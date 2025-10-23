Elő a kukkoló éneddel, és less be velünk a sztárok hálószobáiba! – FOTÓK

Egy kicsit mindig úgy érezzük magunkat, ha bepillanthatunk a sztárok otthonaiba, mint egy kíváncsi szomszéd. Az a fajta, aki, ha elmegy az ablak előtt, titkon reméli, a függöny nem lesz behúzva. Ráadásul a hálószoba talán az egyik legintimebb helyiség, így még izgalmasabb ez a kis legális kukkolás. Érdekes látni, hol hajtják álomra fejüket a sztárok, ráadásul úgy, hogy ő maguk engednek be minket.

A sztárok közül Victoria Beckham hálószobája az egyik legpikánsabb.

Forrás: Getty Images Europe

Sztárok otthonai − Hálószobamustra

A hálószoba a pihenés, a nyugalom és a feltöltődés mellett, bizony más élvezetes tevékenységeknek is a színtere. Az ágyon és a szekrényen kívül számtalan más bútorral lehet felszerelve, nem beszélve a színekől, anyagokról és a kiegészítőkről. Míg azonban egy átlag ember hálószobája elsősorban a praktikumról szól − jó eséllyel némi lakberendezési csavarral −, addig a hírességeké a dizájn oltárán áldoz, és igyekszik tükrözni tulajdonosa személyiségét. Különösen igaz ez akkor, ha egy neves belsőépítész vagy lakberendező tervezte. Korábban már alaposan szemügyre vettük Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobáját, most pedig megnézzük három másik sztárét, akik hálójukba vittek egy kis extra lakberendezési trükköt.

Jennifer Aniston

A hálószoba tervezésekor egyes bútorok kötelező érvényűek, mint például az ágy vagy az éjjeli szekrény. Mások azonban opcionálisak, ebbe pedig még a szekrény is bele tartozik, hiszen, ha van egy gardróbszoba, ott nem kell külön hálószobai ruhatároló. Jennifer Aniston hálója maga a letisztult gyönyör, a semleges földszínek mellett azonban valami más is feltűnhet. Bizony, az ablak előtt az ott egy pihenőszék.

Victoria Beckham

Ebben a hálószobában ugyan nem találjuk meg Victoria Beckham titkos nyugtató fegyverét, a mélyzöldet, de még így is tartogat pár érdekességet. A sötét fából készült falburkolat butikhotelre emlékeztető csendes luxushangulata mellett érdemes egy pillantást vetnünk az ágy fölött lógó képekre. Igen, ennél személyesebb díszítést nem is választhatott volna a focistafeleségből lett divatikon. Kissé talán túl intimek is egy poszthoz, de mit tudjuk mi, hiszen nem vagyunk sztárok.