Ennél nyomasztóbb hálószobát még nem láttál — Őrület, hogy itt alszik Melanie Griffith

hálószoba tapéta Melanie Griffith lakberendezés
Egy rossz lakberendezési ötlet még egy világos hálószobát is képes sötét lyukká változtatni. Ez történt Melanie Griffith esetében is.

Időnként még a sztárok is elkövetnek olyan lakberendezési hibákat, amelyek a meghitt otthonosság helyett, inkább olyan hangulatot keltenek, mintha egy dobozba lennél bezárva. Melanie Griffith is beleesett ebbe a csapdába, hiszen az ötlet alapvetően jó lett volna, de sajnos a nem megfelelő stílus kiválasztása és a kivitelezés minősége miatt egy nyomasztóan sötét hálószoba lett a végeredmény.

Melanie Griffith hálószoba berendezése nyomasztó
Melanie Griffith mostanában olyan boldog, de hálószobája végtelenül szomorú és nyomasztó.
Forrás: Variety

Melanie Griffith büszke rá, mi már kevésbé

A lakberendezés egyik alapszabálya, hogy kisebb helyiségekben kerülni kell a túl sötét falakat és az apró mintákat. Hiszen ezektől még egy alapvetően világos hálószoba is könnyen nyomasztóvá válhat, mivel a fény nem tud érvényesülni, a szoba pedig vizuálisan összemegy. Míg Dakota Johnson konyhájától elaléltunk, addig édesanyja, Melanie Griffith hálószobájától már inkább kivert a víz. A falakon és a plafonon végigfutó sötétzöld, virágmintás tapéta ugyanis szinte ránk nehezedik, nem hagyva teret se a szemnek, se a léleknek.

Önmagában az ötlet, hogy a tapéta felkússzon a mennyezetre, nem rossz – a dizájnerek is gyakran használják arra, hogy optikailag megnöveljenek egy teret vagy különleges karaktert adjanak neki. A probléma inkább az, ha „becsomagoljuk” vele az egész helyiséget. Ilyenkor a tér szűknek, levegőtlennek hat, és bármilyen luxusanyagokról is beszélünk, a végeredmény nyomasztó lesz.

Nem a virágmintás tapéta a legnagyobb gond

Melanie Griffith hálószobájával azonban nem ez az egyetlen probléma. A koncepción túl ugyanis a kivitelezés is silány. A videón egyértelműen látszik, hogy a szakemberek nem végeztek precíz munkát. Az ablakon beszűrődő fényben ugyanis tökéletesen látszik, hogy a mennyezet nem lett kiegyenlítve, kirajzolódnak a tapéta illesztései, sőt, itt-ott látványosan nem is került elég ragasztó rá, emiatt pedig levegős maradt. Sajnos ez azonnal elveszi az összkép tervezett eleganciáját. Kicsit olyan érzést kelt, mintha a színésznő maga tette volna fel a tapétát egy kisszéken állva. 

A sötét hálószoba vagy nappali esetén is lehet jól használni a virágmintás tapétát
Ezen a példán is jól látszik, hogy a virágmintás tapéta megfelelő használatával még egy sötétebb helyiség is hívogatóvá válik.
Forrás: Shutterstock

Ha lakberendezésről van szó, érdemes átgondolni, mit szeretnénk elérni. A hálószoba elsősorban a pihenés színtere, ahol a nyugalomé kellene legyen a főszerep. A túlzott minták, a sötét árnyalatok és a hibás kivitelezés viszont pontosan az ellenkező hatást váltják ki – szorongást, feszültséget, levegőtlenséget. Melanie Griffith példája arra figyelmeztet, hogy hiába trendi valami a lakberendezésben, nem biztos, hogy minden otthonban és minden helyiségben működik. A tapéta valóban visszatért a divatba, de érdemes okosan alkalmazni. Válassz inkább világos árnyalatokat, nagyobb mintákat, vagy használd csupán egyetlen falon. Így megmarad a dekoratív hatás, de nem válik nyomasztóvá a szoba.

A hálószoba berendezése tehát sokkal több, mint a trendek követése. Ez az a hely, ahol a legfontosabb, hogy valóban jól érezzük magunkat. Melanie Griffith otthona most inkább elrettentő példa, hiszen bármennyire is luxus a környezet, a sötét, nyomasztó tapétadoboz aligha ideális hely az édes álmokhoz.

Nyugodtan szeretnél aludni? Kezdd a hálószoba berendezésével

Eláruljuk, hogyan rendezd be a hálószobádat, ha szeretnél relaxálni és garantáltan jól aludni.

Rivaldafény és állandó pörgés – Kiderült Victoria Beckham nyugalmának titka, amely nem más, mint egy szín

Non-stop pörgés, ami otthon is folytatódik? Vess véget az állandó stressznek egyszerűen, épp úgy, ahogy Victoria Beckham csinálja!

Buja éjszakákra vágysz? - Így rendezd be a hálód, hogy vonzó energiát árasszon

Hiába a szerelem, ha a hálószobád hangulata teljesen lelomboz. Itt az idő ezen változtatni!

 

 

