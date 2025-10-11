Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Majdnem mindent elvesztettem” – Victoria Beckham vállalkozásának összeomlása a házasságát is próbára tette

Netflix David Beckham Victoria Beckham
A Netflixen látható dokumentumfilmjében a divattervező részletesen beszél karrierje legnehezebb időszakáról. Victoria Beckham divatbirodalma az összeomlás szélére került, rengeteg pénzt felemésztett, ami férjével, David Beckhammel is feszültségekhez vezetett.

Gondoltad volna, hogy Beckhaméknek sem elég mindenre a pénzük? Pedig így van, legalábbis a házaspár ezt állítja. Victoria Beckham a dokujában nyíltan beszél arról az időszakról, amikor vállalkozása a csőd közelébe jutott, ő maga pedig mentálisan kimerült.

Amikor Victoria Beckham divatbirodalma az összeomlás szélére került, az férjével, David Beckhammel is feszültségekhez vezetett
Forrás: WireImage

Victoria Beckham: „Úgy éreztem, mintha én magam is összeomlanék” 

„Majdnem mindent elvesztettem. Régebben minden nap sírtam, mielőtt munkába mentem, mert úgy éreztem magam, mint egy tűzoltó” − mondta el Victoria Beckham kamerák előtt. „Olyan volt az egész, mint egy hógolyó, ami lefelé gurul a hegyről és egyre nagyobb. Több millió fontos veszteségben voltunk. Nem tudtam, mit tegyek, és annyira kétségbeesetten szerettem volna megmenteni ezt a vállalkozást, ami annyira fontos volt számomra. Ha teljesen őszinte akarok lenni, úgy éreztem, mintha én magam is összeomlanék” − emlékezett vissza. 

David mindent megtett Victoriáért, de egy ponton túl ő is pánikba esett
Forrás: Northfoto/Netflix

Daviden is nagy volt a nyomás

Victoria bevallotta, hogy férje, David gyakran volt kénytelen anyagilag kisegíteni őt – egyszer állítólag 30 millió fontot is adott a cég megmentésére. „Igen, hazamegyek a férjemhez, de ő az üzlettársam is Elkötelezett volt. És utáltam. Ki nem állhattam ezt a helyzetet”   – idézi fel Victoria.  A filmben David Beckham is megszólalt, és elismerte, hogy az évek során egyre nagyobb nyomást érzett a felesége vállalkozása miatt. „Pánikba estem, mert soha nem láttam, hogy bármi is megtérülne” – mondja. „És végül arra gondoltam, hogy ez így nem mehet tovább” – nyilatkozta. 

Victoria Beckham szinte összeomlott, amikor a vállalkozása bajban volt
Forrás: Northfoto/Netflix

Sikerült egyenesbe jönni

A tervező szerint a legnehezebb évek után mostanra sikerült stabilizálni a helyzetet. A Victoria Beckham Holdings vállalat 2024-ben 22 százalékos növekedést ért el, ami új fejezetet jelent a márka életében. „Fiatalkoromban és fiatal felnőttként is folyamatosan azt mondták, hogy nem vagyok elég jó, ezért büszke vagyok arra, amit elértem” – nyilatkozta Victoria.

Victoria Beckham nem csak magának, Davidnek is bizonyítani akart
Forrás: Northfoto/Netflix

„Megmutatja a csillogás mögötti nehézségeket” 

Dermot McNamara PR-szakértő a OK! magazinnak elmondta, úgy véli, a dokumentumfilm fordulópontot jelent Victoria számára. „Végre kicsit megnyílt, és megmutatja a csillogás mögötti nehézségeket” – nyilatkozta. „Évekig rendíthetetlen, tökéletes nőként tartották számon, de kiderült, mennyit kellett küzdenie azért, hogy mindent egyben tartson. A sötétebb pillanatairól is beszélt. Elmondta, mennyit kockáztatott, hogy popsztárból tervezővé váljon”– vélekedik a szakember.

