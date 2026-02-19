Hailey Bieber elárulta, hány gyermeket szeretnének Justin Bieberrel

Hailey Bieber ritkán oszt meg részleteket Justin Bieberrel közös fiáról, Jack Bluesról, ám legutóbbi interjújában a 29 éves modell őszintén beszélt az anyaságról és a családbővítésről. A beszélgetésre Jake Shane influencer Therapuss című podcastjának legújabb epizódjában került sor, amely most már a Netflixen is elérhető.

Hailey Bieber aranyos titkokat osztott meg kisfiáról.

Justin és Hailey Bieber közös gyermeke, Jack Blues Bieber 16 hónapos, és már elkezdett beszélni.

Hailey szerint a kisfiú állandóan a kosárlabdáról beszél, ami vicces és aranyos pillanatokat hoz a mindennapokba.

A fiú amerikai jelnyelven már a kérem szót is tudja jelelni.

Hailey arról is beszélt, milyen meglepő élmény első gyermekes anyukaként nyugodtnak maradni a mindennapi kihívások közepette.

Hailey szeretne még legalább egy gyermeket, de az sem kizárt, hogy még többet.

A beszélgetés a Netflix műsorán is látható.

Hailey Bieber és Justin Bieber gyereke idén lesz 2 éves

A modell elárulta, hogy 16 hónapos kisfia, Jack Blues Bieber, már elkezdett beszélni, és rengeteg dolgot mesél a világáról. „Állandóan a kosárlabdáról beszél” – mesélte Hailey, és hozzátette, hogy egy-egy szundikálás után, amikor próbálja felkelteni a fiút, gyakran csak ennyit hall tőle: „kosárlabda”. „Egyszerűen őrületes és nagyon vicces” – tette hozzá.

Hailey elmondta, hogy Jack Blues már jelelni is tud, például a kérem szót amerikai jelnyelvvel. „Ha azt mondom, hogy ’mondd, hogy kérem’, ő megtanulta és jelel” – mesélte a boldog anyuka.

Hailey Bieber és az anyaság

Hailey az interjúban az anyaság örömeiről is mesélt: „Mindig tudtam, hogy gyerekeket szeretnék, mindig is anya akartam lenni. Amikor ez valóra vált, soha nem tudhatod pontosan, mire számíts. És őszintén szólva, az egész annyira szórakoztató.” Hozzátette, hogy az első gyermekes anyaság rengeteg meglepetést tartogatott számára, és az egyik legnagyobb felismerés az volt, mennyire nyugodt tud maradni, miközben Jack körül forog minden – írja a People magazin.

A jövőről Hailey elárulta, szeretné, ha a családjuk bővülne. „Mindenképpen szeretnék még egyet – nem sietek, de mindenképpen szeretnék. Talán még három vagy négy gyerekünk lesz, de tényleg nem tudom. Csak napról napra haladunk.”