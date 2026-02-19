Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
álom

Porschét vett a 70. házassági évfordulójára egy nyugdíjas házaspár – Videó

álom Porsche házaspár
Rideg Léna
2026.02.19.
Nem mindennapi módját választotta a platinalakodalom megünneplésének Derek és Audrey Evans. A nyugdíjas házaspár a 70. házassági évfordulójuk alkalmából egy álomautóval lepték meg magukat, bizonyítva, hogy a nagy döntésekhez nincs felső korhatár.

Sokan azt gondolják, bizonyos álmoknak van lejárati ideje, Derek és Audrey Evans története azonban rácáfol erre. A 92 éves férfi és 94 esztendős felesége úgy döntöttek, nem halogatják tovább régi vágyukat, és meglepik egymást egy prémium kategóriás autóval. A nyugdíjas házaspár választása a Porsche Macan modellre esett, amely közel 40 millió forintos értékével igazi luxusnak számít.

A nyugdíjas házaspár különleges módon ünnepelte 70. házassági évfordulóját.
A nyugdíjas házaspár különleges módon ünnepelte 70. házassági évfordulóját.
Fotó: Instagram

Porschét vett a 70. házassági évfordulójára egy nyugdíjas házaspár

Az idős pár hangsúlyozta: szó sincs száguldozásról vagy vakmerő vezetésről. Egyszerűen rajonganak az erőért, a kifinomult technológiáért és a maximális kényelemért – mindazért, amit egy ilyen kategóriás autó nyújtani tud. Számukra ez nem státuszszimbólum, hanem egy régóta dédelgetett álom beteljesülése.

Derek ráadásul nem először ül a márka volánja mögé: korábban több modellt is kipróbált, és bevallása szerint különösen élvezi az emberek reakcióját, amikor rájönnek, hogy egy 92 éves úr vezeti a sportos luxus-SUV-t. A meglepetés és az elismerő pillantások csak tovább növelik az élményt.

Bár az új autó már most rengeteg örömet hozott a mindennapjaikba, a házaspár nem áll meg itt. Már arról beszélgetnek, vajon mi lehet a következő nagy dobásuk – mert ahogy ők mondják: sosem késő valóra váltani az álmainkat.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official

Porschét vett a 70. házassági évfordulójára egy brit pár Nem mindennapi évfordulós ajándékkal lepte meg magát egy brit nyugdíjas házaspár. #life #házaspár #Porsche #évforduló

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek is érdekelhetnek:

Visszaéltek Jason Momoa nevével: egy özvegy mindenét elveszítette

Az idős asszony hónapokon keresztül azt hitte, hogy a filmsztárral chatel. A kamu Jason Momoa végül földönfutóvá tette a magányos hölgyet.

A virág, ami szerelmi vallomássá válik – A rózsák színeiben és számában rejtőző érzelmek titkos üzenete

Egy csokor rózsa néha többet mond minden kimondott szónál: színei és szálai titkos érzelmeket mesélnek el.

Kiderült, melyik a legfontosabb év egy házasság életében – ez szinte mindent eldönt

A feleség és a férj ekkor tanulja meg igazán, hogyan működjenek együtt a mindennapokban, és miként alapozzák meg a közös jövőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu