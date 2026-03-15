Richard Kay királyi szakértő a Palace Confidential műsorában arról beszélt: Diana hercegné komolyan gondolta, hogy Harry akár trónra kerülhet. Úgy vélte, Vilmos nem vágyik arra, hogy ő legyen a brit uralkodó és ha arra kerülne a sor, le is mondana arról a testvére javára.

Diana úgy vélte, Vilmos túl félénk a királyi szerephez.

„A jó Harry király” – Diana a kisebbik fiát tartotta alkalmasnak a trónra

Lapinformációk szerint Diana hercegné úgy vélte, hogy idősebb fia, Vilmos herceg túl visszahúzódó ahhoz, hogy királyként vezesse az országot. A hercegné ezért egy időben azt gondolta, hogy Harry herceg alkalmasabb lehet a feladatra. „Vilmos hatalmas meglepetést okozott. Amikor az édesanyja még élt, félénk fiatalember volt. Diana mindig azt mondta nekem, nem hiszi, hogy Vilmos király szeretne lenni” – idézte fel Richard Kay királyi szakértő, aki azt állítja, Diana reálisnak látta, hogy Harry − aki úgy tervezi, dokumentumfilmet készít édesanyjáról − kerül majd trónra. „Diana célja tulajdonképpen az volt, hogy Harry legyen a király. Így is hívta: jó Harry király. Ez egy középkori utalás” – idézi a RadarOnline. „Természetesen a dolgok nem így alakultak, és azt hiszem, mindannyian hálásak lehetünk ezért” – tette hozzá és azt is, hogy ma már pontosan látni, hogy Vilmos lesz a tökéletes király.

Harry mindig is jobban szeretett középpontban lenni, mint Vilmos.

Vilmos komoly kihívások előtt áll, Katalin a stabilitás záloga

A szakértő szerint Vilmos hercegnek komoly feladatokkal kell szembenéznie, amikor átveszi a koronát. Kay úgy véli, hogy a brit monarchia népszerűsége Diana 1997-es halála óta folyamatosan csökkent, és a megítélésének nagyon rosszat tett a Andrew Mountbatten-Windsor és Jeffrey Epstein közötti kapcsolat, és a jelenleg is folyó nyomozás is. „Azt hiszem, Vilmos egyrészt folytatja apja örökségét. Sokkal jobban hasonlítanak majd a skandináv és európai királyi családokra, ahol a tagok kevésbé vesznek részt az országog mindennapi életében. Feltehetően ez olcsóbbá teszi majd a család fenntartását” − nyilatkozta Kay. A királyi család működésének költségei egyébként egyre gyakrabban kerülnek be a közbeszédbe.

„Az egyik nagy kérdés, amire Vilmosnak választ kell adnia, a következő: miért van a királyi családnak ennyi otthona? Miért van szükségük ennyi palotára, egy olyan időszakban, amikor sok embernek anyagi nehézségei vannak? Ez a pazarlás rossz fényt vet rájuk” – jegyezte meg Kay és hozzátette, a monarchia ésszerűsítésében nagy szerepe lehet a Middleton családnak. „Nagyszerű érzékük van ahhoz, hogy felmérjék, mi a fontos a hétköznapi embereknek” – vélekedik.