Elizabeth Hurley nem sokat bízott a képzeletre: aprócska bikiniben köszöntötte az új évet – Fotó

Elizabeth Hurley a szilveszteri bulin Ursula Andress ikonikus megjelenését idézte meg, miközben barátjával, Billy Ray Cyrusszal ünnepelte az új évet. A 60 éves színésznő Instagram-oldalán megosztott képeken egy letisztult fehér bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját.

Elizabeth Hurley óriásit villantott 2026 első napján

Forrás: Getty Images North America

Elizabeth Hurley bikiniben bulizott Elizabeth Hurley a szilveszteri bulin Ursula Andress ikonikus Bond-lányos megjelenését idézte meg.

A 60 éves színésznő hófehér bikiniben és krémszínű műszőrme kabátban jelent meg.

A bulin Billy Ray Cyrus és fia, Damian Hurley is jelen volt

Elizabeth és Billy Ray Cyrus 2022-ben ismerkedtek meg a Karácsony a paradicsomban című film forgatásán

Egy bennfentes szerint a pár nagyon jól kijön egymással

Elizabeth Hurley bombasztikus formában van

A színésznő Instagram-oldala felrobbant legfrissebb bejegyzésétől. Liz Hurley egy hófehér bikiniben ünnepelte az új évet, szettjét egy krémszínű műszőrme kabáttal egészítette ki, az összhatást pedig csillogó fülbevalókkal és egy ezüst színű kellékpisztollyal tette teljessé, amelyet a bikinialsójába rejtett.

A jelmez feltűnően idézte Ursula Andress 1962-es Bond-lányos szerepét a Dr. No című filmben, ahol Honey Ryder karakterét alakította. A bejegyzéshez Hurley ezt írta: „Boldog új évet! Kezdjük 2026-ot egy durranással #007Party.” A fotók alatt Billy Ray Cyrus sem fogta vissza magát, rajongását így fejezte ki: „Milyen fergetegesen köszöntöttük az új évet. Szeretlek, Baby ”

Szerelmével és fiával bulizott

A színésznő jókedvűen jelent meg a bulin, ahol barátai és fia, Damian Hurley is jelen voltak. Az eseményre azután került sor, hogy Elizabeth és Billy Ray előzőleg megünnepelték első közös karácsonyukat fiával, Damiannal. Az újév előtt Hurley két kedves karácsonyi fotót is megosztott a rajongókkal: az egyik képen a karácsonyfa mellett, a másikon pedig szerelmével és fiával pózolt.

Óiási az összhang közte és Billy Ray Cyrus között

Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus még 2022-ben ismerkedtek meg egymással a Karácsony a paradicsomban című film forgatásán. Kapcsolatuk az elmúlt hónapokban egyre erősebbé vált. Egy bennfentes a People magazinnak októberben így nyilatkozott: „Már több mint hat hónapja vannak együtt. A kezdetektől fogva valódi volt a kapcsolatuk, és most nagyon jól kijönnek egymással (...) Nagyon különbözőek, de működik. Annyira aranyosak együtt. Ez az a fajta kapcsolat, ami meglepi az embereket, de teljesen érthetővé válik, ha időt töltesz velük. Liz nagyon boldog.”