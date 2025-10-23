Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otthon

Elő a kukkoló éneddel, és less be velünk a sztárok hálószobáiba! – FOTÓK

otthon hálószoba sztár
Három hálószoba, három teljesen különböző stílus, mégis mind imádnivaló. Pillants be velünk a sztárok legintimebb helyiségeibe, és less el tőlük könnyen megvalósítható, dizájnos és praktikus lakberendezési tippeket.

Egy kicsit mindig úgy érezzük magunkat, ha bepillanthatunk a sztárok otthonaiba, mint egy kíváncsi szomszéd. Az a fajta, aki, ha elmegy az ablak előtt, titkon reméli, a függöny nem lesz behúzva. Ráadásul a hálószoba talán az egyik legintimebb helyiség, így még izgalmasabb ez a kis legális kukkolás. Érdekes látni, hol hajtják álomra fejüket a sztárok, ráadásul úgy, hogy ő maguk engednek be minket.

Victoria Beckham hálószoba, sztárok otthona
A sztárok közül Victoria Beckham hálószobája az egyik legpikánsabb.
Forrás: Getty Images Europe

Sztárok otthonai − Hálószobamustra

A hálószoba a pihenés, a nyugalom és a feltöltődés mellett, bizony más élvezetes tevékenységeknek is a színtere. Az ágyon és a szekrényen kívül számtalan más bútorral lehet felszerelve, nem beszélve a színekől, anyagokról és a kiegészítőkről. Míg azonban egy átlag ember hálószobája elsősorban a praktikumról szól − jó eséllyel némi lakberendezési csavarral −, addig a hírességeké a dizájn oltárán áldoz, és igyekszik tükrözni tulajdonosa személyiségét. Különösen igaz ez akkor, ha egy neves belsőépítész vagy lakberendező tervezte. Korábban már alaposan szemügyre vettük Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobáját, most pedig megnézzük három másik sztárét, akik hálójukba vittek egy kis extra lakberendezési trükköt.

Jennifer Aniston

A hálószoba tervezésekor egyes bútorok kötelező érvényűek, mint például az ágy vagy az éjjeli szekrény. Mások azonban opcionálisak, ebbe pedig még a szekrény is bele tartozik, hiszen, ha van egy gardróbszoba, ott nem kell külön hálószobai ruhatároló. Jennifer Aniston hálója maga a letisztult gyönyör, a semleges földszínek mellett azonban valami más is feltűnhet. Bizony, az ablak előtt az ott egy pihenőszék.

Victoria Beckham

Ebben a hálószobában ugyan nem találjuk meg Victoria Beckham titkos nyugtató fegyverét, a mélyzöldet, de még így is tartogat pár érdekességet. A sötét fából készült falburkolat butikhotelre emlékeztető csendes luxushangulata mellett érdemes egy pillantást vetnünk az ágy fölött lógó képekre. Igen, ennél személyesebb díszítést nem is választhatott volna a focistafeleségből lett divatikon. Kissé talán túl intimek is egy poszthoz, de mit tudjuk mi, hiszen nem vagyunk sztárok.

Jennifer Lopez

A pár hónapja nálunk koncertező énekesnő vélhetően nem a fő hálószobájáról osztott meg videót, de számunkra így is érdekes. Hiszen egy sztár stílusát az egész otthona leköveti, így ez a nagy valószínűséggel vendégháló is. Bár Jennifer Lopez sokat hangoztatja, hogy ő még mindig az a bronxi lány, aki a karrierje kezdetén volt, ez a lakberendezési elveiben még sincs jelen, szerencsére. A hófehér ágynemű és a fehér lambériával borított fal egyszerre teszi a hálószobát elegánssá és kifinomulttá. Ezt pedig valóban bárki utána csinálhatja!

Jól látszik tehát, hogy nem kell feltétlenül a végtelen luxusban gondolkodni, ha meghitt és jó hangulatú hálószobát szeretnél. Elég csupán ellesni pár apró részletet a sztároktól, egy kicsit a saját igényeidhez formálni, és máris kész az álomhálószoba. 

Ennél nyomasztóbb hálószobát még nem láttál — Őrület, hogy itt alszik Melanie Griffith

Egy rossz lakberendezési ötlet még egy világos hálószobát is képes sötét lyukká változtatni. Ez történt Melanie Griffith esetében is.

4 tipp, hogy a hálószoba tényleg pihentető legyen: garantáltan jobban alszol majd

A minőségi alvás elengedhetetlen a stresszmentes élethez. Mutatunk 4 trükköt, amivel garantáltan a legpihentetőbb hel lesz a hálószoba.

Buja éjszakákra vágysz? - Így rendezd be a hálód, hogy vonzó energiát árasszon

Hiába a szerelem, ha a hálószobád hangulata teljesen lelomboz. Itt az idő ezen változtatni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu