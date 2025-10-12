Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Liptai Claudia ruhája volt a főszereplő a vasárnap esti Sztárban sztár All Starsban - videó!

sztárban sztár TV2 Szoboszlai Dominik Liptai Claudia
Komáromi Bence
2025.10.12.
Liptai Claudia mai ruhájánál kevés különlegesebb szettet láttunk életünk során. A vasárnap esti Sztárban Sztár All Stars rengeteg izgalmas pillanatot és produkciót hozott, sőt még azt is megtudtuk, hogy miköze van Szoboszlai Dominiknak egy spanyol flamenco együtteshez.

Újabb különleges ruhakölteményeket, emlékezetes előadásokat, és vicces pillanatokat hozott a Sztárban sztár All Stars hatodik adása. Vasárnap este a főszereplő Liptai Claudia ruhája, Hajós András fiatalkora, és Szoboszlai Dominik kinézete volt. A zsűricsapat rendkívül vicces és kreatív kedvében volt, ebből pedig fergeteges percek kerekedtek.

Liptai Claudia különleges ruhát húzott magára a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában
Liptai Claudia különleges ruhát húzott magára a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában
Forrás: TV2

Liptai Claudia egy igazán formabontó öltözéket viselt az adás során, ugyanis egy elegáns kosztümöt viselt, amelynek a dekoltázs- és a vállrészénél aranyszínű evőeszközök kaptak helyet. Egy igazi multifunkciós ruha, ami nem csak arra jó, hogy elkápráztassa a tévénézőket, hanem arra is, hogy szükség esetén a munkahelyi ebéd elfogyasztásában is segítsen. A csinos zsűritag nem csak a kinézetével, hanem a mondanivalójával is felhívta magára a figyelmet a vasárnapi adásban.

Szoboszlai Dominik is megjelent a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában?

Igenis, meg nem is. Természetesen a hús-vér Dominikunk jelenleg otthon pihen, és készül a Portugálok elleni vb-selejtező meccsre, azonban a műsorban versenyző Freddie produkciója után a zsűritagok Liptai Claudia vezetésével egyetértettek abban, hogy a magas srác inkább hasonlított a sztárfocistánkra, mint a Gipsy Kings zenekar alacsony tagjaira. 

Ha kíváncsiak vagytok Freddie jelmezére, és Liptai Claudia különleges ruhájára, akkor a műsor legviccesebb jeleneteit itt tudjátok megtekinteni:

