Liptai Claudia ruhájától megfagyott a levegő: íme, a Sztárban Sztár All Stars legújabb adásának divatpillanatai

A Sztárban Sztár All Stars ötödik adásban Freddie lett az adásgyőztes, sajnos azonban Janicsák Vecának véget ért a verseny. A legújabb műsor nemcsak izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott, hanem fényűző divatpillanatokat is. Nézd meg, mit viseltek a zsűrik és a műsorvezetők.
A showbizz divatja nagyon eltérő a hétköznapi utcai stílustól. A nagy műsorokban és sorozatokban általában az extravagáns, egyedi és különleges hívószavakra koncentrálnak. Ezért láthatunk luxusestélyi-ruhákat, csillogós outfiteket és futurisztikus alkotásokat a műsor szereplőin. Ez a Sztárban Sztár All Stars legújabb műsorában sem volt másképp.
Az ötödik műsorban a zsűri szettjeinek összekombinálása helyett az egyéni megjelenésen volt a hangsúly. Most nem volt közös szín, vagy stílusirányzat inkább személyes outfitek. Stohl András egy rózsaszín, piros párosításban, míg Hajós András egy nagyon egyszerű szürkéskék ingeben volt. A női zsűritagok azonban feltűnőbb szettekben tündököltek.
Lékai-Kiss Ramóna egy rózsaszín tollas, habos-babos díszkabátban volt, amit hangsúlyos fülbevalókkal és ezüst magas sarkú csizmával egészítettek ki. Ramóna sminkjében is visszaköszönt a finom hússzín, ami tökéletes harmóniában volt öltözetével. Haját egy sleek back hajstílusban készítették el, ami finoman kontúrozta arcvonalát.
Liptai Claudia egy sötétkék kezeslábasban volt, amitől szinte megfagyott a levegő a műsorban. A csipkés, csillogó overall, hosszú rojtos ujjakkal rendelkezett, V alakú nyakkivágással és áttetsző lábszárral készült. Az overall harangszára, a beszárított frizura és a túlméretezett gyűrű '70-es évek hangulatot adott megjelenésének. Az outfitet egy nagy karika-fülbevalóval koronázták meg.
