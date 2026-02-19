A boszorkányokon túl: vámpírpánik Salemben

New England neve egybeforrt a hírhedt boszorkányperekkel, ám kevésbé ismert, hogy nem csak a seprűkön röpülő vasorrú bábáktól rettegtek a helyiek. Ugyanis a 18-19. században mániákus rettegés fogta el az embereket, hogy halott rokonaik vámpírok képében térnek vissza a halálból, így pánikszerűen exhumálták a holttesteket. Ahogy a boszorkányüldözéseken, úgy vámpírvadászat közben is elszabadult a pokol.
Vámpírpánik Új Angliában
- A 18-19. században vámpíroktól rettegtek New England lakosai
- A falusiak pánikszerűen exhumálták a sírokat és elégették a holttesteket.
- A pánik oka az akkoriban tomboló tuberkulózis-járvány volt.
Vérszívó mítoszok és valódi vámpírok
Az élőhalott vérszívókról szóló történetek valójában már az ókori civilizációk mitológiájában is helyet kaptak, de számos nép folklórjában is találkozhatunk velük. A babonák, hiedelmek azonban gyakran átszivárognak az emberek hétköznapjaiba, így történhetett például, hogy a 18. századi Kelet-közép Európában megszaporodtak a vámpírészlelések, melyre csak a nagy vámpírvitaként emlékszik a történelem.
A vámpírpánik hullámára a 18-19. században New England is jegyet váltott, épp az a hely, ahol alig két évszázaddal korábban a hírhedt boszorkányperek voltak. Megnőtt a halálozási ráta, szürkés, beesett arcú emberek estek ágynak, így a helyiek elhitték, hogy a halálból visszatérő rokonaik szívják ki a vérüket. A falusiak úgy vélték, hogy halott szeretteik éjjelente előbújtak koporsóikból, majd szépen lassan kiszívták az élők életerejét. Ennek a félelmetes babonának első sorban farmerek, elszigetelten élő emberek dőltek be, akik félelmükben igen messzire mentek, különösen Rhode Island és Connecticut államban.
Exhumálták a holttesteket, kivágták a szívüket, elégették belső szerveiket, hogy megakadályozzák szeretteik visszatérését. Ha folyékony vért találtak a holttestben, azt a hiedelem szerint démon szállta meg, a biztonság kedvéért gyakran le is fejezték a holttesteket.
Egyes esetekben odáig merészkedtek, hogy a csontokat összetörték és halálfejjé rendezték át. Hogyha ez nem lenne elég, olykor a rokonok belélegezték az égő rokonuk maradványaiból származó füstöt, olykor pedig a betegekkel etették meg az égésterméket. (Utóbbival a viktoriánus múmialakomák hagyományát követték.) Általában szűk családi körben történtek a rituálék, de Vermont államban például gyakori volt, hogy több száz ember vett részt a halottak elégetésében.
A legismertebb ilyen eset Mercy Brownhoz köthető, akiről a falusiak azt hitték, hogy vámpír, mivel haja és körme látszólag nőtt a koporsóban – utóbbi csak a bőr visszahúzódása miatti optikai illúzió. Exhumálása után holttestét elégették, majd öccsével megitatták hamvait, aki nem sokkal később betegségben elhunyt.
Mi állt a New Englandi vámpírpánik mögött?
Az első vámpírexhumálás 1784-ben történt a connecticuti Willingtonban, míg az utolsó ismert eset 1892-ben a Rohde Islandi Exeterben történt. Ez az időintervallum egybevág a tuberkulózis-járvány tombolásával, mely 17786 és 1800 között a régió lakosságának mintegy 2%-át elvitte.
A tuberkulózis tünetei közé tartozott a szürkés bőr, beesett arc, jelentős fogyás, a betegek szájából gyakran csöpögött a vér, amikről úgy hitték, bizonyítékok vámpírok létezésére. A kór lappangása igen hosszú ideig tartott, így az emberek nem tudták, hogyan terjed, ami újabb táptalaj volt a babonáknak, amit csak tovább táplált a haláltól való félelem.
Érdekesség, hogy a források szerint maguk a new-englandiek nem is használták a vámpír kifejezést, azt csak a korabeli újságcikkek és kívülállók aggatták rá a kelet-európai vámpírtörténetekből.
A vámpírpánik akkor hagyott alább, amikor a német orvos, Robert Koch bebizonyította, hogy a TBC-t baktérium okozza.
New Engalndi vámpírok története
Ahogy a boszorkányperek esetén, úgy a vámpírpánik idején is a babonák, valamint a kollektív félelem okozta az őrületet, mely remekül illusztrálja a mitológia funkcióját. Magyarázatot akarnak találni a világ működésére, amit tudományos ismeretek híján hiedelmekkel és természetfelettivel helyettesítenek be.
