2025.09.24.
Hoppá! Kiderült, hogy Hollywood legújabb álompárjának kapcsolata nem is olyan derűs, mint ahogy kifelé közvetítik. Az ismerősei szerint Tom Cruise barátnője rendkívül féltékeny típus.

Jól olvastátok. A sztárpárt ismerő források egybehangzóan arról beszélnek, hogy Tom Cruise barátnője Ana de Armas féltékeny az új pasija exeire. Mondjuk érthető a fiatal színésznő félelme, nehéz lehet Nicole Kidman és Katie Holmes után Tom Cruise párjának lenni. 

Tom Cruise barátnője Ana de Armas a hírek szerint rendkívül féltékeny típus
Tom Cruise barátnője Ana de Armas a hírek szerint rendkívül féltékeny típus
Forrás: Northfoto

Tom Cruise barátnője az elejétől kezdve féltékenykedett

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a Mission: Impossible sztárja és a Tőrbe ejtve színésznője júliusban vállalta fel kapcsolatát, azonban azóta folyamatosan arról szólnak a cikkek, hogy milyen ügyek miatt veszekednek egymással a felek. Kiderült, hogy a sármos színész megtiltotta Ana de Armas-nak, hogy beszélgessen az exével Ben Affleck-kel, ezt követően pedig a színésznő rendezett jeleneteket Tom Cruise exfeleségei miatt.

Ha kíváncsi vagy a páros magánéletének piszkos kis titkaira, akkor nézd meg a témában készített videónkat:

@life.hu_official

Tom Cruise-t teljesen kikészíti a fiatal barátnője Nehéz lehet Nicole Kidman és Katie Holmes nyomdokaiba lépni és ezt pontosan érzi Tom Cruise új barátnője, Ana de Armas is. #life #TomCruise #AnaDeArmas #NicoleKidman #KatieHolmes #féltékenység #dráma

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Tulajdonának tekinti Tom Cruise Ana de Armast: megtiltotta neki, hogy találkozzon exével, Ben Affleckkel

Bennfentesek szerint szerelmi háromszög alakul Hollywoodban. Tom Cruise állítólag nem lát a féltékenységtől, azt állítja, nem bízik Benben.

Nicole Kidman és Katie Holmes árnyékában él Tom Cruise új szerelme, Ana de Armas: a színésznő nem lát a féltékenységtől

Nehezen él együtt Ana de Armas a világsztár múltjával. Tom Cruise exeinek emléke megkeseríti a színésznő életét.

Tom Cruise új kapcsolata is halálra van ítélve: a színész nem tanul korábbi hibáiból

Úgy tűnik, Tom Cruise nem tanul a hibáiból – a hírek szerint a világsztár új kapcsolata Ana de Armas színésznővel már most zátonyra futhat, méghozzá ugyanazért, ami korábban Katie Holmest és Nicole Kidmant is elidegenítette tőle.

 

