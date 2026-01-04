Zenésztársai tudták, hogy nagy a baj – Bräutigam Gábort gyászolja a hazai rockszakma

Bräutigam Gábor a magyar alternatív rock egyik meghatározó alakja volt. A Kispál és a Borz 1987-es megalakulásakor ő ült a dobok mögött, és 1995-ig maradt a zenekar tagja. Ebben az időszakban öt nagylemezen játszott, a banda korai korszakának hangzását jelentős részben az ő játéka határozta meg. Amikor a Kispál 2022-ben visszatért, vendégként újra csatlakozott hozzájuk. Később a Kiscsillag koncertjein is rendszeresen színpadra lépett.

Meghalt Bräutigam Gábor, betegséggel küzdött

Bräutigam Gábor függőket segített a gyógyulásban

Az utóbbi években nemcsak zenészként, hanem segítőként is fontos munkát végzett. Nyíltan beszélt saját alkoholfüggőségéről és felépüléséről. Komlón, a Leo Amici Alapítványnál dolgozott, ahol szenvedélybetegeket támogatott a gyógyulásban - írja a Borsonline.

Korábban elmondta, hogy elvégzett egy szociális gondozói, ápolói és rehabilitációs konzulensi képzést, és azóta is folyamatosan tanulta a szakmát. Úgy fogalmazott, ezt nem munkának, hanem hivatásnak érzi. Hitt abban, hogy a „tapasztalati segítők”, akik maguk is függők voltak, különösen hitelesek a terápiában résztvevők számára – ezért tartotta fontosnak, hogy a saját történetét is megossza azokkal, akik hozzá fordultak segítségért.