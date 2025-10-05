Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Sztárban Sztár All Stars Lékai-Kiss Ramóna outfit
Nem csak az előadók, a zsűritagok, illetve azok stylistjai tudják, hogyan kell a nézőket a képernyő elé szegezni. A TV2 Sztárban Sztár All Stars ítésze, Kiss Ramóna ma esti szettjét aligha felejtük el.

A Sztárban Sztár All Stars adásai nem csak a meghökkentő, zseniális és vicces átváltozásokról szólnak, de a ruhaköltemények is főszerepet kapnak benne. Duplán igaz ez Lékai-Kiss Ramóna október 5-én viselt ruhájára, ami egyszerre volt dívás és extrém is. 

A TV2 Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, Kiss Ramóna ma esti szettjét aligha felejtük el
A TV2  Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, Kiss Ramóna ma esti szettjét aligha felejtük el
Forrás: TV2

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja extrém szettet viselt

A Sztárban Sztár All Stars műsorának minden adásában Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is különleges, vagány és szexi ruhadarabokban mutatták meg magukat. Ramóna ezúttal rózsaszín toll hatású kabátot viselt, amiben sokak szerint egy madárra vagy habcsókra hasonlított

Lékai-Kiss Ramóna kivetkőzött magából 

A Sztárban Sztár All Starsban Ramóna nem először okoz maradandó élményt. A szeptember 22-i adásban annyira kimelegedett, hogy szó szerint a földre dobta magáról a zakóját. Hogy miért? Erről ebben a cikkünkben olvashatsz

Földszínek és metál a reflektorfényben: a Sztárban Sztár zsűrijei divatikonként tündököltek — GALÉRIA

A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában egységes harmónia tükrözte a zsűrik és a műsorvezetők öltözködését.

Így készülnek a Sztárban Sztár All Stars maszkjai – Kulisszatitkokat árult el a maszkmester

Talán kevesen gondolnak bele, micsoda összehangolt csapatmunka kell ahhoz, hogy a TV2 szuperprodukciójának versenyzői a megszólalásig hasonlítsanak az általuk megformált előadókra. A Sztárban Sztár All Stars stábjának oszlopos tagjai között mindenképp meg kell említeni a maszk- és sminkmestereket, köztük Murányi Orsolyát.

Natalia Oreirón nem fog az idő: túlragyogott mindenkit a Sztárban Sztár All Stars színpadán - FOTÓ

Az uruguayi énekes-színésznő, Natalia Oreiro vasárnap este a TV2 Sztárban Sztár All Stars zsűrijében foglalt helyet, megjelenésével pedig elvarázsolta a közönséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu