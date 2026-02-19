„15 éven át én finanszíroztam” – Epstein levele újabb vihart kavart Sarah Ferguson körül

Újabb, eddig nem ismert e-mailek vetnek súlyos árnyékot Sarah Ferguson pénzügyeire és Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatára. A frissen nyilvánosságra került dokumentumok szerint az elítélt szexuális bűnöző egy magánlevelében azt állította: 15 éven át anyagilag támogatta York volt hercegnéjét, közvetlenül azután kezdve a finanszírozást, hogy Ferguson 1996-ban elvált Andrew Mountbatten-Windsortól.

Sarah Ferguson újabb hazugságára derült fény.

Forrás: FilmMagic

Újabb e-mailek kerültek elő, melyek szerint Jeffrey Epstein 15 éven át anyagilag támogathatta Sarah Fergusont

A volt hercegné korábban csak egy 15 ezer fontos támogatást ismert el nyilvánosan

Andrew Mountbatten-Windsort közhivatali visszaélés gyanújával letartóztatták

Beatrix és Eugénia hercegnőket megrázták a nyilvánosságra került dokumentumok

A botrány ismét a brit királyi család pénzügyeire és kapcsolataira irányítja a figyelmet

Sarah Fergusont 15 éven át pénzelte Epstein

Az üzenet az úgynevezett Epstein-akták legújabb nyilvánosságra hozott részében bukkant fel. Epstein egy barátjának írt e-mailben arról panaszkodott, hogy miközben hosszú éveken át segítette Fergusont, a hercegné 2011-ben nyilvánosan elhatárolódott tőle, sőt pedofilnak nevezte. „A hercegné, akit 15 éven át anyagilag segítettem, azt mondta, semmi köze nem akar lenni egy pedofilhoz és gyermekbántalmazóhoz” – írta indulatosan 2011. március 7-én. Azt is hozzátette, hogy ez elég nagy felháborodást keltett benne.

Fergie többször is hazudott Epsteinnel kapcsolatban

A dátum nem véletlen. Aznap Ferguson a London Evening Standardnak úgy nyilatkozott, hogy óriási hiba volt, hogy elfogadott 15 ezer fontot Epsteintől adósságai rendezésére. A most előkerült levelek azonban arra utalnak, hogy a kapcsolat és az anyagi támogatás jóval túlmutathatott ezen az egyetlen, nyilvánosan ismert összegen.

A volt hercegné pénzügyei régóta viták tárgyát képezik. Hat vállalkozása felszámolás alá került, és évek óta visszatérő kérdés, miből finanszírozta luxuséletmódját a válása után, illetve honnan származott a pénz Beatrix és Eugénia költséges nyaralásaira tinédzser korukban és húszas éveik elején.