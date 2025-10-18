Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Victoria Beckham nagyon aggódik a lányáért, nem akarja, hogy neki is szenvednie kelljen

2025.10.18.
Az énekesnő retteg attól, hogy a lányának ugyanannyi fájdalmat kell majd elviselnie a siker felé vezető úton, mint amennyit neki kellett fiatalon. Victoria Beckham legnagyobb félelme az, hogy Harper Beckham összeroppan a hírnév súlyától.

Néhány héttel ezelőtt került fel a Netflixre Victoria Beckham dokumentumsorozata, amely az énekesnő karrierjének legfontosabb állomásait mutatta be, illetve azt, hogy milyen árnyoldalai voltak a hírnévnek. Ebből a dokuból megtudhattuk, hogy a négygyermekes sztáranyuka nagyon fiatalon került a showbizniszbe, és ennek az árát a mai napig fizeti. Most az üzletasszony egyik barátja elárulta, hogy Victoria Beckham attól fél a legjobban a világon, hogy a lányának Harper Beckhamnek is át kell élnie azokat a traumákat, amiket a világhírnév okozott az anyukájának.

Victoria Beckham nagyon félti a lányát Harper Beckhamet a hírnév árnyoldalaitól
Victoria Beckham nagyon félti a lányát Harper Beckhamet a hírnév árnyoldalaitól
Forrás: Getty Images

Victoria Beckham lánya jó eséllyel már fiatalon világhírű divatmodellé válhat

A Mirror számolt be róla, hogy bár Harper Beckham még csak 14 éves, máris hatalmas érdeklődést mutat a divatvilág iránt, és számos megkeresést kapott már különböző cégektől. A család egyik ismerőse arról beszélt a lapnak, hogy hamarosan egy nagy lépést tehet Harper a szépség- és divatipar meghódítása felé, azonban az anyukája félti őt a hírnévtől.

Victoria túlságosan is jól ismeri, hogy milyen nyomás nehezedhet arra, aki a reflektorfényben áll. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy Harper ugyanazon az úton menjen végig, amelyen ő is járt 20 évesen, amikor csatlakozott a Spice Girls-höz. Victoria ismeri a hírnév buktatóit, ezért keményen dolgozik a színfalak mögött, hogy megvédje Harpert ezektől

 - árulta el a forrás. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Victoria évtizedeken át megfelelési kényszerrel és étkezési problémákkal küzdött, amelyeket az okozta neki, hogy a médiában rengeteg támadást kapott, és azt éreztették vele, hogy nem elég tehetséges és nem elég szép ahhoz, hogy sikeres legyen. Erről korábban így nyilatkozott:

„Fiatalkoromban és fiatal felnőttként is folyamatosan azt mondták, hogy nem vagyok elég jó, ezért büszke vagyok arra, amit elértem. De ehhez rengeteget kellett küzdenem a kinézetemmel és a képességeimmel. Nem tudtam, mit látok, amikor a tükörbe nézek. Kövér voltam? Vékony voltam? Nem tudom, az ember elveszíti az összes valóságérzékét, amikor ennyi támadást kap a nyilvánosságtól” - árulta el a dokufilmjében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
