John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette tragikus románca megérkezett a Prime Videóra

A ’90-es években aligha volt náluk fotogénebb és titokzatosabb pár, kapcsolatukat az egész világ figyelemmel kísérte. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette Kennedy neve egyet jelentett a stílussal, a hatalommal és azzal a bizonyos Kennedy-mágiával. Most pedig megérkezett a sorozat, amely nemcsak a csillogást, hanem a repedéseket is megmutatja: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette első 3 része már a Prime Videon nézhető.

A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette 3 része már elérhető a Prime Videon

A sorozat John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette kapcsolatát dolgozza fel.

A főszerepben Paul Anthony Kelly és Sarah Pidgeon látható.

A Love Story a Prime Videón érhető el.

A produkció Ryan Murphy legújabb antológiasorozatának első fejezete, és pontosan azt csinálja, amit Murphy mindig: ikonikus amerikai történetet bont ki látványosan, érzelmesen, néhol kíméletlen őszinteséggel.

John F. Kennedy Jr., Amerika „hercege”

John F. Kennedy Jr. gyerekkora óta reflektorfényben élt. Az Egyesült Államok néhai elnökének fiaként szinte a nemzet szeme láttára nőtt fel: a kisfiú, aki apja koporsója előtt tisztelgett, később sármos ügyvéd és magazinalapító lett, akit Amerika legkapósabb agglegényeként emlegettek.

Amikor azonban belépett az életébe Carolyn, minden megváltozott.

Ki volt valójában Carolyn Bessette?

Carolyn nem pusztán „John F. Kennedy Jr. felesége” volt. A Calvin Kleinnél dolgozott PR-szakemberként, és saját jogán vált stílusikonná. Letisztult, minimalista öltözködése ma is inspiráció a divatvilágban. A sorozat pedig érzékenyen mutatja be, hogyan próbálta megőrizni önálló identitását akkor is, amikor a média már inkább legendát akart faragni belőle.

Sokan csak a tragikus szerelem befejezést ismerik, de a teljes történet ennél jóval összetettebb: titkos randik, paparazzik előli menekülés, folyamatos pletykák és az a nyomás, amit a Kennedy-név jelentett.

Kik alakítják az ikonikus párost?

John F. Kennedy Jr. szerepében Paul Anthony Kelly látható, míg Carolynt Sarah Pidgeon játssza, akit A vadak című sorozatból is ismerhetünk.