Jól olvastátok. A sztárpárt ismerő források egybehangzóan arról beszélnek, hogy Tom Cruise barátnője Ana de Armas féltékeny az új pasija exeire. Mondjuk érthető a fiatal színésznő félelme, nehéz lehet Nicole Kidman és Katie Holmes után Tom Cruise párjának lenni.

Tom Cruise barátnője Ana de Armas a hírek szerint rendkívül féltékeny típus

Tom Cruise barátnője az elejétől kezdve féltékenykedett

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Mission: Impossible sztárja és a Tőrbe ejtve színésznője júliusban vállalta fel kapcsolatát, azonban azóta folyamatosan arról szólnak a cikkek, hogy milyen ügyek miatt veszekednek egymással a felek. Kiderült, hogy a sármos színész megtiltotta Ana de Armas-nak, hogy beszélgessen az exével Ben Affleck-kel, ezt követően pedig a színésznő rendezett jeleneteket Tom Cruise exfeleségei miatt.

