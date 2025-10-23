49 éves a világ legszexibb szuperhőse – 10 dolog, amit nem tudtál Ryan Reynoldsról

Ryan Reynolds a szexi, jó humorú álompasi ma 49 éves. Szeretnéd kicsit jobban megismerni a hollywoodi világsztárt, hogy ne csak a sármja, hanem a személyisége is elcsábítson? Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit még biztosan nem tudtál róla!

Ryan Reynolds születésnapja alkalmából 10 érdekességet árulunk el róla.

Forrás: Getty Images North America

Ryan Reynolds 49. születésnapját ünnepeljük

1976. október 23-án látta meg a napvilágot a világ egyik legviccesebb és legsármosabb filmcsillaga: Ryan Reynolds. A kanadai színészt olyan filmekből ismerheted, mint a Zöld lámpás, Sokkal több mint testőr, Nász-ajánlat, a Testcsere vagy a Különösen veszélyes bűnözők. Leghíresebb szerepe a Marvel-univerzum népszerű, szabad szájú, önkritikus karaktere: a Deadpool. A sokoldalú színész az érzelmesebb, drámaibb oldalát is remekül meg tudja mutatni, de a mozivásznon főleg pimasz, öniróniával teli, humoros karaktereket játszva jelenik meg. Születésnapján 10 érdekességet hoztunk róla, hogy jobban megismerhesd Hollywood jó humorú filmsztárját.

10 érdekesség Ryan Reynolds-ról

Habár a sztárról sokat tudhatunk a bulvármagazinoknak hála, életének bizonyos eseményei nem forognak annyira közszájon, vagy már rég a feledés homályába vesztek. Itt az ideje azonban, hogy felelevenítsük ezeket a pillanatokat.

1. Ryan Reynolds megbukott drámaórán

A középiskolában talán még nem értékelték annyira a humorát, mindenesetre megbuktatták az ifjú színésztanoncot. Barátja, Hugh Jackman 2016-ban viccelődött is az esettel miután Reynolds megkapta a csillagot a Hollywood Walk of Fame﻿-en.

Reynolds megbukott drámaórán, mégis nagyszerű színész vált belőle.

Forrás: Northfoto

2. A filmsztárról még dal is született

Reynolds korábban Alanis Morissette énekes-szövegíróval járt, akivel 2007-ben el is jegyezték egymást, majd szakítottak. Alanis a szétválásuk után írta meg a „Torch” című dalát, amely a Reynolds-hoz fűződő viszonyról és szakítás utáni érzelmeiről szól.

3. Férjként is olyan páratlan a humora, mint a filmekben

A színész közösen neveli a gyönyörű színésznővel, Blake Lively-vel négy gyermeküket. Az álompár imádja egymást szívatni a közösségi oldalakon. Direkt kifejezetten előnytelen képeket raknak ki a másikról, vagy azzal ugratják egymást, hogy más színészekhez hasonlítják a párjukat.