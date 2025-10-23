49 éves a világ legszexibb szuperhőse – 10 dolog, amit nem tudtál Ryan Reynoldsról

Ryan Reynolds a szexi, jó humorú álompasi ma 49 éves. Szeretnéd kicsit jobban megismerni a hollywoodi világsztárt, hogy ne csak a sármja, hanem a személyisége is elcsábítson? Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 10 érdekességet, amit még biztosan nem tudtál róla!
Ryan Reynolds 49. születésnapját ünnepeljük
1976. október 23-án látta meg a napvilágot a világ egyik legviccesebb és legsármosabb filmcsillaga: Ryan Reynolds. A kanadai színészt olyan filmekből ismerheted, mint a Zöld lámpás, Sokkal több mint testőr, Nász-ajánlat, a Testcsere vagy a Különösen veszélyes bűnözők. Leghíresebb szerepe a Marvel-univerzum népszerű, szabad szájú, önkritikus karaktere: a Deadpool. A sokoldalú színész az érzelmesebb, drámaibb oldalát is remekül meg tudja mutatni, de a mozivásznon főleg pimasz, öniróniával teli, humoros karaktereket játszva jelenik meg. Születésnapján 10 érdekességet hoztunk róla, hogy jobban megismerhesd Hollywood jó humorú filmsztárját.
10 érdekesség Ryan Reynolds-ról
Habár a sztárról sokat tudhatunk a bulvármagazinoknak hála, életének bizonyos eseményei nem forognak annyira közszájon, vagy már rég a feledés homályába vesztek. Itt az ideje azonban, hogy felelevenítsük ezeket a pillanatokat.
1. Ryan Reynolds megbukott drámaórán
A középiskolában talán még nem értékelték annyira a humorát, mindenesetre megbuktatták az ifjú színésztanoncot. Barátja, Hugh Jackman 2016-ban viccelődött is az esettel miután Reynolds megkapta a csillagot a Hollywood Walk of Fame-en.
2. A filmsztárról még dal is született
Reynolds korábban Alanis Morissette énekes-szövegíróval járt, akivel 2007-ben el is jegyezték egymást, majd szakítottak. Alanis a szétválásuk után írta meg a „Torch” című dalát, amely a Reynolds-hoz fűződő viszonyról és szakítás utáni érzelmeiről szól.
3. Férjként is olyan páratlan a humora, mint a filmekben
A színész közösen neveli a gyönyörű színésznővel, Blake Lively-vel négy gyermeküket. Az álompár imádja egymást szívatni a közösségi oldalakon. Direkt kifejezetten előnytelen képeket raknak ki a másikról, vagy azzal ugratják egymást, hogy más színészekhez hasonlítják a párjukat.
4. Minden szerepben a legszexibb
Ryan Reynolds a legszexibb férfi cím büszke tulajdonosa. 2010-ben majd 2016-ban is megkapta a People magazintól a „legszexibb férfi” címet, majd a „legszexibb apuka” díjat is bezsebelhette.
5. Drasztikus változás egy szerepért
A Men's Fitness című magazinban Reynolds azt nyilatkozta, hogy a 2004-es A Penge – Szentháromság című film forgatása előtt több, mint 11 kiló izmot szedett fel. Rendkívül komoly diétája volt három hónapon keresztül: napi 3200 kalóriát kellett elfogyasztania és heti hat napot kellett edzenie.
6. Reynolds szerepelt a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozatban
1996-ban még jócskán a karrierjének a kezdetén szerepelt a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozat pilot epizódjában.
Ő játszotta Seth-et, aki Sabrina kiszemeltje volt.
7. Ryan Reynolds bűnt követett el
A színész idén szeptemberben bevallotta, hogy ő volt az, aki kiszivárogtatta a Deadpool tesztfelvételeit még 2014-ben. Reynolds azért szánta el magát erre a tettre, hogy bizonyíthassa a Foxnak, hogy a rajongók imádnák ezt a filmet. Ugyan ez a tett törvénybe ütközhetett volna, végül mégiscsak igaza lett, és hatalmas követőtábora lett a Deadpool-filmeknek.
8. Felesége mellett áll jóban és rosszban is
Blake Lively szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét. Ugyan a színészt rendkívül megviselte, hogy min megy keresztül a felesége, Reynolds támogató férjként lépett fel mellette.
9. Hősiesen leküzdötte a tériszonyát
Elmondásai alapján a Zöld lámpás repülős jelenetei segítették feldolgozni egy fiatalkori traumáját. Ugyanis nem nyílt ki az ejtőernyője, ami miatt évekig jogosan rettegett a magasban.
10. Fontosnak tartja a szűrővizsgálatokat
Reynolds odafigyel az egészségére. Napi 7 órát alszik, komoly edzésterve van és az egészséges táplálkozás mellett a rendszeres szűrővizsgálatokat is fontosnak tartja. A Honehealth oldalán felhívta a figyelmet a vastagbélrákszűrésre, mivel már a színész vastagbelén is találtak polipot az orvosok.
Elmondása alapján ekkor jött rá, hogy milyen fontos, akár életmentő, hogy idejében elmenjenek vizsgálatokra az emberek.
