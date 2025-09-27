Rivaldafény és állandó pörgés – Kiderült Victoria Beckham nyugalmának titka, amely nem más, mint egy szín

Divatbemutatók, fotózások, vörös szőnyeges események, család és persze a saját márkája. Már csak attól ki lehet fulladni, hogy felsoroljuk, mi mindennel foglalatoskodik Victoria Beckham a hétköznapokban. Az egykori Posh Spice mégis mindig higgadt és összeszedett. Hogy csinálja? A titok nem a meditációban vagy a stresszlevezető edzésekben rejlik, sokkal inkább egy olyan színben, amelyet még David Beckham felesége is becsempészett az otthonába. Ez pedig nem más, mint az elegáns sötétzöld.

A stressz Victoria Beckham életét sem kerüli el, épp csak tudja, hogy egy zöld kanapéval rengeteget csökkenthet rajta.

Forrás: Getty Images Europe

Victoria Beckham otthona, a titok, ami nálad is működik

A sötétzöld egy igazi kaméleon. Egyszerre időtlenül divatos, és rendkívül jól kombinálható. Victoria Beckham otthonában például egy mély pisztáciás tónusú kanapé bizonyítja, hogy a sötétzöld árnyalatai közül bárki megtalálhatja az otthonába illőt. Az itt látható elegáns formájú kanapé a színének köszönhetően egyszerre sugároz luxust és nyugtató, otthonos érzést.

Miért pont a zöld szín?

Nem nagy megfejtés, hogy a zöld mindig is az élet színe volt. Gondolj bele, a természet tele van zöld növényekkel, amelyek egyszerre jelzik a víz közelségét és az állatok jelenlétét, tehát az életet. Már az őseinket is megnyugtatta az ilyen környezet látványa, amely érzés több ezer év alatt a zöld színre redukálódott. Kutatások is bizonyítják, hogy a zöld szín látványa képes csökkenti a stresszt. Karen Haller szín- és designpszichológus is ezt hangsúlyozta a Homes&Gardens magazinnak:

A zöld nagyon alap szinten nyugtat meg minket. Otthonunkban épp ezért kelt békességet és megnyugvást a sötétzöld használata.

Végtelen felhasználási lehetőség, garantált eredmény

A sötétzöld rendkívül jól használható szín, akár szövetekről, akár felhasználási helyekről legyen szó. Bársonyon fényűző, antik bútorok mellett otthonos, rézzel vagy rózsaszínnel kombinálva pedig modern. Déli fekvésű szobákban szinte ragyog, de egy kisebb, kevésbé világos helyiséget is fel tud dobni, mivel kuckós, biztonságos hatást kelt.

Bár sokan inkább a naturális színeket részesítik előnyben, vagy épp a szürke-fehér-fekete kombinációk közül választanak szívesen, a zöld árnyalatait is egyre többen engedik be otthonukba. Ez nem egy gyorsan lecsengő trend, hanem egy olyan szín, amire mindig számíthatunk.

Victoria Beckhamnél se csak a dizájn kedvéért van jelen a sötétzöld, ő ennél sokkal tudatosabb. Otthonában ugyanis szüksége van a békére, a lecsillapodásra – épp úgy, ahogy mindannyiunknak. A sötétzöld pedig már egyetlen bútorral képes egyensúlyt teremteni a külvilág zaja és a saját belső nyugalmunk között. Az énekesnőből lett focistafeleség, majd üzletasszony titka is épp ez, egy szín, ami felér száz meditációs órával.