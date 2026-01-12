Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ma lenne 75 éves Kirstie Alley: a Nicsak, ki beszél! sztárjának élete tragédiákkal volt tele

Archive Photos - Vinnie Zuffante
megemlékezés Kirstie Alley születésnap
Hajdu Viktória
2026.01.12.
A Nicsak, ki beszél! sztárja nem csak filmjeiben élt meg hullámvölgyeket. Kirstie Alley élete maga volt a hollywoodi dráma csillogással, törésekkel és újrakezdésekkel.

1951-ben megszületett Kirstie Alley, a Golden Globe-díjas amerikai színésznő és producer. Kansas államból indult, mondhatni egy nem túl fényes háttérrel, de annál nagyobb ambícióval. Hollywoodban eleinte nem a vörös szőnyeg várta, hanem statisztaszerepek és a meghallgatások végtelen sora. Aztán jött a nagy áttörés: a Star Trek II. – Khan haragja, ahol Saavik hadnagyként már megmutatta, hogy nemcsak szép, de karizmatikus is tud lenni. Kirstie Alley-re emlékezünk.

Kirstie Alley kinézetét mindig mindenért kritizálták, amit nehezen viselt a színésznő.
Kirstie Alley kinézetét mindig kritizálták, amit nehezen viselt a színésznő. 
Forrás: Getty Images

Egy hollywoodi ikon ragyogása és tragédiája − Kirstie Alley: egy csillag születése és bukásai

  • Kirstie Alley karrierje a Star Trek II-től a Nicsak, ki beszél! világsikeréig ívelt.
  • Élete tele volt szenvedéllyel, függőségekkel és nagy szerelmekkel.
  • Tragikus sorsa mögött egy rendkívül erős, mégis esendő nő állt.

Az igazi világhír a Nicsak, ki beszél! című filmnek és a folytatásának körszönhetően érkezett meg, Alley számára, ahol John Travolta oldalán vált szerethető anyakarakterré. Travoltával különleges kapcsolat alakult ki köztük – barátság, mély tisztelet és kimondatlan érzelmek. Nem véletlen, hogy a színész még a mai napig megrendülten emlékszik vissza a színésznőre. 

A siker ára: függőségek és belső harcok

Kirstie Alley tragikus élete nem a hírnévvel kezdődött, de ott mélyült el igazán. Nyíltan beszélt drogproblémáiról, arról, hogyan sodródott bele a függőségek világába, és milyen nehéz volt onnan visszatérnie. Mint azt már jól tudjuk, Hollywood nem mindig kegyes azokhoz, akik érzékenyebbek az átlagnál – Kirstie kinézetét mindig mindenért kritizálták, amit nehezen viselt a színésznő. 

Súlyproblémái szintén állandó témát jelentettek a bulvársajtóban. Ő azonban nem menekült el, inkább szembenézett velük, sőt interjúkban vállalta fel önmagát, minden hibájával együtt. 

Kristie Alley szerelmei: szenvedély és csalódás

Kirstie Alley szerelmei legalább olyan viharosak voltak, mint a karrierje. Két házasság, több komoly kapcsolat, és rengeteg csalódás kísérte végig az életét. Bár sokan John Travoltával boronálták össze, kapcsolatuk sosem lépte át a barátság határát – legalábbis hivatalosan.

Anyaként viszont megtalálta azt a kapaszkodót, ami mindig visszahúzta a mélypontokról. Gyerekei jelentették számára az állandóságot egy folyamatosan változó világban.

Egy ikon búcsúja

2022 decemberében érkezett a hír, amely sokkolta a rajongókat:  elhunyt Kristie Alley. A Nicsak, ki beszél! sztárja hosszú, csendes küzdelmet folytatott a rákkal, amely végül legyőzte. Halála után kollégák, barátok és rajongók milliói emlékeztek meg róla – nemcsak mint színésznőről, hanem mint egy bátor, őszinte nőről.

75 éve lenne Kirstie Alley

Kristie Alley élete tele volt csúcsokkal és mélypontokkal: világsiker, függőségek, szerelmek és újrakezdések váltották egymást. Ma, 75. születésnapján nemcsak egy Golden Globe-díjas színésznőt ünneplünk, hanem egy nőt, aki mert hibázni, felállni, és önmaga maradni Hollywood kegyetlen világában.

