Porschét vett a 70. házassági évfordulójára egy nyugdíjas házaspár – Videó

Sokan azt gondolják, bizonyos álmoknak van lejárati ideje, Derek és Audrey Evans története azonban rácáfol erre. A 92 éves férfi és 94 esztendős felesége úgy döntöttek, nem halogatják tovább régi vágyukat, és meglepik egymást egy prémium kategóriás autóval. A nyugdíjas házaspár választása a Porsche Macan modellre esett, amely közel 40 millió forintos értékével igazi luxusnak számít.

A nyugdíjas házaspár különleges módon ünnepelte 70. házassági évfordulóját.

Porschét vett a 70. házassági évfordulójára egy nyugdíjas házaspár

Az idős pár hangsúlyozta: szó sincs száguldozásról vagy vakmerő vezetésről. Egyszerűen rajonganak az erőért, a kifinomult technológiáért és a maximális kényelemért – mindazért, amit egy ilyen kategóriás autó nyújtani tud. Számukra ez nem státuszszimbólum, hanem egy régóta dédelgetett álom beteljesülése.

Derek ráadásul nem először ül a márka volánja mögé: korábban több modellt is kipróbált, és bevallása szerint különösen élvezi az emberek reakcióját, amikor rájönnek, hogy egy 92 éves úr vezeti a sportos luxus-SUV-t. A meglepetés és az elismerő pillantások csak tovább növelik az élményt.

Bár az új autó már most rengeteg örömet hozott a mindennapjaikba, a házaspár nem áll meg itt. Már arról beszélgetnek, vajon mi lehet a következő nagy dobásuk – mert ahogy ők mondják: sosem késő valóra váltani az álmainkat.

