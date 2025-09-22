Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emlékezetes előadások, és merész ruhaköltemények. A Sztárban Sztár All Stars sokkal több izgalmat tartogatott, mint számítottuk rá. Az este egyik sztárja nem más volt, mint Lékai-Kiss Ramóna.

Vásáry André, mint Sabrina lépett a színpadra a Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti adásában. A tehetséges énekes produkciója pedig váratlan reakciókra késztette a zsűri tagjait.

Lékai-Kiss Ramóna kivetkőzött magából a Sztárban Sztár All Stars adásában

A műsor egy pontján a műsorvezetőnő annyira kimelegedett, hogy szó szerint a földre dobta magáról a zakóját, amelyet később Hajós András szedett össze a padlóról. A vetkőzés Vásáry André nem mindennapi produkciója után történt:

Apukám úgy mozogsz a színpadon, hogy azt sok hölgy előadó megirigyelhetné. Vittél magadal, beszippantottál. Huh, kimelegettem, nézd meg le is dobom ezt magamról.

 - mondta Lékai-Kiss Ramóna az értékelésében Vásáry Andrénak, majd megvált a zakójától, ami alatt megcsodálhattuk a nem mindennapi öltözékét. Ramóna ugyanis egy stílusos, ujjatlan ruhában volt, amely mámorítóan kiemelte a zsűritag hibátlan alakját.

Ha kíváncsiak vagytok Lékai-Kiss Ramóna vetkőzésére, akkor a TV2 videóját itt tudjátok megtekinteni az esetről:

