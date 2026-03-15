Egy királyi szakértő szerint a néhai hercegné valójában nem Vilmost, hanem Harryt képzelte el a trónon Károly után. Diana állítólag úgy vélte, idősebb fia túl félénk a vezető szerephez, ezért a fiatalabb testvért tartotta alkalmasabbnak a királyi feladatra.

Richard Kay királyi szakértő a Palace Confidential műsorában arról beszélt: Diana hercegné komolyan gondolta, hogy Harry akár trónra kerülhet. Úgy vélte, Vilmos nem vágyik arra, hogy ő legyen a brit uralkodó és ha arra kerülne a sor, le is mondana arról a testvére javára. 

Diana úgy vélte, Vilmos túl félénk a királyi szerephez.
  • Diana hercegné állítólag úgy gondolta, Vilmos nem vágyik királyi szerepre.
  • A néhai hercegné szerint Harry alkalmasabb lehetne a trónra.
  • Harrynek külön becenevet is adott: „a jó Harry király”.
  • A monarchia népszerűsége Diana 1997-es halála óta jelentősen csökkent.
  • Vilmos felesége, Katalin hercegné kulcsszerepet játszik a monarchia stabilitásának fenntartásában.

„A jó Harry király” – Diana a kisebbik fiát tartotta alkalmasnak a trónra

Lapinformációk szerint Diana hercegné úgy vélte, hogy idősebb fia, Vilmos herceg túl visszahúzódó ahhoz, hogy királyként vezesse az országot. A hercegné ezért egy időben azt gondolta, hogy Harry herceg  alkalmasabb lehet a feladatra. „Vilmos hatalmas meglepetést okozott. Amikor az édesanyja még élt, félénk fiatalember volt. Diana mindig azt mondta nekem, nem hiszi, hogy Vilmos király szeretne lenni” – idézte fel Richard Kay királyi szakértő, aki azt állítja, Diana reálisnak látta, hogy Harry − aki úgy tervezi, dokumentumfilmet készít édesanyjáról − kerül majd trónra. „Diana célja tulajdonképpen az volt, hogy Harry legyen a király. Így is hívta: jó Harry király. Ez egy középkori utalás” – idézi a RadarOnline „Természetesen a dolgok nem így alakultak, és azt hiszem, mindannyian hálásak lehetünk ezért” – tette hozzá és azt is, hogy ma már pontosan látni, hogy Vilmos lesz a tökéletes király. 

Harry mindig is jobban szeretett középpontban lenni, mint Vilmos.
Vilmos komoly kihívások előtt áll, Katalin a stabilitás záloga

A szakértő szerint Vilmos hercegnek komoly feladatokkal kell szembenéznie, amikor átveszi a koronát. Kay úgy véli, hogy a brit monarchia népszerűsége Diana 1997-es halála óta folyamatosan csökkent, és a megítélésének nagyon rosszat tett a Andrew Mountbatten-Windsor és Jeffrey Epstein közötti kapcsolat, és a jelenleg is folyó nyomozás is. „Azt hiszem, Vilmos egyrészt folytatja apja örökségét. Sokkal jobban hasonlítanak majd a skandináv és európai királyi családokra, ahol a tagok kevésbé vesznek részt az országog mindennapi életében. Feltehetően ez olcsóbbá teszi majd a család fenntartását” − nyilatkozta Kay.  A királyi család működésének költségei egyébként egyre gyakrabban kerülnek be a közbeszédbe.
„Az egyik nagy kérdés, amire Vilmosnak választ kell adnia, a következő: miért van a királyi családnak ennyi otthona? Miért van szükségük ennyi palotára, egy olyan időszakban, amikor sok embernek anyagi nehézségei vannak? Ez a pazarlás rossz fényt vet rájuk” – jegyezte meg Kay és hozzátette, a monarchia ésszerűsítésében nagy szerepe lehet a Middleton családnak. „Nagyszerű érzékük van ahhoz, hogy felmérjék, mi a fontos  a hétköznapi embereknek” – vélekedik.  

LONDON, ENGLAND - MARCH 09: Catherine, Princess of Wales and Prince William, Prince of Wales attend the Commonwealth Day Service at Westminster Abbey on March 09, 2026 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
A királyi családban egyre többen úgy vélik, hogy Katalin hercegné  kulcsszerepet játszik a monarchia stabilitásának fenntartásában. Egy királyi bennfentes úgy fogalmazott: „A királyi udvarral szorosan együttműködő emberek egyetértenek abban, hogy Katalin a család egyik központi szereplője, aki mindent stabilan tart, miközben az intézmény egy szokatlanul nehéz időszakon megy át.” A bennfentes szerint a hercegné személyisége különösen fontos a jelenlegi helyzetben. „Természetes nyugalommal kezeli a helyzetet, és ez segít stabilitást teremteni. Katalin kitartása és higgadtsága hihetetlenül fontossá vált az intézménybe vetett bizalom fenntartása szempontjából. Ő most a stabilitás gerince, míg Vilmost gyengébbnek tartják nála” – nyilatkozta a bennfentes.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kim Kardashian 12 éves lányának műkörmei kiverték a biztosítékot a rajongóknál - Fotó

Az elmúlt hónapokban többször is botrányt okozott, hogy a tinédzser milyen extravagáns testmódosításokat végeztetett magán. Kim Kardashian lánya, North West most a körmeivel került a középpontba.

Adrian Greniert kihagyták Az ördög Pradát visel második részéből

A sármos színész szerint szándékosan kihagyták őt a készülő folytatásból. Adrian Grenier nemrég arról beszélt, hogy szomorú, hogy nem térhet vissza Nate megformálójaként Az ördög Pradát visel 2-ben.

Emma Heming szívmelengető közös fotót posztolt Bruce Willisszel

Bruce Willis felesége örömteli bejelentést tett az Instagram-oldalán. Emma Heming Willis elárulta, hogy létrehozott egy alapítványt, ami a demencia elleni harcot tűzte ki a zászlajára.

 

