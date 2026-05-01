Tilos és veszélyes ez a mozdulat a repülőn: az életedbe is kerülhet

Sokan teljesen automatikusan lehajolnak vagy benyúlnak az ülések közé, ha leejtenek valamit, pedig van olyan helyzet, amikor ezt nem, hogy nem ajánlott, hanem kifejezetten tilos megtenni, mert a mozdulat, akár az életedbe is kerülhet. A repülő veszélyes üzem, ahol annak is végzetes következménye lehet, amiről elsőre nem sejtetted.

Repülő-szabályok: egy mozdulat és minenki életét veszélyeztetheted a gépen.

Forrás: 123rf.com

Életveszélyes mozdulat a repülőn Ha a telefonod az ülés közé esik, ne nyúlj utána reflexből, mert életveszélyes lehet.

A lítium-ion akkumulátor miatt az egész utazást veszélyeztetheted.

Ilyen helyzetben mindig a légiutas-kísérő segítségét kérd.

Amikor a telefon az ülés közé esik

Amikor az ülések között landol a telefonod, nyilván természetes, hogy azonnal utánanyúlsz, hogy felvedd, mondván, drága és fontos neked annyira ez a kütyü, hogy ne vesszen nyoma.

Ez az a pillanat, amikor muszáj megállnod! Semmit ne csinálj!

Miért veszélyes, ha a repülőn az ülések közé vagy alá esik a telefonod?

A repülőgép üléseiben bonyolult mozgó alkatrészek, sínek és elektromos berendezés találhatók, amelyek főleg az ülés állításáért felelősek. Ezek között benyúlkálni azért veszélyes, mert az okostelefon vagy a power bank lítium-ion akkumulátorral működik.

Ha nem akarsz tüzet okozni, maradj veszteg

Amikor egy lítium-ion akkumulátorral működő eszköz sérül, beindulhat az ún. hőmegfutás. Hogy mit jelent ez pontosan? Az akkumulátor felmelegszik, a hő hatására további kémiai reakciók indulnak be, amelyek még több hőt termelnek.

A legrosszabb esetben az eszköz lángra kaphat, ami repülőgép fedélzetén különösen veszélyes. Az elmúlt években több olyan eset is történt, amikor egy túlmelegedő vagy sérült akkumulátor miatt kellett kényszerleszállást végezni.

Mit tegyél a repülőn, ha ez történik veled?

Soha ne próbáld meg saját kezűleg kiszedni az ülésbe esett elektronikai eszközt! Kérd a légiutas-kísérő segítségét, mert ők ismeri az adott repülőgéptípus üléseinek felépítését. Speciális képzést kaptak az ilyen helyzetek kezelésére, és rendelkeznek olyan hőálló tárolókkal, amelyekkel megakadályozható a nagyobb baj. Azt is jelezd, még az utazás megkezdése előtt, ha eleve sérült okostelefon van nálad.

Az óvatosság rengeteget számít. Lehet, hogy a szeretett telefonodról van szó, de a biztonságod (és utastársaidé) ennél sokkal többet ér. Azt se bánd, ha az utazás idejére elveszik tőled.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: