Furcsa pillanatot rögzített a kamera: mi történt Katalin hercegné és Anna hercegnő között?

Katalin hercegné és III. Károly király húga mosolyogva váltott néhány szót, ám a megszokott arcpuszi ezúttal elmaradt. A jelenetet a kamerák is rögzítették.

Katalin hercegné éppen Anna hercegnőt köszönti - a szokásos puszi ezúttal elmaradt

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné kalapja a hibás

Rebecca English, a Daily Mail királyi tudósítója, aki a találkozásról készült videót a közösségi oldalán is megosztotta, magyarázatot adott erre a szokatlan dologra. Mint írta, Anna hercegnő és Katalin heregné nincsenek rosszban, a puszi valószínűleg Kate Middleton fejfedője miatt maradt el.

„Anna hercegnő aligha tudott volna puszival köszönni a walesi hercegnének egy ilyen kalap alatt” – jegyezte meg English.

Vilmos herceg ezzel szemben nem mulasztotta el megpuszilni a nagynénjét. A 43 éves trónörökös az érkezéskor édesapját is elsőként köszöntötte, mindkét arcára csókot nyomott. Ezután Kamilla királynét is hasonló módon üdvözölte.

Anna hercegnő nem ölelkezik, nem

Bár a királyi család tagjai hivatalos eseményeken általában meghajlással vagy pukedlivel tisztelegnek az uralkodó előtt, azonban a közeli családtagok egymás között sokszor informálisabb módon – öleléssel vagy puszival – köszöntik egymást. Anne hercegnőről köztudott, hogy inkább a formálisabb üdvözléseket részesíti előnyben. Amikor például a skót rögbiválogatott kapitánya, Sione Tuipulotu egy győzelem után meg akarta ölelni, a hercegnő jelezte, hogy ő egy kézfogásnak bizony jobban örülne. Egy másik történet is jól mutatja ezt a hozzáállást. Robert Hardman királyi életrajzíró A király születése: III. Károly király és a modern monarchia című könyvében arról ír, hogy II. Erzsébet királynő 2022-es halála után egy magas rangú tisztviselő öleléssel köszöntötte Anna hercegnőt. Ana erre állítólag kínos mosollyal reagált, majd határozottan kijelentette: „Ez volt az utolsó alkalom, hogy ez megtörtént.”

Olvass még többet a brit királyi családról: