Megható döntést hozott Katalin hercegné: kiderült, miért nem posztolt anyák napján

emlék anyák napja Diana hercegné Katalin hercegné Vilmos herceg
Vilmos herceg egy korábban nem látott fotót osztott meg anyák napján Dianáról. Katalin hercegné idén nem tett közzé bejegyzést és ennek komoly oka van.

Szokatlan módon telt az idei anyák napja a brit királyi család hivatalos felületein: ezúttal Katalin hercegné nem tett közzé személyes üzenetet, hogy a figyelem teljesen Diana emlékére irányuljon. A közösségi médiában ugyanis kizárólag Vilmos herceg megható tisztelgése jelent meg néhai édesanyja előtt.

Katalin hercegné idén nem posztolt anyák napján.
Katalin hercegné is Diana emléke előtt tisztelgett

  • Vilmos egy korábban nem látott fotót osztott meg édesanyjáról, Dianáról.
  • A kép a herceg családi magángyűjteményéből származik.
  • Katalin hercegné idén nem tett közzé külön anyák napi üzenetet.
  • A walesi hercegi pár közösségi felületein csak Diana emlékének szentelt bejegyzés jelent meg.

Megható üzenetet tett közzé Vilmos herceg Diana emlékére

Ahogy megírtuk, Vilmos egy eddig soha nem látott családi fényképet posztolt, amelyen Diana hercegné egy virágos mezőn ül a mindössze kétéves herceggel. A kép Vilmos családi magángyűjteményéből származik, és korábban nem osztották meg a nyilvánossággal.  A herceg rövid, személyes üzenetet is fűzött a képhez: „Ma és minden nap emlékezem édesanyámra, valamint gondolok mindazokra, akik ma szeretteikre emlékeznek. Boldog anyák napját kívánok” – írta a posztban.

A walesi hercegnő 1997-ben hunyt el, amikor Vilmos mindössze 15 éves volt. Diana július 1-jén lenne 65 éves.

Vilmos egy eddig soha nem látott családi fényképet posztolt anyák napján, ahol Dianával látható.
Katalin hercegné idén nem posztolt anyák napján

Katalin hercegné az idén nem tett közzé az Instagramon anyák napi képet, azt szerette volna, ha a figyelem Diana emlékére irányulna − írja a Daily Mail.

Az elmúlt években az anyák napi üzenetek gyakran Katalin hercegnét és a királyi pár három gyermekét állították a középpontba. Legutóbb 2023-ban jelent meg ilyen poszt, amikor a Kensington-palota hivatalos Twitter-oldala egy fotót osztott meg a hercegnéről, amint egy faágon ül férjével és gyermekeikkel.

2024-ben Katalint képmanipulálással vádolták meg, később a walesi hercegnő bocsánatot kért az anyák napi fotó miatt, amit a retusálás miatt több nagy fotóügynökség is visszahívott. Ez volt az első kép, amit a Kensington-palota közzétett Katalin januári műtétje óta. A cél a hercegné egészségi állapotával kapcsolatos találgatások eloszlatása lett volna, ehelyett botrány lett belőle.

A hercegné 2025-ben már szakított az anyák napi hagyománnyal: egy megható videóban a természet gyógyító erejéről beszélt, miután rákos megbetegedése miatt nehéz időszakon ment keresztül. A rövid kliphez csatolt nyilatkozatban így fogalmazott: „Az elmúlt évben a természet volt a szentélyünk. Ezen az anyák napján ünnepeljük az Anyatermészetet, és ismerjük fel, hogy a természeti világhoz fűződő kapcsolatunk nemcsak a belső énünket ápolhatja, hanem emlékeztet bennünket arra is, milyen szerepet töltünk be az élet gazdag vásznán. C” 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
