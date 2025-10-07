Péterffy Lilit négyen próbálták megszabadítani maszkjától a Sztárban Sztár All Stars adásának végén

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vasárnap este a TV2 színpadán ismét izgalmas átalakulásoknak és színvonalas produkcióknak lehettünk szem- és fültanúi. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői közül ezúttal Péterffy Lili Lelle kapott teljes arcmaszkot, ami az adás után jobban ragaszkodott hozzá, mint ahogyan azt az énekesnő szerette volna.

A versenyzők fele már búcsúzott a Sztárban Sztár All Starstól, így ezúttal a legjobb 12 állhatott színpadra. 

A Sztárban Sztár All Stars szabályai változtak

A versenyzőket a zsűri – Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András – 1-től 10-ig pontozta, a közönség pedig az applikáción, illetve emelt díjas hívásokon keresztül értékelte szavazással. Az este végén a pontok és a nézői szavazatok összesítése után derül ki az aznapi győztes, majd két újabb szavazás után egyvalaki búcsúzni kényszerült. 

Péterffy Lili Lelle óriási áldozatot vállalt a Sztárban Sztár All Stars Pitbull-maszkjáért

A produkciók színvonalát a gondosan megkomponált látványvilág, a profi táncosok, a fodrászok, a smink-és maszkmesterek kifogástalan munkája emelte. A Sztárban Sztár All Stars maszkmestere, Murányi Orsi ezúttal Péterffy Lili Lellének készített teljes arcmaszkot: Pitbullá változtatta őt. 

„Három teljes órát ült a székemben, illetve még egyet a kopasz paróka miatt a hajas részlegen, rendkívül fegyelmezetten. Kihívás volt egy filigrán, szép arcú lányt golyófejű rapper pasivá változtatni, már csak azért is, mert amíg egy filmben csak minimálisan mozognak a szereplők maszkban, a Sztárban Sztár All Starsban Lili énekelt, táncolt és izzadt, ami veszélyeztetheti az illesztéseket"

− avatott be a maszkmester.

Az október 5-i adásban Szandi Liza Minnelli bőrébe bújt, és a világhírű New York, New York című dalt énekelte el. Vastag Csaba a mulatós világ egyik legnépszerűbb alakját, Horváth Pistát, Horváth Tamás pedig Morten Harketet személyesítette meg a Take On Me című örökzölddel. Vásáry André Ville Valóként énekelt hatalmasat, Nótár Mary Szandi, Mészáros Árpád Zsolt Demis Roussos, Dér Heni Pink, Freddie az AC/DC frontemberének bőrébe bújt,  Veréb Tomi pedig Harry Styles jelmezét öltötte magára. A mezőny egyik legkiemelkedőbb produkcióját Vavra Bence nyújtotta Anastacia korántsem könnyű, Paid My Dues dalával.

Ezúttal Janicsák Veca búcsúzott a versenytől.

Tizenegy fő maradt versenyben, az izgalmak fokozódnak, a show tétje egyre nagyobb. A következő vasárnap, október 12-én Nótár Mary, Freddie, Vásáry André, Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Horváth Tamás, Péterffy Lili Lelle, Mészáros Árpád Zsolt, Vastag Csaba és Szandi állnak a Sztárban Sztár All Stars színpadára. 

Nézd meg Péterffy Lili Lellét a maszkmesterek kezei között:

