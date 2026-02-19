Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

„15 éven át én finanszíroztam” – Epstein levele újabb vihart kavart Sarah Ferguson körül

brit királyi család Sarah Ferguson Jeffrey Epstein botrány András herceg
Rideg Léna
2026.02.19.
Újabb, eddig nem ismert e-mailek kerültek nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben, amelyek szerint a kegyvesztett amerikai pénzember akár másfél évtizeden át is anyagilag támogathatta a volt yorki hercegnét. A dokumentumok nemcsak Sarah Ferguson pénzügyeit helyezik új megvilágításba, hanem Andrew letartóztatásával együtt ismét reflektorfénybe állítják a brit királyi családot érintő botrányt.

Újabb, eddig nem ismert e-mailek vetnek súlyos árnyékot Sarah Ferguson pénzügyeire és Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatára. A frissen nyilvánosságra került dokumentumok szerint az elítélt szexuális bűnöző egy magánlevelében azt állította: 15 éven át anyagilag támogatta York volt hercegnéjét, közvetlenül azután kezdve a finanszírozást, hogy Ferguson 1996-ban elvált Andrew Mountbatten-Windsortól.

Sarah Ferguson újabb hazugságára derült fény.
Forrás: FilmMagic
  • Újabb e-mailek kerültek elő, melyek szerint Jeffrey Epstein 15 éven át anyagilag támogathatta Sarah Fergusont
  • A volt hercegné korábban csak egy 15 ezer fontos támogatást ismert el nyilvánosan
  • Andrew Mountbatten-Windsort közhivatali visszaélés gyanújával letartóztatták
  • Beatrix és Eugénia hercegnőket megrázták a nyilvánosságra került dokumentumok
  • A botrány ismét a brit királyi család pénzügyeire és kapcsolataira irányítja a figyelmet

Sarah Fergusont 15 éven át pénzelte Epstein

Az üzenet az úgynevezett Epstein-akták legújabb nyilvánosságra hozott részében bukkant fel. Epstein egy barátjának írt e-mailben arról panaszkodott, hogy miközben hosszú éveken át segítette Fergusont, a hercegné 2011-ben nyilvánosan elhatárolódott tőle, sőt pedofilnak nevezte. „A hercegné, akit 15 éven át anyagilag segítettem, azt mondta, semmi köze nem akar lenni egy pedofilhoz és gyermekbántalmazóhoz” – írta indulatosan 2011. március 7-én. Azt is hozzátette, hogy ez elég nagy felháborodást keltett benne.

Fergie többször is hazudott Epsteinnel kapcsolatban

A dátum nem véletlen. Aznap Ferguson a London Evening Standardnak úgy nyilatkozott, hogy óriási hiba volt, hogy elfogadott 15 ezer fontot Epsteintől adósságai rendezésére. A most előkerült levelek azonban arra utalnak, hogy a kapcsolat és az anyagi támogatás jóval túlmutathatott ezen az egyetlen, nyilvánosan ismert összegen.

A volt hercegné pénzügyei régóta viták tárgyát képezik. Hat vállalkozása felszámolás alá került, és évek óta visszatérő kérdés, miből finanszírozta luxuséletmódját a válása után, illetve honnan származott a pénz Beatrix és Eugénia költséges nyaralásaira tinédzser korukban és húszas éveik elején.

Beatrix hercegnő neve is felbukkan az Epstein-aktákban

Epstein levelezéséből az is kiderül, hogy különösen rosszul érintette, amikor Ferguson nyilvánosan elítélte őt, miközben – állítása szerint – Andrew mögött továbbra is ott állt a politikai támogatás. Egy e-mailben arra reagált, hogy David Cameron akkori miniszterelnök teljes mértékben támogatja Andrew-t, aki akkoriban az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelemért és befektetésekért felelős különleges képviselőjeként dolgozott.

