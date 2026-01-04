Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Zenésztársai tudták, hogy nagy a baj – Bräutigam Gábort gyászolja a hazai rockszakma

gyász Kispál és a Borz dobos
Life.hu
2026.01.04.
Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító dobosa, a Kiscsillag egykori tagja. Zenésztársai tudták, hogy súlyos betegséggel küzd, a halálhíre mégis mélyen megrázta zenésztársait és a rajongókat.

Bräutigam Gábor a magyar alternatív rock egyik meghatározó alakja volt. A Kispál és a Borz 1987-es megalakulásakor ő ült a dobok mögött, és 1995-ig maradt a zenekar tagja. Ebben az időszakban öt nagylemezen játszott, a banda korai korszakának hangzását jelentős részben az ő játéka határozta meg. Amikor a Kispál 2022-ben visszatért, vendégként újra csatlakozott hozzájuk. Később a Kiscsillag koncertjein is rendszeresen színpadra lépett.

Meghalt Bräutigam Gábor, betegséggel küzdött
Meghalt Bräutigam Gábor, betegséggel küzdött
Forrás: Shutterstock

Bräutigam Gábor függőket segített a gyógyulásban

Az utóbbi években nemcsak zenészként, hanem segítőként is fontos munkát végzett. Nyíltan beszélt saját alkoholfüggőségéről és felépüléséről. Komlón, a Leo Amici Alapítványnál dolgozott, ahol szenvedélybetegeket támogatott a gyógyulásban - írja a Borsonline.

Korábban elmondta, hogy elvégzett egy szociális gondozói, ápolói és rehabilitációs konzulensi képzést, és azóta is folyamatosan tanulta a szakmát. Úgy fogalmazott, ezt nem munkának, hanem hivatásnak érzi. Hitt abban, hogy a „tapasztalati segítők”, akik maguk is függők voltak, különösen hitelesek a terápiában résztvevők számára – ezért tartotta fontosnak, hogy a saját történetét is megossza azokkal, akik hozzá fordultak segítségért.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu