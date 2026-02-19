Alkosd újra a New York-i divathét legtrendibb outfitjeit – Termékekkel, árakkal

A divatvilágban aligha van fontosabb esemény a divatheteknél. Meglestük, hogy milyen szettek hódítottak a New York-i divathéten, és az outfitek ezúttal sem okoztak csalódást. Kiválasztottuk a 3 legtrendibb lookot, amit pár egyszerű darabbal te is újraalkothatsz!
New York-i divathét – A fashion weekek időszaka
A 2026-os év eleji divatheteken a 2026/2027-es őszi-téli kollekciók kerültek bemutatásra. Ilyenkor az egész világ szeme a vezető divatfővárosokra összpontosul: Párizsra, Milánóra, Londonra és New Yorkra. Ám nem csak ezeken a helyeket létezik a fashion week. Nemrégiben került megrendezésre a közép-európai régió összefogásával a Budapest Central European Fashion Week is. Itt láthattuk a Nanushka lágy brutalizmust ünneplő kollekcióját, a NUBU természetközeli és művészeti ihletettségű ruháit, Richard Demeter vörös forradalmát és Szarvas Valentin sikeres debütálását.
De térjünk vissza az Egyesült Államokba! A New York Fashion Weeket (NYFW) február 11–16 között tartották meg. Ezen az eseményen viszont nemcsak a divatbemutatók kerülnek reflektorfénybe, hanem az eseményt körülvevő street fashion is.
Legtrendibb street style szettek a New York-i divathéten
A NYFW idén is tele volt merész szettekkel, kreatív kombókkal és olyan outfit ötletekkel, melyekből minden divatrajongó inspirációt meríthet. Mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan hozd el a divathét hangulatát a saját gardróbodba!
1. Állatmintás kabát bőrrel
Valljuk be, az állatmintás cuccok szinte soha nem mennek ki a divatból! Most viszont bárhová fordulunk mindenhonnan a leopárdmintás kabátok köszönnek vissza ránk. Párosítsd a trendi kabátot bordó bőrszoknyával, hogy te légy az utca stílusikonja!
2. Pillbox kalap a lezser elegáns királyi látszathoz
A pillbox-őrület már tavaly elkezdődött. Nem is csodáljuk, hiszen ez a kiegészítő az egész outfitet uralni tudja úgy, hogy közben elegánsan megkoronázza azt. Próbáld ki a kalapot egy Dianához illő blézerrel, de alul felejtsd el a királyi nemességet! Matcheld a blézert egy lazább nadrággal, hogy tökéletes legyen a lezser elegáns hatás!
3. Merész színblokkolás
Rikító színek kombója? Bizony! A színblokkolás eszközével, vagyis a különböző, egymástól eltérő színek kombinálásával egy teljesen új stílust és hatást hozhatsz létre. Azt gondolnád, hogy a merész olívazöld és a tűzpiros nem megy egymáshoz? Tévedsz? Passzolj hozzá még egy kis királykéket is, hogy a színkavalkád feldobja a szürke hétköznapokat is!
Ikonikus outfitek a New York-i divathétről – A fashion weekről a hétköznapba
A legtrendibb szetteket nem csak a kifutón találhatod meg! Az élet kifutója nem más mint az utca – a street fashion pedig olyan izgalmas kombinációkat és stílusokat vonultat fel, hogy azt kár lenne nem leutánozni! Alkosd újra a legikonikusabb szetteket, hogy te légy az utca szupermodellje!
