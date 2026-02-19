A boszorkányokon túl: vámpírpánik Salemben

New England neve egybeforrt a hírhedt boszorkányperekkel, ám kevésbé ismert, hogy nem csak a seprűkön röpülő vasorrú bábáktól rettegtek a helyiek. Ugyanis a 18-19. században mániákus rettegés fogta el az embereket, hogy halott rokonaik vámpírok képében térnek vissza a halálból, így pánikszerűen exhumálták a holttesteket. Ahogy a boszorkányüldözéseken, úgy vámpírvadászat közben is elszabadult a pokol.

Vérszívó mítoszok és valódi vámpírok

Az élőhalott vérszívókról szóló történetek valójában már az ókori civilizációk mitológiájában is helyet kaptak, de számos nép folklórjában is találkozhatunk velük. A babonák, hiedelmek azonban gyakran átszivárognak az emberek hétköznapjaiba, így történhetett például, hogy a 18. századi Kelet-közép Európában megszaporodtak a vámpírészlelések, melyre csak a nagy vámpírvitaként emlékszik a történelem.

A vámpírpánik hullámára a 18-19. században New England is jegyet váltott, épp az a hely, ahol alig két évszázaddal korábban a hírhedt boszorkányperek voltak. Megnőtt a halálozási ráta, szürkés, beesett arcú emberek estek ágynak, így a helyiek elhitték, hogy a halálból visszatérő rokonaik szívják ki a vérüket. A falusiak úgy vélték, hogy halott szeretteik éjjelente előbújtak koporsóikból, majd szépen lassan kiszívták az élők életerejét. Ennek a félelmetes babonának első sorban farmerek, elszigetelten élő emberek dőltek be, akik félelmükben igen messzire mentek, különösen Rhode Island és Connecticut államban.

Exhumálták a holttesteket, kivágták a szívüket, elégették belső szerveiket, hogy megakadályozzák szeretteik visszatérését. Ha folyékony vért találtak a holttestben, azt a hiedelem szerint démon szállta meg, a biztonság kedvéért gyakran le is fejezték a holttesteket.

Egyes esetekben odáig merészkedtek, hogy a csontokat összetörték és halálfejjé rendezték át. Hogyha ez nem lenne elég, olykor a rokonok belélegezték az égő rokonuk maradványaiból származó füstöt, olykor pedig a betegekkel etették meg az égésterméket. (Utóbbival a viktoriánus múmialakomák hagyományát követték.) Általában szűk családi körben történtek a rituálék, de Vermont államban például gyakori volt, hogy több száz ember vett részt a halottak elégetésében.