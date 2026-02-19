Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
justin bieber

Hailey Bieber elárulta, hány gyermeket szeretnének Justin Bieberrel

justin bieber családbővítés Justin Bieber Hailey Bieber
Rideg Léna
2026.02.19.
Justin Bieber felesége őszintén mesélt kisfiáról, Jack Bluesról, az anyaságról és a jövőbeli családbővítésről. Hailey Bieber egy podcastban árulta el, milyen élmény számára az anyaság, és hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve.

Hailey Bieber ritkán oszt meg részleteket Justin Bieberrel közös fiáról, Jack Bluesról, ám legutóbbi interjújában a 29 éves modell őszintén beszélt az anyaságról és a családbővítésről. A beszélgetésre Jake Shane influencer Therapuss című podcastjának legújabb epizódjában került sor, amely most már a Netflixen is elérhető.

Hailey Bieber aranyos titkokat osztott meg kisfiáról.
Hailey Bieber aranyos titkokat osztott meg kisfiáról.
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Justin és Hailey Bieber közös gyermeke, Jack Blues Bieber 16 hónapos, és már elkezdett beszélni.
  • Hailey szerint a kisfiú állandóan a kosárlabdáról beszél, ami vicces és aranyos pillanatokat hoz a mindennapokba.
  • A fiú amerikai jelnyelven már a kérem szót is tudja jelelni.
  • Hailey arról is beszélt, milyen meglepő élmény első gyermekes anyukaként nyugodtnak maradni a mindennapi kihívások közepette.
  • Hailey szeretne még legalább egy gyermeket, de az sem kizárt, hogy még többet.
  • A beszélgetés a Netflix műsorán is látható.

Hailey Bieber és Justin Bieber gyereke idén lesz 2 éves

A modell elárulta, hogy 16 hónapos kisfia, Jack Blues Bieber, már elkezdett beszélni, és rengeteg dolgot mesél a világáról. „Állandóan a kosárlabdáról beszél” – mesélte Hailey, és hozzátette, hogy egy-egy szundikálás után, amikor próbálja felkelteni a fiút, gyakran csak ennyit hall tőle: „kosárlabda”. „Egyszerűen őrületes és nagyon vicces” – tette hozzá.

Hailey elmondta, hogy Jack Blues már jelelni is tud, például a kérem szót amerikai jelnyelvvel. „Ha azt mondom, hogy ’mondd, hogy kérem’, ő megtanulta és jelel” – mesélte a boldog anyuka.

Hailey Bieber és az anyaság

Hailey az interjúban az anyaság örömeiről is mesélt: „Mindig tudtam, hogy gyerekeket szeretnék, mindig is anya akartam lenni. Amikor ez valóra vált, soha nem tudhatod pontosan, mire számíts. És őszintén szólva, az egész annyira szórakoztató.” Hozzátette, hogy az első gyermekes anyaság rengeteg meglepetést tartogatott számára, és az egyik legnagyobb felismerés az volt, mennyire nyugodt tud maradni, miközben Jack körül forog minden – írja a People magazin.

A jövőről Hailey elárulta, szeretné, ha a családjuk bővülne. „Mindenképpen szeretnék még egyet – nem sietek, de mindenképpen szeretnék. Talán még három vagy négy gyerekünk lesz, de tényleg nem tudom. Csak napról napra haladunk.”

Ezek is érdekelhetnek:

Hailey Bieber gótikus csipkében lépett a vörös szőnyegre az Üvöltő szelek premierjén – Fotó

Justin Bieber felesége a sydney-i Üvöltő szelek premierjén kápráztatta el a közönséget gótikus stílusú, csipkés ruhájában. Bár férje most nem volt mellette, Hailey Bieber egyedül is minden tekintetet magára vonzott.

Grammy 2026 – Justin Bieber egy szál boxerben verte ki a biztosítékot: „Egyszerűen kínos”

Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány. A Grammy 2026-os eseményén Justin Bieber is tiszteletét tette, ráadásul fel is lépett a színpadon. Azonban a legtöbben nem az előadásáról beszélnek, hanem arról, hogy csupán egy boxert viselt.

Börtönbüntetés fenyegeti Hailey Bieber nővérét

Az ügyészség testi sértéssel és birtokháborítással vádolja Alaia Baldwin Aronowot. Hailey Bieber nővérét tavaly februárban tartóztatta le a rendőrség, miután verekedésbe került egy szórakozóhelyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu