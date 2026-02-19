John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette tragikus románca megérkezett a Prime Videóra

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök

John F kennedy Jr. és Carolyn Bessette
New York Daily News/Getty Images - New York Daily News Archive
Hajdu Viktória
2026.02.19.
Egy szerelem, amit a világ imádott, majd gyászolt. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette neve mindenkinek ismerős, de vajon tényleg tudjuk, mi történt a zárt ajtók mögött?

A ’90-es években aligha volt náluk fotogénebb és titokzatosabb pár, kapcsolatukat az egész világ figyelemmel kísérte. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette Kennedy neve egyet jelentett a stílussal, a hatalommal és azzal a bizonyos Kennedy-mágiával. Most pedig megérkezett a sorozat, amely nemcsak a csillogást, hanem a repedéseket is megmutatja: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette első 3 része már a Prime Videon nézhető.

A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette 3 része már elérhető a Prime Videon
A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette 3 része már elérhető a Prime Videon 
Forrás: profimedia

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelme végre teljes mélységében a képernyőn

  • A sorozat John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette kapcsolatát dolgozza fel.
  • A főszerepben Paul Anthony Kelly és Sarah Pidgeon látható.
  • A Love Story a Prime Videón érhető el.

A produkció Ryan Murphy legújabb antológiasorozatának első fejezete, és pontosan azt csinálja, amit Murphy mindig: ikonikus amerikai történetet bont ki látványosan, érzelmesen, néhol kíméletlen őszinteséggel.

John F. Kennedy Jr., Amerika „hercege”

John F. Kennedy Jr. gyerekkora óta reflektorfényben élt. Az Egyesült Államok néhai elnökének fiaként szinte a nemzet szeme láttára nőtt fel: a kisfiú, aki apja koporsója előtt tisztelgett, később sármos ügyvéd és magazinalapító lett, akit Amerika legkapósabb agglegényeként emlegettek.

Amikor azonban belépett az életébe Carolyn, minden megváltozott.

Ki volt valójában Carolyn Bessette?

Carolyn nem pusztán „John F. Kennedy Jr. felesége” volt. A Calvin Kleinnél dolgozott PR-szakemberként, és saját jogán vált stílusikonná. Letisztult, minimalista öltözködése ma is inspiráció a divatvilágban. A sorozat pedig érzékenyen mutatja be, hogyan próbálta megőrizni önálló identitását akkor is, amikor a média már inkább legendát akart faragni belőle.

Sokan csak a tragikus szerelem befejezést ismerik, de a teljes történet ennél jóval összetettebb: titkos randik, paparazzik előli menekülés, folyamatos pletykák és az a nyomás, amit a Kennedy-név jelentett.

Kik alakítják az ikonikus párost?

John F. Kennedy Jr. szerepében Paul Anthony Kelly látható, míg Carolynt Sarah Pidgeon játssza, akit A vadak című sorozatból is ismerhetünk.

5-2-2026 First look at upcoming new TV series “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” Pictured: Sarah Pidgeon and Paul Anthony Kelly,Image: 1072333914, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
A Love Story két főszereplője: Paul Anthony Kelly John F. Kennedy Jr. karakterében és Sarah Pidgeon Carolyn Bessette-ként.
Forrás: profimedia

A szereplőgárda igazi nagyágyúkkal erősít: Grace Gummer Caroline Kennedyként, míg Naomi Watts Jackie Kennedy Onassist formálja meg. A divatvilág vonalát Alessandro Nivola hozza Calvin Klein szerepében.

Murphy több mint ezer színészt hallgatott meg a főszerepekre, és az első előzetes alapján az érzelmi intenzitás garantált. A trailer külön hangsúlyt fektet arra, mennyire fojtogató volt a médiafigyelem – és hogyan kezdte ki a kapcsolatot.

Több mint romantika: a végzet árnyéka

A történet csúcspontja – és egyben legfájdalmasabb része – az 1999-es repülőgép-szerencsétlenség, amelyben John F. Kennedy Jr., Carolyn és Carolyn testvére életüket vesztették. A tragédia újra felszínre hozta a Kennedy-családot övező végzet-narratívát, amely már John F. Kennedy meggyilkolása óta a közbeszéd része.

A sorozat nem bulváros szenzációként kezeli a tragédiát, hanem egy nagy ívű, érzelmes történet lezárásaként. És talán épp ez benne a legerősebb: megmutatja, hogy a legendák mögött hús-vér emberek álltak. 

Az első 3 ész után hetente kapunk majd egy újabb ízelítőt a történetből, a Prime Videon. Összesen 9 rész lesz. 

