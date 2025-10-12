Liptai Claudia ruhája volt a főszereplő a vasárnap esti Sztárban sztár All Starsban - videó!

Újabb különleges ruhakölteményeket, emlékezetes előadásokat, és vicces pillanatokat hozott a Sztárban sztár All Stars hatodik adása. Vasárnap este a főszereplő Liptai Claudia ruhája, Hajós András fiatalkora, és Szoboszlai Dominik kinézete volt. A zsűricsapat rendkívül vicces és kreatív kedvében volt, ebből pedig fergeteges percek kerekedtek.

Liptai Claudia különleges ruhát húzott magára a Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában

Liptai Claudia egy igazán formabontó öltözéket viselt az adás során, ugyanis egy elegáns kosztümöt viselt, amelynek a dekoltázs- és a vállrészénél aranyszínű evőeszközök kaptak helyet. Egy igazi multifunkciós ruha, ami nem csak arra jó, hogy elkápráztassa a tévénézőket, hanem arra is, hogy szükség esetén a munkahelyi ebéd elfogyasztásában is segítsen. A csinos zsűritag nem csak a kinézetével, hanem a mondanivalójával is felhívta magára a figyelmet a vasárnapi adásban.

Szoboszlai Dominik is megjelent a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában?

Igenis, meg nem is. Természetesen a hús-vér Dominikunk jelenleg otthon pihen, és készül a Portugálok elleni vb-selejtező meccsre, azonban a műsorban versenyző Freddie produkciója után a zsűritagok Liptai Claudia vezetésével egyetértettek abban, hogy a magas srác inkább hasonlított a sztárfocistánkra, mint a Gipsy Kings zenekar alacsony tagjaira.

Ha kíváncsiak vagytok Freddie jelmezére, és Liptai Claudia különleges ruhájára, akkor a műsor legviccesebb jeleneteit itt tudjátok megtekinteni: