mint testőr, Nász-ajánlat, a Testcsere vagy a Különösen veszélyes bűnözők. Leghíresebb szerepe a Marvel-univerzum népszerű, szabad szájú, önkritikus karaktere: a Deadpool. A sokoldalú színész az érzelmesebb, drámaibb oldalát is remekül meg tudja mutatni, de a mozivásznon főleg pimasz, öniróniával teli, humoros karaktereket játszva jelenik meg. Születésnapján 10 érdekességet hoztunk róla, hogy jobban megismerhesd Hollywood jó humorú filmsztárját.

10 érdekesség Ryan Reynolds-ról

Habár a sztárról sokat tudhatunk a bulvármagazinoknak hála, életének bizonyos eseményei nem forognak annyira közszájon, vagy már rég a feledés homályába vesztek. Itt az ideje azonban, hogy felelevenítsük ezeket a pillanatokat.

1. Ryan Reynolds megbukott drámaórán 

A középiskolában talán még nem értékelték annyira a humorát, mindenesetre megbuktatták az ifjú színésztanoncot. Barátja, Hugh Jackman 2016-ban viccelődött is az esettel miután Reynolds megkapta a csillagot a Hollywood Walk of Fame﻿-en. 

Reynolds megbukott drámaórán, mégis nagyszerű színész vált belőle.
Reynolds megbukott drámaórán, mégis nagyszerű színész vált belőle. 
Forrás:  Northfoto 

2. A filmsztárról még dal is született

Reynolds korábban Alanis Morissette énekes-szövegíróval járt, akivel 2007-ben el is jegyezték egymást, majd szakítottak. Alanis a szétválásuk után írta meg a „Torch” című dalát, amely a Reynolds-hoz fűződő viszonyról és szakítás utáni érzelmeiről szól.

3. Férjként is olyan páratlan a humora, mint a filmekben

A színész közösen neveli a gyönyörű színésznővel, Blake Lively-vel négy gyermeküket. Az álompár imádja egymást szívatni a közösségi oldalakon. Direkt kifejezetten előnytelen képeket raknak ki a másikról, vagy azzal ugratják egymást, hogy más színészekhez hasonlítják a párjukat.

Reynolds és felesége, Blake Lively színésznő.
Reynolds és felesége, Blake Lively színésznő. 
Forrás:  Getty Images

4. Minden szerepben a legszexibb

Ryan Reynolds a legszexibb férfi cím büszke tulajdonosa. 2010-ben majd 2016-ban is megkapta a People magazintól a „legszexibb férfi” címet, majd a „legszexibb apuka” díjat is bezsebelhette.

5. Drasztikus változás egy szerepért

A Men's Fitness című magazinban Reynolds azt nyilatkozta, hogy a 2004-es A Penge – Szentháromság című film forgatása előtt több, mint 11 kiló izmot szedett fel. Rendkívül komoly diétája volt három hónapon keresztül: napi 3200 kalóriát kellett elfogyasztania és heti hat napot kellett edzenie.

Reynolds A Penge – Szentháromság című film egyik jelenetében.
Reynolds A Penge – Szentháromság című film egyik jelenetében. 
Forrás:  AFP

6. Reynolds szerepelt a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban

1996-ban még jócskán a karrierjének a kezdetén szerepelt a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozat pilot epizódjában.

Ő játszotta Seth-et, aki Sabrina kiszemeltje volt.

7. Ryan Reynolds bűnt követett el

A színész idén szeptemberben bevallotta, hogy ő volt az, aki kiszivárogtatta a Deadpool tesztfelvételeit még 2014-ben. Reynolds azért szánta el magát erre a tettre, hogy bizonyíthassa a Foxnak, hogy a rajongók imádnák ezt a filmet. Ugyan ez a tett törvénybe ütközhetett volna, végül mégiscsak igaza lett, és hatalmas követőtábora lett a Deadpool-filmeknek.

A színész Deadpool jelmezébe bújva.
A színész Deadpool jelmezébe bújva. 
Forrás: NORTHFOTO

8. Felesége mellett áll jóban és rosszban is

Blake Lively szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét. Ugyan a színészt rendkívül megviselte, hogy min megy keresztül a felesége, Reynolds támogató férjként lépett fel mellette.

9. Hősiesen leküzdötte a tériszonyát

Elmondásai alapján a Zöld lámpás repülős jelenetei segítették feldolgozni egy fiatalkori traumáját. Ugyanis nem nyílt ki az ejtőernyője, ami miatt évekig jogosan rettegett a magasban.

Reynolds a Zöld lámpás karakterébe bújva.
Reynolds a Zöld lámpás karakterébe bújva. 
Forrás: NORTHFOTO

10. Fontosnak tartja a szűrővizsgálatokat

Reynolds odafigyel az egészségére. Napi 7 órát alszik, komoly edzésterve van és az egészséges táplálkozás mellett a rendszeres szűrővizsgálatokat is fontosnak tartja. A Honehealth oldalán felhívta a figyelmet a vastagbélrákszűrésre, mivel már a színész vastagbelén is találtak polipot az orvosok.

 Elmondása alapján ekkor jött rá, hogy milyen fontos, akár életmentő, hogy idejében elmenjenek vizsgálatokra az emberek.

Kíváncsi vagy a Reynolds által kiszivárgott tesztfelvételre? Kattints a videóra!

Súlyos bukás: a bíróság elutasította Justin Baldoni keresetét Blake Lively ellen

Egy New York-i bíró elutasította Justin Baldoni színész és producer 400 millió dolláros keresetét Blake Lively ellen. A döntés egy több hónapja húzódó jogi csatát zár le.

Hollywoodi szerelem: 5 sztárpár, akiket a sors is egymásnak rendelt

Hollywoodban a párkapcsolatok nem csak a kameráknak szólnak. Erre nincs is jobb példa, mint az az 5 sztárpár, akik közt a szerelem egy sors által elrendelt örök köteléknek tűnik.

Rossz partner, cápák, kínos izzadás: a sztárvilág legkülönlegesebb első randevúi

Te tudtad, hogy milyen különleges helyeken ismerkedtek meg a kedvenc sztárpárjaid? Összeállításunkból kiderül, milyenek az első randik a hírességek világában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu