A Sztárban Sztár All Stars adásai nem csak a meghökkentő, zseniális és vicces átváltozásokról szólnak, de a ruhaköltemények is főszerepet kapnak benne. Duplán igaz ez Lékai-Kiss Ramóna október 5-én viselt ruhájára, ami egyszerre volt dívás és extrém is.

A TV2 Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, Kiss Ramóna ma esti szettjét aligha felejtük el

Forrás: TV2

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja extrém szettet viselt

A Sztárban Sztár All Stars műsorának minden adásában Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is különleges, vagány és szexi ruhadarabokban mutatták meg magukat. Ramóna ezúttal rózsaszín toll hatású kabátot viselt, amiben sokak szerint egy madárra vagy habcsókra hasonlított.

