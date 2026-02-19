Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Alkosd újra a New York-i divathét legtrendibb outfitjeit – Termékekkel, árakkal

Getty Images - Edward Berthelot
divat street fashion Fashion Week
Új szezon = új divathét. Most éppen a divatvilág egyik legfontosabb happeningjének, a New York-i divathétnek nézzük meg közelebbről a legepikusabb szettjeit. De ezúttal nem a kifutókat fogjuk pásztázni, hanem az utcákat. A street fashion legdivatosabb outfitjeit ugyanis te is könnyedén újraalkothatod!

A divatvilágban aligha van fontosabb esemény a divatheteknél. Meglestük, hogy milyen szettek hódítottak a New York-i divathéten, és az outfitek ezúttal sem okoztak csalódást. Kiválasztottuk a 3 legtrendibb lookot, amit pár egyszerű darabbal te is újraalkothatsz!

street fashion a New York-i divathéten
A New York-i divathéten merész szetteket és táskákat láthattunk.
Forrás: Getty Images

New York-i divathét – A fashion weekek időszaka

A 2026-os év eleji divatheteken a 2026/2027-es őszi-téli kollekciók kerültek bemutatásra. Ilyenkor az egész világ szeme a vezető divatfővárosokra összpontosul: Párizsra, Milánóra, Londonra és New Yorkra. Ám nem csak ezeken a helyeket létezik a fashion week. Nemrégiben került megrendezésre a közép-európai régió összefogásával a Budapest Central European Fashion Week is. Itt láthattuk a Nanushka lágy brutalizmust ünneplő kollekcióját, a NUBU természetközeli és művészeti ihletettségű ruháit, Richard Demeter vörös forradalmát és Szarvas Valentin sikeres debütálását.

De térjünk vissza az Egyesült Államokba! A New York Fashion Weeket (NYFW) február 11–16 között tartották meg. Ezen az eseményen viszont nemcsak a divatbemutatók kerülnek reflektorfénybe, hanem az eseményt körülvevő street fashion is.

Legtrendibb street style szettek a New York-i divathéten

A NYFW idén is tele volt merész szettekkel, kreatív kombókkal és olyan outfit ötletekkel, melyekből minden divatrajongó inspirációt meríthet. Mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan hozd el a divathét hangulatát a saját gardróbodba!

1. Állatmintás kabát bőrrel

Valljuk be, az állatmintás cuccok szinte soha nem mennek ki a divatból! Most viszont bárhová fordulunk mindenhonnan a leopárdmintás kabátok köszönnek vissza ránk. Párosítsd a trendi kabátot bordó bőrszoknyával, hogy te légy az utca stílusikonja!

outfit a NYFW-ről
Kabát: H&M Twill autóskabát 24.995 Ft|Szoknya: Zalando ONLVERONA SKIRT|Ceruzaszoknya - mauve wine 6.590 Ft|Ing: Zara PUPLINING BERAKÁSSAL 10.995 Ft|Csizma: Bershka Tömbsarkú csizma 14.695 Ft
Forrás: Getty Images, 2.hm.com, zalando.hu, zara.com, bershka.com

2. Pillbox kalap a lezser elegáns királyi látszathoz

A pillbox-őrület már tavaly elkezdődött. Nem is csodáljuk, hiszen ez a kiegészítő az egész outfitet uralni tudja úgy, hogy közben elegánsan megkoronázza azt. Próbáld ki a kalapot egy Dianához illő blézerrel, de alul felejtsd el a királyi nemességet! Matcheld a blézert egy lazább nadrággal, hogy tökéletes legyen a lezser elegáns hatás!

outfit a NYFW-ről
Nadrág: Zara BARREL NADRÁG ZW COLLECTION 16.995 Ft; Öv: Mango Link belt 7.595 Ft; Blézer: Zalando Blézer - blanc 110.390 Ft; Kalap: H&M SCULPTED WOOL BERET 24.000 Ft; Csizma: Reserved Bokacsizma alacsony „kitten” sarokkal 8.995 Ft
Forrás: Getty Images, zara.com, shop.mango.com, zalando.hu, 2.hm.com, reserved.com

3. Merész színblokkolás

Rikító színek kombója? Bizony! A színblokkolás eszközével, vagyis a különböző, egymástól eltérő színek kombinálásával egy teljesen új stílust és hatást hozhatsz létre. Azt gondolnád, hogy a merész olívazöld és a tűzpiros nem megy egymáshoz? Tévedsz? Passzolj hozzá még egy kis királykéket is, hogy a színkavalkád feldobja a szürke hétköznapokat is!

outfit a NYFW-ről
Blézer: Zalando Tatuum Blézer - green lemon 36.990 Ft; Pulóver: Reserved Pulóver gyapjú és moher keverékéből 15.995 Ft; Szoknya: H&M Bevont ceruzaszoknya 17.995 Ft; Cipő: Ralph Lauren Lanette III Canvas & Leather Pump 62.334 Ft
Forrás: Getty Images, 123RF, zalando.hu, reserved.com, 2.hm.com, ralphlauren.eu

Ikonikus outfitek a New York-i divathétről – A fashion weekről a hétköznapba

A legtrendibb szetteket nem csak a kifutón találhatod meg! Az élet kifutója nem más mint az utca – a street fashion pedig olyan izgalmas kombinációkat és stílusokat vonultat fel, hogy azt kár lenne nem leutánozni! Alkosd újra a legikonikusabb szetteket, hogy te légy az utca szupermodellje!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha még többet olvasnál a street fashionről, akkor ezeket se hagyd ki!

Támad a nagymamád kedvenc téli kiegészítője: a brossok jönnek, látnak és mindent visznek 2026-ban

Ha csak egyetlen apróságot keresel, amivel feldobhatod a ruhatáradat, akkor idén jobb, ha a nagymamád gardróbjából inspirálódsz!

Hódít a bagett-táska, és odáig vagyunk érte! Ideje neked is beszerezned egyet! – Termékekkel, árakkal

A legfranciásabb francia forma új testet öltött! A táska nemcsak tárolóeszköz, hanem az elegancia egyik fő kelléke is.

A legmenőbb télikabát-trendek – 10 darab, ami most mindent visz

Egy jól megválasztott télikabát nemcsak melegen tart, hanem az egész megjelenésünket meghatározza.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu