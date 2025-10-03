Ennél nyomasztóbb hálószobát még nem láttál — Őrület, hogy itt alszik Melanie Griffith

Időnként még a sztárok is elkövetnek olyan lakberendezési hibákat, amelyek a meghitt otthonosság helyett, inkább olyan hangulatot keltenek, mintha egy dobozba lennél bezárva. Melanie Griffith is beleesett ebbe a csapdába, hiszen az ötlet alapvetően jó lett volna, de sajnos a nem megfelelő stílus kiválasztása és a kivitelezés minősége miatt egy nyomasztóan sötét hálószoba lett a végeredmény.

Melanie Griffith mostanában olyan boldog, de hálószobája végtelenül szomorú és nyomasztó.

Forrás: Variety

Melanie Griffith büszke rá, mi már kevésbé

A lakberendezés egyik alapszabálya, hogy kisebb helyiségekben kerülni kell a túl sötét falakat és az apró mintákat. Hiszen ezektől még egy alapvetően világos hálószoba is könnyen nyomasztóvá válhat, mivel a fény nem tud érvényesülni, a szoba pedig vizuálisan összemegy. Míg Dakota Johnson konyhájától elaléltunk, addig édesanyja, Melanie Griffith hálószobájától már inkább kivert a víz. A falakon és a plafonon végigfutó sötétzöld, virágmintás tapéta ugyanis szinte ránk nehezedik, nem hagyva teret se a szemnek, se a léleknek.

Önmagában az ötlet, hogy a tapéta felkússzon a mennyezetre, nem rossz – a dizájnerek is gyakran használják arra, hogy optikailag megnöveljenek egy teret vagy különleges karaktert adjanak neki. A probléma inkább az, ha „becsomagoljuk” vele az egész helyiséget. Ilyenkor a tér szűknek, levegőtlennek hat, és bármilyen luxusanyagokról is beszélünk, a végeredmény nyomasztó lesz.

Nem a virágmintás tapéta a legnagyobb gond

Melanie Griffith hálószobájával azonban nem ez az egyetlen probléma. A koncepción túl ugyanis a kivitelezés is silány. A videón egyértelműen látszik, hogy a szakemberek nem végeztek precíz munkát. Az ablakon beszűrődő fényben ugyanis tökéletesen látszik, hogy a mennyezet nem lett kiegyenlítve, kirajzolódnak a tapéta illesztései, sőt, itt-ott látványosan nem is került elég ragasztó rá, emiatt pedig levegős maradt. Sajnos ez azonnal elveszi az összkép tervezett eleganciáját. Kicsit olyan érzést kelt, mintha a színésznő maga tette volna fel a tapétát egy kisszéken állva.

Ezen a példán is jól látszik, hogy a virágmintás tapéta megfelelő használatával még egy sötétebb helyiség is hívogatóvá válik.

Forrás: Shutterstock

Ha lakberendezésről van szó, érdemes átgondolni, mit szeretnénk elérni. A hálószoba elsősorban a pihenés színtere, ahol a nyugalomé kellene legyen a főszerep. A túlzott minták, a sötét árnyalatok és a hibás kivitelezés viszont pontosan az ellenkező hatást váltják ki – szorongást, feszültséget, levegőtlenséget. Melanie Griffith példája arra figyelmeztet, hogy hiába trendi valami a lakberendezésben, nem biztos, hogy minden otthonban és minden helyiségben működik. A tapéta valóban visszatért a divatba, de érdemes okosan alkalmazni. Válassz inkább világos árnyalatokat, nagyobb mintákat, vagy használd csupán egyetlen falon. Így megmarad a dekoratív hatás, de nem válik nyomasztóvá a szoba.