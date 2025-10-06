Liptai Claudia ruhájától megfagyott a levegő: íme, a Sztárban Sztár All Stars legújabb adásának divatpillanatai

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tollak, rojtok és sok csillám! A Sztárban Sztár 5. fordulójában ismételten pompás ruhákban láthattuk Liptai Claudiát és Lékai-Kiss Ramónát. Nézd meg a lenyűgöző szetteket!

A Sztárban Sztár All Stars ötödik adásban Freddie lett az adásgyőztes, sajnos azonban Janicsák Vecának véget ért a verseny. A legújabb műsor nemcsak izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott, hanem fényűző divatpillanatokat is. Nézd meg, mit viseltek a zsűrik és a műsorvezetők.

Sztárban Sztár All stars
A Sztárban Sztár All Stars legújabb műsorának divatpillanatai
Forrás: "Forrás: TV2 "

A Sztárban Sztár All Stars legújabb műsorának divatpillanatai

A showbizz divatja nagyon eltérő a hétköznapi utcai stílustól. A nagy műsorokban és sorozatokban általában az extravagáns, egyedi és különleges hívószavakra koncentrálnak. Ezért láthatunk luxusestélyi-ruhákat, csillogós outfiteket és futurisztikus alkotásokat a műsor szereplőin. Ez a Sztárban Sztár All Stars legújabb  műsorában sem volt másképp. 

Az ötödik műsorban a zsűri szettjeinek összekombinálása helyett az egyéni megjelenésen volt a hangsúly. Most nem volt közös szín, vagy stílusirányzat inkább személyes outfitek. Stohl András egy rózsaszín, piros párosításban, míg Hajós András egy nagyon egyszerű szürkéskék ingeben volt. A női zsűritagok azonban feltűnőbb szettekben tündököltek.

Lékai-Kiss Ramóna egy rózsaszín tollas, habos-babos díszkabátban volt, amit hangsúlyos fülbevalókkal és ezüst magas sarkú csizmával egészítettek ki. Ramóna sminkjében is visszaköszönt a finom hússzín, ami tökéletes harmóniában volt öltözetével. Haját egy sleek back hajstílusban készítették el, ami finoman kontúrozta arcvonalát.

Liptai Claudia egy sötétkék kezeslábasban volt, amitől szinte megfagyott a levegő a műsorban. A csipkés, csillogó overall, hosszú rojtos ujjakkal rendelkezett, V alakú nyakkivágással és áttetsző lábszárral készült. Az overall harangszára, a beszárított frizura és a túlméretezett gyűrű '70-es évek hangulatot adott megjelenésének. Az outfitet egy nagy karika-fülbevalóval koronázták meg. 

Kattints a galériánkra, és merülj el a Sztárban Sztár All Stars csodás ruháiban.

Till Attila a Sztárban Sztár All Stars 5. adásában
Forrás: Ripost

 

Földszínek és metál a reflektorfényben: a Sztárban Sztár zsűrijei divatikonként tündököltek — GALÉRIA

A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában egységes harmónia tükrözte a zsűrik és a műsorvezetők öltözködését.

Így készülnek a Sztárban Sztár All Stars maszkjai – Kulisszatitkokat árult el a maszkmester

Talán kevesen gondolnak bele, micsoda összehangolt csapatmunka kell ahhoz, hogy a TV2 szuperprodukciójának versenyzői a megszólalásig hasonlítsanak az általuk megformált előadókra. A Sztárban Sztár All Stars stábjának oszlopos tagjai között mindenképp meg kell említeni a maszk- és sminkmestereket, köztük Murányi Orsolyát.

Megvan a Sztárban Sztár All Stars legújabb kiesője: hiába a jó produkció, nem volt elég a nézőknek

A jövő héten már csak 11-en mutatják meg, hogyan tudnak más bőrébe bújni. A Sztárban Sztár All Starsból ismét búcsúznia kellett egy énekesnek.

 

