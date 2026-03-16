2026. márc. 16., hétfő

Kim Kardashian megint túllőtt a célon: minden szem a brutális magassarkújára szegeződött – Videó

Horváth Angéla
2026.03.16.
Kim Kardashian keltette a legnagyobb feltűnést Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján. A valóságshow-sztár testhez simuló aranyruhában érkezett a vasárnap esti rendezvényre, ám a ruhához választott extrém magassarkúja igencsak megnehezítette a mozgását.

A 45 éves üzletasszony hosszú ujjú, aranyszínű Gucci-ruhában lépett a vörös szőnyegre. Az estélyihez színben passzoló cipőt viselt, ami olyan magas volt, hogy Kim Kardashian gyakorlatilag csak csúszkálva tudott haladni benne. 

Kim Kardashian extrém magassarkút viselt az Oscar utáni partin, alig tudott mozogni benne
Kim Kardashian extrém magassarkút viselt az Oscar utáni partin, alig tudott mozogni benne
Forrás: Getty Images

Kim Kardashian az Oscar-partin: a ruhája és a cipője is akadályozta a járásban

A fotók és videók elárasztották a közösségi médiát, a felhasználók pedig azonnal vad kommentelésbe kezdtek: sokan kinevették, mert megint túlzásba esett. 

Kim Kardashian, akit a járásban a ruhája és a cipője is akadályoz” – jegyezte meg valaki, míg egy másik kommentelő úgy fogalmazott, „a járása egyszerűen őrületes”.

Egy másik hozzászóló még élesebben fogalmazott: szerinte a sztár inkább egy pornósztárra emlékeztetett, nem egy dívára, és azt találgatta, vajon szándékosan akart-e ilyen hatást kelteni.

Akadtak azonban olyan rajongók is, akik szerint Kardashian egyszerűen elképesztően nézett ki az estélyiben. Többen azt írták, hogy az utóbbi időben ez volt az egyik legjobb ruhaválasztása, és a belépője ismét emlékezetesre sikerült.

A díjátadón és az azt követő partikon ott volt Kim édesanyja, Kris Jenner, valamint testvérei, Kendall és Kylie Jenner is - ő természetesen a barátjával, Timothée Chalamet-val érkezett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu