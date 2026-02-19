Alkosd újra a New York-i divathét legtrendibb outfitjeit – Termékekkel, árakkal

A divatvilágban aligha van fontosabb esemény a divatheteknél. Meglestük, hogy milyen szettek hódítottak a New York-i divathéten, és az outfitek ezúttal sem okoztak csalódást. Kiválasztottuk a 3 legtrendibb lookot, amit pár egyszerű darabbal te is újraalkothatsz!

A New York-i divathéten merész szetteket és táskákat láthattunk.

Forrás: Getty Images

New York-i divathét – A fashion weekek időszaka

A 2026-os év eleji divatheteken a 2026/2027-es őszi-téli kollekciók kerültek bemutatásra. Ilyenkor az egész világ szeme a vezető divatfővárosokra összpontosul: Párizsra, Milánóra, Londonra és New Yorkra. Ám nem csak ezeken a helyeket létezik a fashion week. Nemrégiben került megrendezésre a közép-európai régió összefogásával a Budapest Central European Fashion Week is. Itt láthattuk a Nanushka lágy brutalizmust ünneplő kollekcióját, a NUBU természetközeli és művészeti ihletettségű ruháit, Richard Demeter vörös forradalmát és Szarvas Valentin sikeres debütálását.

De térjünk vissza az Egyesült Államokba! A New York Fashion Weeket (NYFW) február 11–16 között tartották meg. Ezen az eseményen viszont nemcsak a divatbemutatók kerülnek reflektorfénybe, hanem az eseményt körülvevő street fashion is.

Legtrendibb street style szettek a New York-i divathéten

A NYFW idén is tele volt merész szettekkel, kreatív kombókkal és olyan outfit ötletekkel, melyekből minden divatrajongó inspirációt meríthet. Mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan hozd el a divathét hangulatát a saját gardróbodba!

1. Állatmintás kabát bőrrel

Valljuk be, az állatmintás cuccok szinte soha nem mennek ki a divatból! Most viszont bárhová fordulunk mindenhonnan a leopárdmintás kabátok köszönnek vissza ránk. Párosítsd a trendi kabátot bordó bőrszoknyával, hogy te légy az utca stílusikonja!

Kabát: H&M Twill autóskabát 24.995 Ft|Szoknya: Zalando ONLVERONA SKIRT|Ceruzaszoknya - mauve wine 6.590 Ft|Ing: Zara PUPLINING BERAKÁSSAL 10.995 Ft|Csizma: Bershka Tömbsarkú csizma 14.695 Ft

Forrás: Getty Images, 2.hm.com, zalando.hu, zara.com, bershka.com

2. Pillbox kalap a lezser elegáns királyi látszathoz

A pillbox-őrület már tavaly elkezdődött. Nem is csodáljuk, hiszen ez a kiegészítő az egész outfitet uralni tudja úgy, hogy közben elegánsan megkoronázza azt. Próbáld ki a kalapot egy Dianához illő blézerrel, de alul felejtsd el a királyi nemességet! Matcheld a blézert egy lazább nadrággal, hogy tökéletes legyen a lezser elegáns hatás!