A történetben kulcsszerep jutott Beatrix hercegnőnek is. Ferguson egy későbbi e-mailben azt írta, hogy legidősebb lánya egyetértett vele abban: fontos hangsúlyozni a sajtóban, hogy Epstein letöltötte büntetését – a férfit 2009-ben engedték szabadon a floridai Palm Beach megyei börtönből, miután 13 hónapot ült egy 18 hónapos ítéletből, amelyet kiskorúaktól kért szexuális szolgáltatások miatt szabtak ki rá. Ferguson azt tervezte, hogy a médiának úgy fogalmaz: Epsteint szexuális bűncselekmény miatt küldték börtönbe, de megvezekelt, és szabadult. Az újonnan előkerült levelek szerint a volt hercegné egy alkalommal újságírót is felhívott, hogy közölje: helytelen szexuális bűnözőnek nevezni Epsteint – írja a Daily Mail.

Később Fergie magánlevélben bocsánatot kért Epsteintől a nyilvános elhatárolódásért, majd állhatatos, nagylelkű és kiváló barátként jellemezte.

András letartóztatása ismét reflektorfénybe állította az Epstein-botrányt

A botrány új lendületet kapott azzal, hogy Andrew Mountbatten-Windsort közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták. Több jelöletlen rendőrautót láttak új otthonánál, a sandringhami Wood Farmnál, ahová azután költözött, hogy őt és Fergusont kiköltöztették a Royal Lodge-ból. A Thames Valley rendőrség megerősítette, hogy Berkshire-ben és Norfolkban is házkutatásokat tartanak.

Miközben Andrew őrizetben van, Ferguson hetek óta nem jelent meg nyilvánosan. Utoljára szeptember 25-én fényképezték le, amikor távozott a Royal Lodge-ból. A hírek szerint azóta a Francia-Alpokban tartózkodott barátainál, majd az Egyesült Arab Emírségekbe utazott. Időt töltött kisebbik lányával, Eugénia hercegnővel is, aki a Hauser & Wirth műkereskedőház igazgatójaként Dohában vett részt egy rangos művészeti vásáron.

A családhoz közel álló források szerint Beatrix és Eugénia hercegnőket mélyen megrázták az édesanyjukhoz köthető kínos e-mailek, valamint az édesapjukról napvilágra került kompromittáló felvételek.

Fergie és András a Közel-Keletre kényszerülnek?

Közben Andrew Lownie királyi életrajzíró – A York-ház felemelkedése és bukása című könyv szerzője – úgy véli, hogy a pár számára a Közel-Kelet maradhat az egyik utolsó térség, ahol korábbi királyi státuszuk még mindig ajtókat nyithat. Szerinte a térségben élő befolyásos üzletemberek és uralkodócsaládok tagjai kevésbé foglalkoznak a botrányokkal, és akár anyagilag is támogathatják őket.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: valóban 15 éven át finanszírozta-e Epstein Sarah Fergusont, és ha igen, milyen mértékben? Az újabb e-mailek nemcsak a múltat bolygatják fel, hanem a brit királyi család körüli válságot is tovább mélyítik.

Sarah Fergusonnak elment a józan esze − Királyi szakértők szerint téveszméi vannak a volt hercegnének

Jennie Bond királyi kommentátor szerint súlyos tévedésben él Sarah Ferguson, ha elhiszi, hogy valaha is visszatérhet a közéletbe. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után az egykori hercegnét azok is kritizálják, akik eddig hallgattak.

Vilmos hercegnek és Katalinnak nem fog hiányozni Eugénia és Beatrix: a hercegnők kegyvesztettek lehetnek

Az Epstein-ügyben nyilvánosságra hozott új dokumentumok ismét reflektorfénybe állították Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt. Királyi kommentátorok szerint Vilmos hercegnek a jövőben egyértelmű döntést kell hoznia unokatestvérei szerepéről a monarchiában.

Epstein és köre kinevette és gúnyolta Sarah Fergusont: a kapzsisága és a testsúlya volt a fő célpont

Nyilvánosságra hozott e-mailek szerint Jeffrey Epstein és barátai gyakran gúnyolódtak Sarah Fergusonon. Az Epstein-aktákból kiderült, hogy York volt hercegnője nevetség tárgya volt a bűnöző köreiben.

 

